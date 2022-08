Paper Girls 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La prima stagione di Paper Girls di Amazon è un teen drama che utilizza i viaggi nel tempo per esplorare il futuro: ecco tutto quello che sappiamo su Paper Girls 2.

La serie TV di Amazon Prime Paper Girls stagione 1 si conclude con un cliffhanger: ecco tutto quello che sappiamo sulla stagione 2. Basata sulla pluripremiata serie a fumetti di Brian K. Vaughan, Cliff Chiang e Matt Wilson, Paper Girls è una storia di conflitti intergenerazionali resi possibili da sofisticati viaggi nel tempo.

La serie TV di Amazon sacrifica molti dei dettagli della storia (potenzialmente costosi e ricchi di VFX) dei fumetti per preservare perfettamente il flusso emotivo, rendendo Paper Girls un adattamento notevole.

Il materiale di Paper Girls si è ispirato pesantemente a Stranger Things, ma in realtà i paragoni sono ingiusti. In un certo senso Paper Girls è l’antitesi dello show di successo di Netflix; piuttosto che indulgere nella nostalgia degli anni ’80, le sue quattro protagoniste dodicenni sono costrette a valutare il proprio tempo e il futuro che visitano, finiscono per rendersi conto di quanto il loro mondo fosse, sia e sarà sempre imperfetto.

La battaglia tra l’Old Watch e l’STF Underground assomiglia molto a un rifiuto della nostalgia, in quanto questi “ribelli” cercano di cambiare la linea del tempo per creare un domani migliore.

La stagione 1 di Paper Girls si conclude con un finale che, nelle intenzioni del team creativo, doveva essere “a prova di Wikipedia”, perché non volevano che gli spettatori potessero semplicemente controllare dove la storia sarebbe andata a finire. Questo significa che c’è naturalmente un’intensa eccitazione per vedere cosa succederà. Ma la seconda stagione di Paper Girls diventerà realtà?

Il rinnovo di Paper Girls 2

Amazon non ha ancora confermato ufficialmente se Paper Girls è stata rinnovata per la seconda stagione, anche se le probabilità sembrano buone per il dramma fantascientifico/adolescenziale.

La rivale di Amazon, Netflix, ha la reputazione di cancellare gli show prima che abbiano la possibilità di brillare, ma Amazon solitamente è disposta a dare loro una possibilità in più. La probabile audience di Paper Girl sarà un fattore importante nel determinare se la seconda stagione diventerà realtà, ma si spera che il fatto che sia basata su una serie di fumetti pluripremiata significhi che avrà un pubblico già acquisito.

Se è vero che Amazon ha recentemente scioccato i telespettatori cancellando Notte stellata dopo una sola stagione, questa aveva un budget molto più elevato, il che significa che avrebbe avuto bisogno di un numero di spettatori molto più alto per essere redditizia.

Paper Girls 2, data di uscita e produzione

Si spera che Amazon dia il via libera alla seconda stagione di Paper Girls in tempi brevi, dato che il cast principale continuerà naturalmente a crescere. Se la serie dovesse essere rinnovata, è probabile che la produzione proceda abbastanza rapidamente; la prima stagione ha richiesto solo poco più di quattro mesi di riprese.

Anche se i lunghi intervalli tra una serie e l’altra sono diventati normali nell’industria, Paper Girls non è così pesante dal punto di vista degli effetti VFX come alcuni dei suoi concorrenti. Ciò significa che è del tutto possibile che la seconda stagione vada in onda all’inizio del 2023.

La storia e la trama spiegate

La stagione 1 di Paper Girls si è conclusa con un cliffhanger in cui un apparente loop temporale è stato interrotto dal tradimento della Priora dell’Old Watch, con le quattro protagoniste dello show disperse nel tempo.

Mac e KJ sono presumibilmente rimasti bloccati nel futuro, permettendo alla loro storia d’amore nascente di svilupparsi mentre cercano naturalmente di trovare un modo per curare il cancro di Mac. Nel frattempo, Tiffany e KJ sembrano essere bloccate negli anni Settanta.

I fumetti di Paper Girls si concentravano essenzialmente sulla battaglia tra predestinazione e libero arbitrio, arrivando in gran parte alla predestinazione, ma la serie TV sembra impostare un percorso più ottimistico, anche se la minaccia dell’Old Watch incombe ancora sulle ragazze.

Cosa succederà nei fumetti di Paper Girls?

L’ultimo adattamento a fumetti di Amazon ha in realtà concluso la maggior parte della storia del materiale di partenza e si sta dirigendo in una direzione molto diversa, con le Paper Girls che continuano le loro avventure nel tempo.

Se è vero che nei fumetti le quattro ragazze esploravano un po’ il futuro, la premessa è stata cambiata in modo significativo, con l’io del futuro di Tiffany che si rivela essere la chiave per la scoperta del viaggio nel tempo. Tutto ciò significa che anche gli spettatori che conoscono bene i fumetti di Paper Girls dovranno aspettare per vedere dove e come andranno a finire le cose.