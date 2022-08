Paper Girls, la nuova serie di Prime Video è un successone. Recensione

Paper Girls è ambientata negli anni ’80 e segue delle giovani ragazze di periferia che vengono coinvolti in una battaglia contro la realtà, ma il suo approccio femminista al saltellare il tempo lo fa sentire genuinamente fresco.

Paper Girls, uscito su Amazon Prime Video, è una serie tv davvero buona, si tratta di un adattamento della serie a fumetti di Brian K Vaughan e Cliff Chiang inizia il 1° novembre 1988, il giorno dopo Halloween e una data nota agli abitanti di Stony Stream – un sobborgo fittizio di Cleveland – come il Giorno dell’Inferno.

Alle quattro e mezza del mattino, quando le nostre protagoniste si alzano per il loro giro come consegna giornali, sono meno preoccupate degli spiriti appena fuggiti da dove sono venuti, piuttosto che dei balordi mascherati e ubriachi che non sono ancora tornati a casa.

Per Erin (Riley Lai Nelet), dodicenne cino-americana, è lil primo giorno di lavoro, si trova subito ad affrontare situazioni scomode, tra cui un cliente rabbioso e razzista, ma un’altra sua collega Tiffany Quilkin (Camryn Jones) arriva in suo soccorso e la introduce rapidamente al resto della banda delle consegne: KJ Brandman (Fina Strazza), il cui nome è presente sulla maggior parte degli edifici pubblici della città e la bellicosa maschiaccia Mac (Sofia Rosinsky, che emana un’enorme vibrazione da Edward-Furlong in Terminator-2).

È Tiffany a fornire i walkie-talkie che permettono loro di dividersi e rimanere in contatto, finché uno di essi non viene rubato da un misterioso uomo sfigurato. Mentre si lanciano all’inseguimento, il cielo si tinge di viola, le luci si guastano, voci che parlano in una strana lingua iniziano a provenire dalla radio rimasta – e Mac prende la pistola del padre per autodifesa e, accidentalmente, spara a Erin nello stomaco.

Senza nemmeno avere il tempo di realizzare cosa sta succedendo vengono afferrate da altri misteriosi sconosciuti e portate su un’astronave che le lascia in una foresta… nel 2019.

Persone in costumi metallici che brandiscono pistole laser si aggirano nel bosco e uno sciame di calabroni robotici cura la ferita di Erin. Uno dei membri dell’equipaggio dell’astronave consegna a Tiff un dispositivo malconcio da proteggere prima di essere ucciso e le ragazze scappano a casa di Erin.

Lì incontrano Erin, ma quella del 2019 che quindi ha 43 anni ed è molto turbata dal fatto di trovarsi di fronte a se stessa in età pre-puberale.

Le ragazze sono coinvolte in una guerra del tempo. I soldati metallici sono da una parte e cercano di preservare la linea temporale in cui il viaggio nel tempo è vietato e loro rimangono al potere. Gli steampunky sono la resistenza. C’è dell’altro, ma questa è la premessa di base.

Questa serie inaspettata è estremamente divertente. Ha una grande energia alla Stranger Things (o dovrebbe essere una meta-energia da The Goonies e Stand By Me?) ma tutto sembra fresco. In parte è dovuto alla banda tutta al femminile, ancora una rarità, e al senso di autentica sorellanza tra di loro.

Si uniscono per prime di fronte all’aggressività degli uomini, e questa consapevolezza dei pericoli comuni che le unisce, anche quando differiscono superficialmente e si sfidano a vicenda, dà all’intera vicenda un fondamento insolitamente solido. Nel suo momento migliore si avvicina persino all’onnipresente femminismo di Buffy l’ammazzavampiri.

In alcuni momenti ci si chiede se la serie avrebbe potuto funzionare meglio se adattato a un pubblico più giovane (ad esempio, attenuando il linguaggio), che si sarebbe identificato più direttamente con l’eccellente giovane cast.

Ma questo potrebbe svanire quando il quartetto si spinge nel futuro, incontrando i loro sé, i parenti più anziani, così le grandi domande sul destino e sulla libertà si manifestano prepotentemente. Per il momento, è un buon Paper Girls è sicuramente un buon prodotto, molto godibile, adatto a qualsiasi età.