Notte stellata (Night Sky), la serie Amazon cancellata dopo la prima stagione

Notte stellata (Night Sky) non vedrà più la luce del giorno, Amazon Prime l’ha definitivamente cancellata dopo la prima stagione.

La serie di fantascienza Notte stellata (Night Sky) di Prime Video termina dopo una sola stagione, secondo Deadline, lo streamer ha deciso di cancellare la serie dopo una sola stagione a causa degli scarsi numeri di spettatori.

Night Sky era uno degli show più attesi del 2022 e, prima della sua première su Prime Video, aveva promesso di offrire un’esperienza avvincente al suo pubblico. Lo sceneggiatore Holden Miller aveva descritto lo show come “una sorta di esperienza di qualcosa di incredibilmente epocale, ma da un luogo che sembra essere la propria camera da letto”.

Lo show ha cercato di fondere gli elementi della fantascienza con il calore e l’umorismo, nel tentativo di offrire un’esperienza meno geek, forse per corteggiare gli amanti di altri generi. Si sarebbe rivelato un equilibrio difficile da raggiungere.

Night Sky ha iniziato bene, ricevendo recensioni complessivamente positive quando è arrivato su Prime Video il 20 maggio con tutti gli 8 episodi rilasciati in una volta sola. Purtroppo, l’entusiasmo iniziale non è durato a lungo, poiché il pubblico si è distaccato sempre di più con il progredire della stagione. La notizia della sua cancellazione arriva a 6 settimane dalla prima.

Night Sky segue una coppia di anziani, Irene e Franklin York, interpretati rispettivamente dai premi Oscar Sissy Spacek e J.K. Simmons. Gli York hanno scoperto anni prima un portale nella loro casa che si apre su un misterioso pianeta deserto, e la scoperta diventa il loro segreto più intimo, ma la sua rivelazione incombe quando i vicini si insospettiscono per le loro frequenti attività a ore strane e procedono a interrogarli su questo strano comportamento.

Cominciano a svelare i dettagli del pianeta alieno dopo aver incontrato un certo uomo/alieno Jude sul pianeta ultraterreno.

Night Sky forse non ha mantenuto le aspettative, ma ha registrato il suo nome nei libri di storia come il primo show di uno streamer a essere distribuito nello spazio. Amazon Prime Video ha realizzato questa rara impresa collaborando con Amazon Web Services, SES e Intelsat per trasmettere il primo episodio della serie nello spazio.

La serie è stata prodotta da Amazon Studios e Legendary Television, con lo sceneggiatore e creatore Holden Miller, Daniel C. Connolly, Jimmy Miller, Sam Hansen e Philip Martin come produttori co-esecutivi.

Con la cancellazione di Night Sky, il cast principale si dedicherà ad altri progetti. La Spacek sarà la prossima interprete del film comico Sam & Kate (debutto alla regia di Le Gallo), che non ha ancora una data di uscita.Simmons, invece, è attualmente impegnato nelle riprese del thriller d’azione Our Man from Jersey, che avrà come protagonisti anche Mark Wahlberg e Halle Berry.

Night Sky è interpretato anche da Chai Hansen, Kiah McKirnan, Julieta Zylberberg, Rocío Hernández e Adam Bartley. La prima stagione è ancora disponibile in streaming su Amazon Prime Video.