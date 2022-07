Non ho mai… 3, è arrivato il nuovo trailer e forse ci troviamo davanti a un nuovo amore?

Netflix rilascia il trailer della terza stagione di Non ho mai…, che introduce il personaggio di Anirudh Pisharody, Des, un nuovo potenziale interesse amoroso per Devi.

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale della terza stagione di Non ho mai…, che introduce un nuovo interesse amoroso. La serie liceale, creata da Mindy Kaling, ex membro di The Office, ha debuttato originariamente su Netflix nell’aprile del 2020 e attualmente ha una durata di due stagioni, mentre la terza stagione uscirà il 12 agosto 2022.

La serie segue in gran parte le vicissitudini sentimentali di Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), un’adolescente indiana-americana che deve affrontare anche la recente morte del padre. Il cast principale della serie comprende anche Poorna Jagannathan, Jaren Lewison, Richa Moorjani, Ramona Young, Lee Rodriguez e Darren Barnet.

Con il passare delle stagioni, la vita sentimentale di Devi è diventata sempre più complicata, nel corso della prima ha inseguito il popolare ragazzo Paxton Hall-Yoshida (Barnet), senza rendersi conto che anche il suo rivale accademico Ben Gross (Lewison) si era preso una bella cotta per lei.

La seconda stagione si apre con il tentativo di bilanciare la relazione con entrambi i ragazzi, facendo crollare ciascuno di essi nel corso di una terribile notte. Tuttavia, lei e Paxton riescono a trovare un modo per riappacificarsi e alla fine della seconda stagione si mettono ufficialmente insieme.

Netflix finalmente ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Non ho mai…. La clip di due minuti esplora la reazione dell’intera scuola alla frequentazione di Devi e Paxton. Far parte dei “Daxton” non si rivela la risposta a tutti i problemi di Devi, come lei si aspettava, e la loro relazione si complica più o meno immediatamente con l’arrivo di un nuovo personaggio indiano-americano di nome Des (Anirudh Pisharody), che persino la mamma di Devi definisce sexy.

Data la relazione traballante di Devi con Paxton, Des sarà sicuramente in lizza come potenziale interesse amoroso. Quando il triangolo amoroso di Devi diventerà un quadrato d’amore, la dinamica della serie subirà sicuramente una scossa, aggiungendo un po’ di nuova linfa proprio quando il conflitto Ben-Paxton rischiava di diventare troppo logoro.

Considerando che la quarta stagione di Non ho mai… (che sarà anche quella conclusiva) vedrà l’ingresso di Michael Cimino di Love, Victor nel ruolo di un pattinatore rubacuori di nome Ethan, Devi ha ancora molta strada da fare prima di trovare una relazione.

Non ho mai… è stata una storia di successo di Netflix per quanto riguarda l’aggiunta di una maggiore rappresentazione degli indiani-americani nella sfera della cultura pop.

Che Devi finisca o meno con Des, la sua inclusione contribuirà sicuramente a rafforzare ulteriormente la missione dello show. Presentando un nuovo personaggio che proviene dalla stessa cultura ma che porta una prospettiva nuova, lo show amplierà ancora di più il suo raggio d’azione e aggiungerà più dramma al mix.