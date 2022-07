Ms. Marvel, un finale ricco di significato lega la storia con un fiocco marveliano. Recensione episodio 6

Kamala Khan sta per fare un salto luminoso e viola nel grande MCU, l’ultimo episodio della prima stagione ci racconta qualcosa di più del suo futuro.

I finali sono compiti ingrati, soprattutto quando devono concludere una serie la cui storia continuerà in un vasto panorama narrativo. Come si fa a far sì che un finale sia definitivo – o almeno soddisfacente – quando i personaggi principali stanno per fare il salto cosmico verso la storia di qualcun altro? Sebbene non esista una risposta univoca, il team di Ms. Marvel ha sicuramente trovato una soluzione per quanto riguarda Kamala Khan (Iman Vellani).

Il finale riprende subito dopo la scioccante conclusione dell’episodio della scorsa settimana, con Kamran (Rish Shah) e Bruno (Matt Linz) in fuga dal Dipartimento per il Controllo dei Danni in seguito all’esplosione del Circle Q. Anche se sembra davvero che sia stato il drone del Dipartimento per il Controllo dei Danni a far esplodere l’edificio, questo non impedisce all’agente Deever (Alysia Reiner) di fare della cattura dell’individuo potenziato la sua missione e di prenderlo in custodia.

Mentre Kamran e Bruno lottano per tenere nascoste le abilità di Kamran, Kamala finalmente confessa tutto alla sua famiglia. O almeno ci prova, visto che Muneeba (Zenobia Shroff) non riesce più a mantenere il segreto e si lascia sfuggire la situazione con Yusef (Mohan Kapur), Aamir (Saagar Shaikh) e Tyesha (Travina Springer).

Come se l’accettazione delle capacità di Kamala da parte di Muneeba non fosse una sorpresa sufficiente, la mamma le regala anche un vestito su misura da indossare, che incorpora la maschera, la sciarpa rossa e il simbolo del fulmine derivato dal suono “kaf” (o “K”) del nome di Kamala.

Bruno e Kamran si dirigono verso la moschea, presumendo che la casa di culto sarà trattata come un santuario legale. Per quanto abbiano buone intenzioni, Nakia (Yasmine Fletcher) fa notare che il clima politico non è esattamente incline a trattare una moschea con lo stesso rispetto di altri luoghi di culto.

Le sue sensazioni si rivelano subito corrette quando l’agente Deever irrompe nell’edificio, accompagnato da un manipolo di uomini armati e chiede che la congregazione le consegni Kamran. Mentre Nakia e lo sceicco Abdullah (Laith Nakli) hanno avuto la meglio la prima volta che Deever si è presentata, questa volta non hanno la stessa fortuna.

Fortunatamente, è bastato far guadagnare ai ragazzi il tempo necessario per fuggire e dirigersi verso il liceo, dove Kamala li raggiunge. Rendendosi conto che le condizioni di Kamran sono al di là delle sue possibilità, chiama Kareem (Aramis Knight) e chiede il suo aiuto. Lui accetta di portare Kamran fuori dalla città, a patto che riesca a raggiungere il porto entro mezzanotte.

I quattro si ritrovano al liceo, dove vengono rapidamente raggiunti da Zoe (Laurel Marsden) e Aamir, che si offrono di aiutarli a combattere gli agenti del DODC che circondano l’edificio. Mentre Aamir è apparentemente lì per fare da accompagnatore su insistenza di Muneeba (con orrore di Kamala), la presenza di Zoe è una sorpresa per il gruppo.

La giovane spiega che lo sta facendo perché Kamala le ha salvato la vita, ma è chiaro che il gesto ha significato molto per lei. Poiché la serie non ha perso il suo tocco di leggerezza, anche alla fine la giovane eroina escogita un piano di proporzioni da mamma ho perso l’aereo per tenere a bada gli agenti.

Per un momento sembra che la sua strategia non sia necessaria, perché l’agente Cleary (Arian Moayed) chiama Deever e le ordina di ritirarsi. Deever lo ignora e chiama i rinforzi, causando di fatto più danni di quanti il suo dipartimento possa sperare di controllarne. La situazione si aggrava infinitamente per il dipartimento quando Zoe inizia un livestream, avvisando la comunità in generale della minaccia che il gruppo sta affrontando per mano dell’agenzia governativa.

Mentre il gruppo lotta per uscire dall’edificio, Kamran inizia a perdere la calma quando gli appare chiaro che è successo qualcosa a sua madre Najma (Nimra Bucha) e che non tornerà. Il suo comprensibile dolore si scontra con la realtà della necessità di fuggire e fa sì che i suoi poteri si manifestino in modo sempre più irregolare.

