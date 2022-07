Loki 2, le foto del set rivelano il sorprendente nuovo incarico di Sylvie nel MCU

Sylvie è tornata nella seconda stagione di Loki, ma non nel modo in cui pensate…

Sembra passata un’eternità da quando le serie live-action Disney+ sembravano ancora un eccitante territorio inesplorato. Nel 2019 e nel 2020, l’unico prodotto di grande richiamo era The Mandalorian, lo show di Star Wars che ha lanciato un nuovo cast di personaggi in una galassia lontana lontana.

Marvel ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+ con WandaVision, una sitcom fantascientifica che ha fissato l’asticella di ciò che lo studio poteva fare sul nuovo servizio di streaming. A quella serie di successo sono seguite le più semplici The Falcon and the Winter Soldier e probabilmente il più grande successo di Marvel su Disney+: Loki.

Riprendendo da dove il Dio dell’inganno, spostato nel tempo, si era fermato dopo Avengers: Endgame, la serie segue la canaglia Marvel di Tom Hiddleston nei corridoi della Time Variance Authority, la struttura segreta incaricata di proteggere la Sacra Linea Temporale dell’universo.

Il compito della TVA è quello di correggere tutto ciò che considera una “variante” nella cronologia Marvel, che è il modo in cui questo Loki alternativo (quello vero è stato ucciso da Thanos in Infinity War) finisce catturato dall’agenzia. Ma non è l’unico Loki che si è dato alla macchia.

Probabilmente la più grande sorpresa della stagione di Loki – oltre all’introduzione di Colui che resta/Kang di Jonathan Major – è il debutto di Sylvie Laufeydottir, una variante di Loki che fugge dalla TVA fin da bambina. Dopo anni di inseguimento, Sylvie è tornata per distruggere i Custodi del Tempo (gli onnipotenti governanti della TVA) che le hanno rovinato la vita.

Naturalmente sappiamo come va a finire: i Custodi del Tempo si rivelano essere androidi che coprono il vero responsabile, l’enigmatico Colui che Resta, che attende alla Cittadella alla Fine del Tempo per presentare a Sylvie una scelta.

Inutile dire che la scelta che lei compie alla fine ha enormi ripercussioni sull’MCU, la decisione di Sylvie di uccidere Colui che Resta non solo crea il multiverso presente in Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma sembra anche riscrivere la realtà.

Le statue di Kang ora si ergono alte alla TVA e Mobius non ricorda Loki. È con questo cliffhanger che ci congediamo da questi dei del malaffare.

Per fortuna, la seconda stagione è in arrivo e le riprese sono iniziate nelle scorse settimane, in effetti, le foto trapelate dal set hanno già confermato almeno una delle nuove avventure che attendono Loki, Sylvie e Mobius (Owen Wilson) quando torneranno su Disney+ il prossimo anno. Qui di seguito, abbiamo finalmente il primo sguardo a ciò che il nostro amato trio sta facendo nella seconda stagione.

Mentre Loki e Mobius sembrano impegnati nei soliti affari della TVA, è Sylvie che sembra aver fatto il cambiamento di vita più drastico, passando a quello che sembra un lavoro in un McDonald’s degli anni Settanta. I fan più accaniti hanno notato che l’uniforme rossa che indossa mentre esce dal fast food è del 1976, il che suggerisce che Sylvie stia cercando di sistemarsi per vivere una vita normale senza viaggiare nel tempo prima che Loki torni a bussare.

Ecco un’occhiata più da vicino all’uniforme vintage, cosa sta succedendo esattamente? Si tratta del tentativo di Sylvie di condurre una vita normale in un’epoca lontana dalla TVA e dalle conseguenze della morte di Colui che Resta? Oppure l’uccisione di Colui che resta ha alterato la sua linea temporale in modo tale da riportarla sulla Terra negli anni Settanta?

Molte domande che troveranno risposta quando lo show tornerà l’anno prossimo.