Non ho mai… 4, il finale di serie vede tra i protagonisti anche Michael Cimino di Love Victor

L’attore protagonista di Love, Victor, Michael Cimino, si è unito a Non ho mai… di Mindy Kaling nel ruolo del pattinatore rubacuori Ethan per la quarta stagione finale.

Michael Cimino si è aggiunto al cast della quarta stagione di Non ho mai… 4, la dramedy di Mindy Kaling sul tema dell’adolescenza è stata un successo assoluto su Netflix fin dalla sua prima stagione nel 2020.

La storia è incentrata sull’adolescente indiano-americana Devi, interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, che, dopo aver subito una grave perdita personale e un trauma psicologico, cerca di gestire la sua vita di liceale e di avere a che fare con sua madre (Poorna Jagannathan).

Siamo ormai in trepidante attesa della terza stagione dello show, che sarà composta da 10 episodi e la sua data di debutto è prevista per il 12 agosto 2022, mentre per quanto riguarda la quarta stagione, che sarà anche quella finale di Non ho mai… dovremo aspettare un po’ più di tempo, perché sarà trasmessa in streaming solo nel 2023.

THR riporta che Michael Cimino, il nuovo attore di Love, Victor, si è unito al cast della stagione finale di Non ho mai… La notizia arriva mentre Cimino si sta dedicando a nuovi progetti dopo che Love, Victor ha concluso le sue tre stagioni su Hulu e Disney+, e sembra che il giovane attore stia continuando a dedicarsi alle commedie romantiche.

Cimino è stato scritturato per interpretare Ethan nella quarta stagione di Non ho mai… Il suo personaggio è uno skater e un rubacuori che diventerà il centro dell’attenzione quando entrerà alla Sherman Oaks High.

Poiché la terza stagione deve ancora debuttare, è difficile prevedere cosa significherà per Devi l’introduzione di Ethan e quali deviazioni porterà alla trama, considerando tutto quello che potrà succedere tra poco meno di un mese, Cimino è un interprete di talento, la cui affascinante e stellare recitazione in Love, Victor gli è valsa molteplici nomination e riconoscimenti.

Considerando che è stato così impressionante nella precedente serie tc che lo ha visto protagonista, è possibile che Non ho mai voglia attingere al suo talento comico e sentimentale, stabilendolo come interesse amoroso finale per Devi.

Al momento è troppo presto per fare ipotesi su quello che potrebbe succedere nella quarta stagione, con 10 nuovi episodi praticamente in arrivo, ma si spera che i fan possano saperne di più su Ethan non appena Non ho mai… inizierà la produzione della sua ultima stagione.

Ovviamente tutto quello di nuovo che ci sarà da scoprire, noi lo capteremo e ve lo riporteremo, per ora siamo ancora combattuti tra il Team Ben o Team Paxton.

Per adesso l’ha spuntata Paxton, ma con l’avvicinarsi di Cimino c’è da tremare, sarà meglio che il bel giovane fidanzato di Devi non combini pasticci nella terza stagione, che già ci pensa lei a combinarne una più di Bertoldo.