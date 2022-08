L’episodio 2 di House Of The Dragon ignora il più grande colpo di scena

Dopo aver lanciato un’enorme bomba nella première della serie, ecco perché l’episodio 2 di House of the Dragon non menziona il sogno di Aegon e gli Estranei.

Dopo aver lanciato un’enorme notizia bomba su Aegon Targaryen nella première della serie, l’episodio 2 di House of the Dragon non fa alcun riferimento al sogno di Aegon sulla Lunga Notte e sull’arrivo degli Estranei in Game of Thrones.

L’episodio 1 di House of the Dragon si è concluso con la nomina da parte di Re Viserys (Paddy Considine) della figlia adolescente, la Principessa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), a erede del Trono di Spade. Questo ha portato alla rivelazione che Aegon il Conquistatore aveva previsto il tentativo del Night King di distruggere il regno degli uomini in Game of Thrones.

Il sogno di Aegon è un’enorme retroscena che ha un impatto su tutto ciò che accade in seguito in House of the Dragon e in Game of Thrones. Secondo Viserys, il vero motivo per cui Aegon e le sue sorelle-mogli conquistarono i Sette Regni oltre 100 anni prima non era solo per la gloria della Casa Targaryen, ma perché Aegon aveva sognato l’arrivo del Re della Notte e degli Estranei.

Quindi, Aegon credeva che solo i Targaryen e i loro draghi potessero fermare la Lunga Notte, ed è per questo che Casa Targaryen doveva governare e unire Westeros. Ma Aegon il Conquistatore non sapeva quando sarebbe arrivata la Lunga Notte, pertanto, la verità del sogno fu tenuta segreta e tramandata solo tra i Re Targaryen.

Viserys ha comunicato a Rhaenyra questo grande fardello per dimostrare che lei era la sua vera e unica erede che gli sarebbe succeduta come prima Regina dei Sette Regni.

Tuttavia, l’episodio 2 non fa alcun riferimento al sogno di Aegon e non vi dà seguito perché il segreto non ha alcuna rilevanza nella trama principale dell’episodio che infatti affronta la questione del matrimonio di Re Viserys, questo minaccerebbe la successione di Rhaenyra al Trono di Spade.

Sei mesi dopo che Rhaenyra è stata nominata erede di Viserys, nulla è cambiato per la principessa, che rimane la coppiera del padre ed è esclusa dalle decisioni del Piccolo Consiglio. Per dimostrare quanto vale, Rhaenyra vola personalmente a Roccia del Drago e risolve il problema del furto di un uovo di drago da parte di suo zio, il principe Daemon Targaryen (Matt Smith).

Tuttavia, mentre Viserys e Rhaenyra si riconciliano sulla necessità del Re di risposarsi, la Principessa rimane scioccata quando, invece di scegliere Lady Laena Velaryon (Nova Foueillis-Mose), il padre nomina la migliore amica di Rhaenyra, Lady Alicent Hightower (Emily Carey), come sua nuova sposa. Nel frattempo, il sogno di Aegon rimane un segreto tra Viserys e Rhaenyra.

Come si inserirà il sogno di Aegon nel resto di House of the Dragon?

Mentre la serie prosegue e la sua rivendicazione al Trono di Spade è minacciata, Rhaenyra si aggrapperà al fatto che Viserys si è rifiutato di nominare qualcun altro oltre a lei come suo vero erede e che i signori di Westeros le hanno giurato fedeltà nel 112 AC.

Il sogno di Aegon il Conquistatore aggiunge un contesto più profondo al conflitto tra l’adulta Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Alicent (Olivia Cooke), ancora in corso in House of the Dragon. Una volta diventata regina, i figli di Alicent – in particolare il suo primogenito, il principe Aegon (Tom Glynn-Carney) – tecnicamente soppianteranno Rhaenyra come eredi di Viserys, secondo le usanze patriarcali di Westeros.

Ma la conoscenza del sogno di Aegon da parte di Rhaenyra diventa un nuovo e avvincente fattore nella storia; poiché solo lei sa che gli Estranei invaderanno un giorno i Sette Regni, ciò amplifica la convinzione di Rhaenyra di dover sedere sul Trono di Spade dopo la morte di Viserys.

Per la giovane diventare regina dei Sette Regni non è solo una questione di orgoglio o di lignaggio, ma significa anche proteggere il futuro di Westeros dalla Lunga Notte. La guerra tra Rhaenyra e Alicent per il Trono di Spade, combattuta tra le fazioni che saranno soprannominate i Neri (Rhaenyra) e i Verdi (Alicent), sarà conosciuta come la Danza dei Draghi.

La stagione 1 di House of the Dragon salterà nel tempo fino al 129 AC, quando inizierà il conflitto durato due anni. Resta da vedere se Rhaenyra racconterà a qualcun altro il sogno di Aegon e come verrà tramandato ai futuri re Targaryen fino a quando la dinastia dei draghi perderà il potere in Game of Thrones.