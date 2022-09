She-Hulk: Attorney at Law, la storia inizia a prendere forma. Recensione episodio 3

L’episodio 3 di She-Hulk chiude un caso della settimana e ne svela un altro, mentre il suo senso dell’umorismo inizia a prendere forma.

In linea con le promesse fatte prima dell’uscita, She-Hulk: Attorney at Law ha presentato almeno una sequenza post-credit in ognuno dei suoi primi tre episodi. La scena alla fine della première è stata forse il momento più divertente del rispettivo episodio, in cui una Jennifer Walters (Tatiana Maslany) in festa grida al cielo che “Capitan America ha fatto sess0”.

La scena del secondo episodio, in cui una Jen trasformata in She-Hulk aiuta il padre a svolgere i compiti più ardui in casa, è stata meno efficace ma in definitiva innocua.

La scena post-crediti di questo terzo episodio, tuttavia, non è solo una stinger di fine episodio… è una cartina tornasole. Il giudizio su un momento dolorosamente serio, in cui una donna gigante in CGI balla con la superstar della musica Megan Thee Stallion, probabilmente spiega il significato di She-Hulk in generale.

Sarebbe necessario, se non addirittura giusto dedicare una recensione intera solo a quei 15 secondi post-crediti di twerking, ma non non voglio azzardare, quindi tagliamo la testa al toro. Credo che sia stranamente un momento spartiacque per She-Hulk e per la produzione televisiva della Marvel in generale.

Praticamente tutte le serie Disney+ della Marvel finora, a parte What If…? e forse WandaVision, hanno funzionato con una premessa simile. Cosa succederebbe se la Marvel facesse un film Marvel ma lungo il doppio, con la metà del budget e diviso in sei o nove segmenti arbitrari?

A volte questa formula funziona, come nel caso di Loki, Occhio di Falco e (per la maggior parte) Ms. Marvel. Spesso, invece, non funziona, come nel caso della serie che non deve essere nominata.

Se non altro, She-Hulk ha dimostrato in tre episodi di voler provare qualcosa di diverso. A parte un primo episodio inutilmente narrativo e francamente noioso, She-Hulk ha adottato un formato più televisivo per due episodi di fila.

Oltre a cambiare il formato tradizionale della Marvel, She-Hulk ha anche alterato in modo significativo il tono abituale del colosso dei supereroi. Sì, i film Marvel sono spesso divertenti e irriverenti, ma raramente sono così cartooneschi come She-Hulk ama sempre più essere.

La serie in sé può essere decisamente frivola, a partire dalla rottura della quarta parete da parte di Jen che sembra non avere senso (“So che vuoi vedere Wong, lo capisco. È solo che non voglio che pensiate che questo sia uno di quei “cameo ogni settimana”. Solo Bruce. E Blonsky. E Wong.”) ai suoi “normali” personaggi di strada senza superpoteri che sono allegramente trash (“Non so voi, ma io mi butterei!” dice un commentatore di TikTok parlando di She-Hulk).

Nel bene e nel male, She-Hulk è diversa. E questo ci riporta al twerking.

Portare Megan della Stallion Persuasion a fare twerking con un supereroe Marvel è un uragano assoluto di cringe. Persino i titoli dei giornali prima dell’uscita della serie in riferimento al fatto che Megan si sarebbe “unita al MCU” erano raccapriccianti, come se stesse per scontrarsi con Kang.

E questo prima di sapere che una donna mostro verde in CGI con gli occhi spalancati le avrebbe detto senza fiatare, “Io ucciderei per te, Megan Thee Stallion”.

Tuttavia… è possibile che qualcosa così seriamente cringe possa passare la linea di confine e essere divertente? In base alla sfacciataggine di quando Meg dice a Jen Walters “anche meno”, allora sì, probabilmente! La commedia è una bestia complicata con molti fattori contestuali e culturali in gioco. Ma a volte è davvero solo un binomio: o qualcosa fa ridere o non fa ridere. Con questo nuovo episodio, molte delle battute di She-Hulk cominciano finalmente a funzionare.

Dopo aver avviato le indagini con la difesa di Emil Blonsky (Tim Roth) da parte di Jen la scorsa settimana, vediamo davvero quanto possa essere impegnata la Divisione Legale Superumana della GLK&H. Mentre lei dà gli ultimi ritocchi alla difesa di Blonsky, con l’aiuto di Wong (Benedict Wong), Pug (Josh Segarra) si occupa di un classico caso di frode supereroistica. Un elfo della luce proveniente da Asgard ha stregato lo personaggio odiosissimo, Dennis (Drew Matthews), facendogli credere di uscire con Megan Thee Stallion.

Con circa solo 30 minuti di intrattenimento da dividere tra la storia A e la storia B (di cui Jen ne riconosce l’esistenza in una pausa della quarta parete), She-Hulk non si spinge al massimo con la premessa dell’elfo luminoso mutaforma. Tuttavia, come aperitivo di tutto il caos supereroistico che verrà, funziona a meraviglia.

Il fatto che a Pug venga dato qualcosa da fare è certamente d’aiuto. Come può testimoniare chiunque abbia seguito le due stagioni di The Other Two, non c’è nessuno in televisione in grado di interpretare fratelli stupidi ma ben intenzionati come Josh Segarra.

Anche se She-Hulk stabilisce la propria identità con il suo primo vero e proprio “caso della settimana”, il resto dello show è insolitamente generoso con la condivisione del tempo dei personaggi del MCU. Inserire Abominio e Wong in un singolo episodio televisivo di 30 minuti è probabilmente un’operazione di contenimento del budget, ma ben accetta.

Entrambi aggiungono davvero qualcosa agli eventi e rendono il tutto veramente collegato a un universo più ampio. Inoltre, l’immagine di Blonksy che lascia le sue sette mogli alle spalle nei titoli di coda è una delle migliori gag dell’episodio.

Come ogni commedia televisiva non appartenente al MCU, She-Hulk sta ancora trovando la sua voce nei primi tempi. Anche se il linguaggio visivo e la trama generale (ehi, ricordate Titania?) sono in ritardo, il senso dell’umorismo della serie sta iniziando a brillare.

In questo momento, She-Hulk sembra una commedia legale che anche un fan della Marvel potrebbe realizzare se gli venisse data carta bianca: fa il collegamento con Wong qui, introduce un elfo leggero là – e nel frattempo si diverte come un matto.