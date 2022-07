Ms. Marvel, spiegata la scena post-credits del finale di stagione

Il finale della prima stagione di Ms. Marvel presenta un’epica scena post-credits con un importante cameo del MCU in un modo piuttosto emozionante (ma abbastanza prevedibile).

La scena post-credits dell’episodio finale di Ms. Marvel presenta un emozionante cameo del MCU. Avvenuta dopo la battaglia culminante della stagione, in cui Kamala Khan ha salvato la situazione ed è diventata un vero eroe agli occhi del New Jersey, sembra che le cose non torneranno presto alla normalità per la protagonista adolescente.

Come si vede nella nuova scena post-credits, il potente braccialetto di Kamala ha portato qualcuno di molto importante nella sua camera da letto (mandando però Kamala da tutt’altra parte).

Nell’episodio 6 di Ms. Marvel, Kamala Khan è tornata dal suo viaggio in Pakistan giusto in tempo per aiutare il suo amico Kamran a mettersi in salvo e a fuggire dal DODC. Avendo ricevuto i suoi poteri dalla Dimensione Noor, Kamran è diventato molto più aggressivo e instabile dopo aver appreso della morte di sua madre Najma, leader dei Djinn noti come ClanDestini.

Tuttavia, Kamala è riuscita a sbloccare una parte maggiore dei suoi poteri per impedire a Kamran di fare del male alle persone e per dargli il tempo di fuggire (con l’aiuto dei suoi amici e della sua famiglia).

Dopo questa serata incredibilmente movimentata, passa circa una settimana prima che Kamala venga vista sdraiata sul suo letto durante la scena post-credits. Notando che il suo braccialetto si comporta in modo strano, la giovane si alza prima di essere lanciata nel suo armadio.

Tuttavia, esce nientemeno che Capitan Marvel di Carol Danvers, l’idolo e il supereroe preferito di Kamala. Ecco cosa è successo a Ms. Marvel e Captain Marvel, dove probabilmente è andata Kamala e come questa nuova emozionante scena post-credits prepara il loro futuro team-up in The Marvels del 2023 insieme a Spectrum di Monica Rambeau.

Ms. Marvel si è appena trasformata in Captain Marvel?

Mentre Kamala Khan è una mutaforma nei fumetti originali, le origini e i poteri di Ms. Marvel nel MCU sono abbastanza diversi da rendere molto improbabile che abbia la stessa capacità sullo schermo. Per questo motivo, Kamala non si trasforma in Carol Danvers, anche se inizialmente sembra che sia così.

In primo luogo, Carol indossa il suo costume (non quello di Kamala). In secondo luogo, se Kamala si fosse involontariamente trasformata per assomigliare alla sua eroina, la scena post-credits l’avrebbe probabilmente vista correre verso uno specchio e toccarsi comicamente il viso. Invece vediamo Carol che osserva il suo nuovo ambiente (il lustro ossessionato dai fan di Captain Marvel che è la camera da letto di Kamala). In realtà, sembra che le vere Carol Danvers e Ms. Marvel si siano scambiate di posto grazie al potere del braccialetto di Kamala.

Dove va Kamala Khan alla fine di Ms Marvel

Visto che Carol è finita nella camera da letto di Kamala, è logico che Ms. Marvel sia andata dove era stata Capitan Marvel. Anche se non è chiaro il motivo esatto, va notato che il braccialetto di Ms. Marvel brillava di un’energia molto simile all’aura di potere di Capitan Marvel.

Inoltre, l’episodio 3 di Ms. Marvel ha rivelato che un secondo braccialetto non è mai stato recuperato da Aisha, la bisnonna di Ms. Marvel. È possibile che Carol abbia trovato il secondo braccialetto, che è senza dubbio collegato a quello attualmente in possesso di Kamala. Forse Capitan Marvel ha attivato involontariamente il secondo braccialetto, facendo sì che lei e Kamala si scambiassero di posto.

Per quanto riguarda il luogo in cui Carol potrebbe essersi trovata prima di ritrovarsi nella stanza di Kamala, è molto probabile che si trovasse nello spazio. Il cosmo più grande, al di là della Terra, è il suo territorio principale: protegge la galassia e i mondi che non hanno tanti eroi come il suo mondo natale.

Ciò confermerebbe quello detto nel primo episodio di Ms. Marvel, che Captain Marvel è tornata nello spazio dopo la battaglia con Thanos vista in Avengers: Endgame. Allo stesso modo, il primo braccialetto è stato scoperto su una mano mozzata di un essere dalla pelle blu.

Mentre i Djinn sono noti per avere la pelle blu sia nel mito che nei fumetti, questo non era il caso di nessuno dei Djinn viventi visti nel MCU. Pertanto, il braccio blu di Ms. Marvel potrebbe appartenere a un alieno Kree. Questo non solo si ricollegherebbe a Capitan Marvel e alle origini di Kamala nei fumetti, ma supporterebbe anche l’idea che il secondo braccialetto si trovi potenzialmente nello spazio per essere scoperto da Carol (portando al suo scambio con Kamala).

Come Ms Marvel si prepara per The Marvels

Prima della nuova apparizione di Capitan Marvel nel finale di Ms. Marvel, era stata vista l’ultima volta nella scena post-credits di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. È stato lì che lei, Bruce Banner e Wong si sono incontrati con Shang-Chi per esaminare i Dieci Anelli ereditati dal padre.

Per questo motivo, non sarebbe sorprendente scoprire che Carol ha cercato nel cosmo per scoprire qualcosa di più sui Dieci Anelli. Dato che il tempio in cui Aisha ha trovato il primo braccialetto aveva il simbolo dei Dieci Anelli inciso sul pavimento, è possibile che entrambi i braccialetti siano in qualche modo collegati alle potenti armi di Shang-Chi.

Questo potrebbe essere il motivo per cui Carol e Kamala si incrociano in The Marvels, il prossimo sequel di Captain Marvel che vedrà Carol unire le forze non solo con Kamala ma anche con lo Spettro di Monica Rambeau.

Sebbene l’indagine sulla fonte e sull’origine del braccialetto di Ms. Marvel e degli anelli di Shang-Chi non debba essere necessariamente la trama principale di The Marvels (e probabilmente non lo sarà), potrebbe comunque servire a spiegare perché i due eroi si incontrano.

Mentre Monica e Carol hanno una storia precedente e un punto di contatto visto nel primo Captain Marvel, deve esserci qualcosa di nuovo che motivi Carol e Kamala a riunirsi e a fare squadra. Per questo motivo, sembra che la scena post-credits di Ms. Marvel stia preparando l’esatto scenario che si verificherà in The Marvels.

In modo esilarante, sembra che Captain Marvel abbia già un’idea abbastanza precisa di cosa aspettarsi da Kamala Khan in base all’arredamento della sua stanza (nonostante non l’abbia ancora incontrata ufficialmente nel MCU).

Il fatto che Ms. Marvel sia la più grande fan di Carol Danvers potrebbe essere solo un’esilarante coincidenza (e non il motivo principale per cui si incontreranno).