Ciò è in contrasto con Kamala e i suoi poteri, che ora sono talmente sotto controllo da permetterle di sfruttare il suo potere di espansione, che le consente non solo di crescere, ma anche di allungarsi. I lettori del fumetto si sono naturalmente preoccupati che la serie le togliesse questa capacità a favore di quelle più appariscenti che ha mostrato finora.

Ma la sua storia è solo all’inizio, quindi c’è molto spazio per migliorare le sue abilità con il passare del tempo.

Con una folla radunata all’esterno – tra cui la famiglia di Kamala e la comunità della moschea – e con Nakia, Zoe, Bruno e Aamir in custodia, la rabbia di Kamran diventa troppo grande per essere gestita. Non vede il motivo di combattere quando gli è stata tolta la possibilità di tornare a casa.

È davvero perso, perché per quanto sia nato in questa dimensione, è chiaro che Najma ha compreso l’idea della casa dei Clandestini come “vero” luogo di appartenenza di Kamran.

Kamala lo convince e gli ricorda che Najma è morta per dare a Kamran una possibilità di vita. La giovane temporeggia mentre lui fugge verso il porto per partire per il Pakistan e viene protetta a sua volta quando la sua comunità prende d’assalto la barricata e la protegge da Deever abbastanza a lungo da permetterle di fuggire.

Nel corso dell’episodio, vediamo i fili che legano Kamala alla sua comunità, il che la rende un personaggio molto più ricco. Questi momenti sono stati, dopotutto, un punto di forza dell’intera stagione. Oltre al modo in cui tutti si sono radunati dietro di lei per la sua sicurezza, vediamo le chiare tracce di Kamala Khan intessute nel suo personaggio di supereroe.

Il “kaf” sul suo costume ne è un esempio, così come l’origine del suo nome da supereroina. Stufa di essere chiamata Light Girl” e “Night Light”, dice al padre che sta ancora pensando al nome perfetto. Lui le dice che il suo nome, Kamala, deriva dall’arabo e significa “perfetto”, anche se in urdu la traduzione è più vicina a “meraviglia” Marvel…

Poiché Kamala è una fangirl di Carol Danvers (Brie Larson), è naturalmente entusiasta di condividere il nome con la sua eroina. Ma se da un lato ha stabilito un legame personale con il nome di Captain Marvel, dall’altro lo show ha preso gli aspetti più ovvi della sua identità di supereroina – il suo logo e il suo nome – entrambi attribuibili a Carol Danvers, e li ha trasformati in qualcosa che riflette invece Kamala e la sua eredità.

L’episodio si conclude con Bruno che dice a Kamala che la radice del suo potere deriva da una “mutazione” nel suo DNA – il che potrebbe essere la prima volta che qualcuno chiama qualcun altro “mutante” nel MCU – che Kamala interpreta come un’altra etichetta.

A questo fa seguito una trovata post-credit in cui il braccialetto di Kamala la trascina in luoghi sconosciuti e la sostituisce con una Carol Danvers dall’aspetto molto spaventato, ponendo le basi per il ritorno di entrambe in The Marvels.

Se devo muovere una critica all’episodio nel suo complesso, è questa: con così tante cose da concludere in meno di un’ora, sono stati fatti alcuni salti narrativi che superano il limite della credibilità (e mi rendo conto che sto parlando di una storia con un supereroe).

Cose come il fatto che Zoe non solo sia a scuola fino a tardi di sabato, ma anche che li senta in qualche modo dall’altra parte dell’edificio, o l’umore mutevole di Kamran, o il fatto che Muneeba non solo sia d’accordo con i modi da supereroe di sua figlia, ma si sia addirittura fatta fare un costume. Tutte queste cose hanno senso nel contesto, ovviamente. Ma la fretta di concludere la storia mi ha fatto sentire questi momenti un po’ disgregati.

Nel complesso, comunque, Ms. Marvel è stata una visione assolutamente piacevole. Era perfetto? No, niente lo è mai. Ma ha il merito, almeno per me, di essere una delle serie più coerenti e sicuramente più divertenti che la Marvel abbia pubblicato su Disney+.

Anche quando il lato supereroistico delle cose ha iniziato a crescere, Ms. Marvel non ha mai perso di vista ciò che ha reso la serie così speciale. Dal cast coinvolgente agli elementi culturali che sono iper-specifici ma che in qualche modo trascendono le comunità, la serie ha un cuore vero, un cuore che ha continuato a battere per tutti e sei gli episodi.

Sebbene la scena post-credit si sia conclusa con la promessa che Kamala tornerà in The Marvels, la mia più grande speranza è quella di vederla ancora nelle prossime stagioni di questa serie assolutamente deliziosa.

I film sono divertenti, naturalmente, e vedere Kamala interagire sia con Carol Danvers sia con Monica Rambeau è assolutamente qualcosa da attendere con ansia, ma un’altra stagione darebbe al pubblico più tempo con Kamala e i suoi poteri in crescita, di cui abbiamo appena iniziato a grattare la superficie.