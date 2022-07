Black Mirror 6, il cast include le star della Marvel e di Breaking Bad

Annunciato il cast della sesta stagione di Black Mirror, che include le interpretazioni di Aaron Paul di Breaking Bad e Josh Hartnett di Penny Dreadful.

È stato annunciato il cast ufficiale della sesta stagione di Black Mirror, che comprende diverse star importanti. La serie antologica britannica di fantascienza è stata creata da Charlie Brooker nel 2011. Ogni episodio racconta una storia sui diversi modi in cui la tecnologia futuristica può causare orrore e danni, riflettendo le diverse strade che la società attuale può prendere se non si fa attenzione.

Il programma è andato in onda su Channel 4 nel Regno Unito per due serie e uno speciale natalizio, ma il budget della rete non ha permesso di realizzare serie future senza un ulteriore aiuto. Così è stata infine acquisita da Netflix, che l’ha resuscitata per altre tre stagioni e per lo speciale interattivo Bandersnatch.

La quinta stagione di Black Mirror è stata rilasciata nel 2019, quindi il pubblico ha atteso con ansia il ritorno della serie per diversi anni.

Lo show è sempre stato un’attrazione per gli interpreti interessanti. Sebbene il potere delle star sia aumentato dopo il passaggio a Netflix, che ha portato interpreti come Bryce Dallas Howard, Miley Cyrus, Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II a condurre gli episodi, anche la serie di Channel 4 vantava un’interessante serie di interpreti affermati e stelle nascenti.

Tra questi, Daniel Kaluuya e Jodie Whittaker nella prima serie e Hayley Atwell e Domhnall Gleeson nella seconda. Lo show ha messo a segno un altro colpo di casting includendo Jon Hamm nello speciale di Natale.

Secondo Variety, il cast della sesta stagione di Black Mirror è stato ufficialmente annunciato, e si tratta forse della stagione più ricca di star. Il casting coprirà solo tre episodi, per cui gli annunci successivi potrebbero dare ancora più risalto alla prossima stagione.

Per ora, tuttavia, l’elenco ufficiale comprende Zazie Beetz (Deadpool 2), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Josh Hartnett (Slevin – Patto criminale), Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (House of Cards), Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier), Clara Rugaard (Teen Spirit – A un passo dal sogno), Auden Thornton (This Is Us) e Anjana Vasan (Spider-Man: Far From Home).

Molti di questi interpreti hanno esperienza nei generi sci-fi e horror. Hartnett da solo ha coperto la gamma, essendo apparso nel sequel splatter Halloween – 20 anni dopo, nella commedia sull’invasione aliena The Faculty e nella serie horror Penny Dreadful.

Tuttavia, anche i suoi co-protagonisti hanno la loro parte di conoscenza del genere, come Mara che ha partecipato ad American Horror Story e Urban Legend 3 e i ruoli di Ramirez in Tales of the Walking Dead e No Exit.

Uno dei motivi per cui Black Mirror è in grado di attirare star così importanti è il fatto che si tratta di una serie antologica, un episodio è molto meno impegnativo di un’intera stagione. Un altro vantaggio di questo sistema è il fatto che la storia si chiuderà alla fine dell’episodio senza un cliffhanger, quindi tutto può accadere ai personaggi al centro.

Questo permetterà a tutti questi interessanti attori di affondare davvero i denti nei loro ruoli e di spingersi in luoghi interessanti e selvaggi.