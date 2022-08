Skam Italia 5, a che ora esce su Netflix? Scatta la polemica sul tema trattato

Uno degli show Netflix più attesi sulla piattaforma di streaming è Skam Italia che con il primo di settembre debutterà con la sua quinta stagione, ma a che ora potremo vederlo? E perché molti si sono indignati?

Una delle serie Tv più amate tra i giovani, e non solo, è Skam Italia, pronta a debuttare con la sua quinta stagione con l’inizio di settembre, un ottimo modo per incentivare i ragazzi a ricominciare questo nuovo anno. Quello che più è apprezzato di questa serie, originaria della Norvegia e riadattata nella versione italiana, è proprio il suo saper raccontare i giovani d’oggi senza filtri, fuori dagli stereotipi che solitamente fanno una narrazione distorta dell’adolescenza.

Sono molte le novità che arriveranno con Skam Italia 5, a partire dalla regia, infatti questa nuova stagione vedrà l’ingresso di Tiziano Russo che prendere le redini dopo che Ludovico Bessegato ha lasciato la sedia da regista nelle sue mani, ma non se ne andrà completamente dalla serie in cui ha messo tanta passione, resterà come showrunner e autore, insieme ad Alice Urciuolo.

Per quanto riguarda la storia cosa dobbiamo aspettarci da Skam 5, ecco tutto quello che sappiamo, compresa l’ora di debutto su Netflix.

A che ora esce SKAM Italia 5 su Netflix

L’orario di debutto di Skam Italia 5 sulla piattaforma di streaming è fissata per le 9 del mattino di giovedì 1 settembre 2022.

Quale sarà la trama di questa stagione

Come sappiamo Skam nasce come serie norvegese, diventata poi di ispirazione per il format italiano, che con la quinta stagione supera l’originale ferma alla quarta. Durante questo lungo e travagliato percorso, Skam ha raccontato e trattato in modo approfondito e senza filtri temi attuali come il coming out, il revenge porn, il bullismo, e l’integrazione.

Nella nuova stagione si tratterà un altro argomento forte che spesso crea diversi disagi e problemi tra gli adolescenti, ovvero la virilità, cosa questa significa, quali sono le preoccupazioni legate all’ansia da prestazione legate anche al disturbo nel micropene.

Questa patologia, che porta il nome di ipoplasia peniena, influenza il genere maschile in quanto le dimensioni dell’oro organo riproduttivo non superano i sette centimetri, un argomento di cui non si parla spesso e che mette in serie difficoltà moti ragazzi che non sanno con chi parlarne.

Proprio lo showrunner e sceneggiatore si Skam ha deciso di affrontare la questione e ha detto, “Si può essere considerati dei veri maschi pur avendo un pene sottodimensionato o non performante secondo gli standard? La risposta politicamente corretta è: “Ovviamente sì”.

Poi ha proseguito, “Ma quante persone sono davvero in grado di non farsi influenzare dalle dimensioni nel giudizio di una persona con un pene non conforme? E soprattutto: che cosa pensano e che sensazioni provano le persone che si trovano in quella condizione. Quello che ci è stato subito evidente era che ci trovavamo di fronte ad un materiale umano e narrativo estremamente delicato, complesso e poco raccontato”.

Le polemiche sulla trama di Skam Italia 5

Alcuni fan della serie, però, non hanno preso bene questa decisione e sono subito scattale le polemiche sottolineando che in questo modo verrà tolto spazio ad altri argomenti considerati da alcuni ‘più importanti’.

A tal proposito è stato proprio l’attore protagonista Pietro Turano, che interpreta Filippo a rilasciare una dichiarazione molto schietta attraverso un post di Instagram dicendo, «Fate tanto i paladini e le paladine delle battagliere contro gli stereotipi, i ruoli di genere, la cultura machista e cisheteropatriarcale e poi quando scoprite che la serie tratterà di un ragazzo a disagio con il proprio corpo per via delle dimensioni del proprio pen3 rispetto alle aspettative sociali, sapete solo fare del bullismo?”.

Poi prosegue nel suo sfogo, “Mi ha ferito leggere i tweet violenti di oggi. C’è un vero tabù su questo, pensate a chi si sente colpito direttamente dalle vostre parole. Mi conferma che ancora una volta abbiamo fatto qualcosa di necessario, forse più che mai”.

In tanti sono d’accordo con le parole di Turano e aspettano in trepidazione di l’inizio della stagione per affrontare un nuovo tema che porterà sicuramente molto trambusto. Skarm Italia 5 arriverà l’1 settembre su Netflix.