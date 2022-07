Stranger Things, il colpo di scena della quinta stagione potrebbe cambiare completamente il suo villain

Il cattivo della quarta stagione di Stranger Things, Vecna, ha rivelato molte cose orribili sul Sottosopra, ma quanto di ciò che ha detto può essere realmente attendibile?

(Attenzione: SPOILER per la quarta stagione di Stranger Things.)

Un possibile colpo di scena nella quinta stagione di Stranger Things, basato sulla teoria che la storia raccontata da Vecna a Undici sia piena di bugie, potrebbe cambiare completamente il cattivo dello show.

La fine della quarta stagione ha lasciato la banda di Hawkins in una posizione precaria. Vecna, il cattivo principale, è riuscito a distruggere gran parte della città aprendo quattro porte verso il Sottosopra. Sebbene Undici sia riuscita a recuperare i suoi poteri, non è stata in grado di sconfiggere Vecna e Max è quasi morto di conseguenza.

La presenza di Vecna nella storia ha fornito alcuni colpi di scena scioccanti per l’intera saga di Stranger Things. Sebbene inizialmente si pensasse che il Mind Flayer fosse dietro a tutto ciò che accadeva nel Sottosopra, il ruolo di Vecna nella serie ha cambiato completamente la comprensione del pubblico dell’altra dimensione.

Secondo il cattivo, c’è sempre stato lui dietro a tutto, dopo che una giovane Undici lo ha bandito nel Sottosopra in seguito al suo massacro al Laboratorio Hawkins.

Sembra che sia lui a controllare la mente alveare, che abbia dato al Mind Flayer la sua forma di ragno e che abbia mandato il Mind Flayer a Hawkins nella terza stagione di Stranger Things per rubare i poteri della ragazza.

Vecna spiega tutto questo a Undici mentre si trovano nella mente di Max, egli dice che è lei la ragione per cui è diventato questo mostro, anche se lei cerca di convincerlo che è stato il dottor Brenner.

Il Sottosopra gli ha dato la possibilità di governare un regno che non è stato toccato dai desideri egoistici e ciclici degli umani e lì ha potuto esercitare e far crescere i suoi poteri. Ma rimane una domanda: dov’è la prova?

Mentre alcune parti della storia di Vecna/Henry/Uno sono evidentemente vere, altre sono puramente congetture, e alcune potrebbero addirittura rivelarsi una totale invenzione, a seconda se la teoria sostenga che la quinta stagione di Stranger Things si baserà sull’idea che Vecna sia un narratore inaffidabile e bugiardo.

Cosa potrebbe significare la menzogna di Vecna per Stranger Things

Il narratore di una storia guida il pubblico attraverso la narrazione, raccontando trame, personaggi e ambientazioni per tessere insieme un racconto coeso. Il concetto di narratore inaffidabile è l’idea che non tutti i narratori dicono la verità.

Alcuni sono deliberatamente ingannevoli e mentono, mentre altri potrebbero essere semplicemente fuorviati. Se una storia ha un narratore inaffidabile, significa che le informazioni fornite potrebbero essere imprecise o contraddittorie.

Come può il pubblico sapere se la storia che sta seguendo ha un narratore inaffidabile e, in tal caso, come può accertare quali parti della storia sono vere? Nella quarta stagione di Stranger Things, è Vecna a spiegare a Undici il periodo trascorso nel Sottosopra. Non c’era nessuno che potesse confermare la sua storia, e nemmeno nessuno che potesse confutarla. La sua parola è tutto ciò che il pubblico e i personaggi di Stranger Things hanno a disposizione.

I flashback del periodo in cui Vecna era un inserviente del laboratorio Hawkins sono probabilmente veri; sono raccontati non solo dalla prospettiva dei ricordi di Undici, ma anche dai filmati delle telecamere a circuito chiuso del dottor Brenner. Ma come si può sapere cosa è successo una volta che Vecna ha raggiunto il Sottosopra?

Non ci sono prove inconfutabili. Una delle teorie di Dustin è che Vecna sia il “generale a cinque stelle” del Mind Flayer, e chi può dire che non sia ancora vero? È possibile che Vecna non stia mentendo e che sia semplicemente un narratore inaffidabile e fuorviante: il Mind Flayer potrebbe permettere a Vecna di pensare di essere al comando.

Tutto ciò che il pubblico e la banda Hawkins hanno a disposizione è la parola di un cattivo assassino che si è sempre considerato migliore dell’umanità, e il racconto di Vecna potrebbe benissimo essere una storia nata dal suo senso di superiorità.

Rivelare che Vecna è sempre stato dietro agli orrori è certamente un colpo di scena efficace, che ha completamente sconvolto le vite di tutti i personaggi coinvolti nella serie.

Ma con una stagione in più, Stranger Things potrebbe avere ancora qualche sorpresa nella manica. Speriamo che la quinta stagione di Stranger Things sveli tutto ciò che è realmente accaduto nell’oscurità del Sottosopra, compreso se Vecna ha mentito o meno a Undici.