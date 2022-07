Riverdale avrà ancora bisogno di Sabrina Spellman, lo dice Kiernan Shipka

Kiernan Shipka, che interpreta Sabrina Spellman, ritiene che Riverdale avrà nuovamente bisogno dell’aiuto della strega adolescente nella settima stagione dello show.

(*ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER sulla stagione 6, episodio 19*)”.

Kiernan Shipka, che interpreta Sabrina Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina, ritiene che Riverdale avrà ancora una volta bisogno dell’aiuto della strega adolescente. Nonostante sia stata creata dallo stesso creatore e showrunner, Roberto Aguirre-Sacasa, Le terrificanti avventure di Sabrina è passata a Netflix quando The CW non ha potuto concedere alla serie un contratto.

Per tutta la durata della serie sulla strega, ci sono state molte allusioni al fatto che la serie si svolgesse nello stesso universo di Riverdale. Dopo anni in cui si desiderava vedere la strega più famosa dei fumetti Archie fare un cameo, il drama di The CW ha finalmente dato i suoi frutti quando Sabrina è apparsa nella sesta stagione.

Dopo che la quarta stagione di Sabrina è stata cancellata, questo ha apparentemente aperto la porta alla protagonista per arrivare finalmente a Riverdale. All’inizio della stagione 6 di Riverdale, la serie di The CW ha ospitato un evento speciale in cinque parti chiamato Rivervale, simile all’arco “Armageddon” di The Flash.

Tuttavia, a differenza del dramma dell’Arrowverse, la trama di Riverdale ha portato la serie nel Multiverso per la prima volta, stabilendo Sabrina come universo parallelo alla serie principale. È così che la Sabrina di Shipka è apparsa finalmente in Riverdale. Tuttavia, non sarebbe stata l’ultima apparizione della Spellman nella serie.

Shipka ha ripreso il suo ruolo nel recente episodio 19 della sesta stagione, “Le streghe di Riverdale”, quando Sabrina è intervenuta in aiuto della banda per aiutare a resuscitare i loro cari caduti. Sebbene la giovane sia riuscita nel suo intento, il futuro della strega adolescente a Riverdale è rimasto poco chiaro.

In un’intervista è stato chiesto alla Shipka se spera di tornare a Riverdale, che si concluderà con l’imminente settima stagione. Ora che il personaggio di Sabrina è vivo, l’attrice è ottimista sul fatto che Riverdale avrà bisogno di lei in futuro. Infatti, sembra che abbia già detto allo showrunner che è più che felice di tornare se lo desidera:

“Sì, deve tornare. Penso che avranno di nuovo bisogno del suo aiuto. Per il bene dell’intrattenimento, direi che dovrebbero buttarsi nel caos – non è un gioco di parole – il più possibile e lavorare sodo e avere fede che tutto si risolverà, ma alla fine della giornata, probabilmente chiameranno di nuovo Sabrina. Penso che avranno bisogno di lei, ad essere onesti”.

Per l’ultima stagione di Riverdale ho già detto che quando avranno bisogno di me io ci sarò. Penso che sia io che Roberto – non voglio mettergli le parole in bocca – ma davvero che entrambi siamo così appassionati di questo personaggio e di mantenerlo vivo e vegeto nello Zeitgeist, nell’universo.

Significa molto per molte persone, ed è divertente condividerla con tutti ed è davvero divertente non solo essere lei, ma anche far sì che la gente sia entusiasta di lei. Una delle gioie di questo lavoro è condividere il lavoro, e quando le persone lo amano, vuoi continuare a farlo.

Io, certamente, e credo anche Roberto, vogliamo continuare a vedere dove potrebbe arrivare. Non so davvero come possa essere, ma sono pronto a farlo. Non so se tra un anno, non so se tra due o tre, ma sono ancora Sabrina”.

Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman in Riverdale Stagione 6

Mentre la quarta stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina ha visto l’uccisione della giovane nel finale della serie, la sesta stagione di Riverdale è stata in qualche modo in grado di dare una chiusura a quell’arco.

Durante l’ultima apparizione della Shipka in Riverdale, Sabrina spiega alla squadra che il suo fidanzato, Nick Scratch, si è sacrificato per riportarla in vita, mentre lui è rimasto nel Dolce Aldilà, questo nonostante il finale della serie mostrasse chiaramente Nick e Sabrina insieme nell’aldilà.

Per questo motivo, l’ultima apparizione della Shipka in Riverdale rettifica leggermente gli eventi, ma apre anche la porta a un altro futuro ritorno del suo personaggio. Visti i commenti dell’attrice, questo è ora del tutto possibile nella stagione 7 di Riverdale.

La sesta stagione di Riverdale ha investito nella creazione di superpoteri e magia nell’universo dello show, quindi sembrerebbe un’occasione sprecata non far apparire di nuovo la Sabrina di Shipka. In uno scenario ideale, la Shipka sarebbe ricomparsa per diversi episodi back-to-back in Riverdale nei panni di Sabrina.

Secondo molti spettatori, nell’ultimo episodio la giovane strega si è integrata così bene con gli altri personaggi di Riverdale da sembrare quasi un personaggio fisso della serie.

Dato che l’Archieverse sembra volgere al termine con la settima stagione di Riverdale, la presenza di Sabrina per l’ultimo anno dello show consentirebbe di realizzare altri divertenti crossover con Le terrificanti avventure di Sabrina, magari questa volta con altri personaggi della serie Netflix.