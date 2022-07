And Just Like That… 2, Carrie e Samantha si parleranno ancora

Michael Patrick King ha rivelato i dettagli della seconda stagione di And Just Like That e ha confermato che Carrie e Samantha si parleranno ancora.

Carrie e Samantha si parleranno ancora in And Just Like That… stagione 2, Alla fine degli anni ’90, il romanzo Sex and the City di Candace Bushnell fu acquistato dal creatore dello show Darren Star per diventare una serie innovativa, premiata e leggendaria per la HBO.

Interpretata da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall, Sex and the City segue quattro amiche – Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha – mentre affrontano la vita, le relazioni e l’amore a New York.

Nel dicembre 2021, HBO Max ha lanciato la serie sequel And Just Like That…, che esplora le vite di Carrie, Miranda e Charlotte mentre intraprendono un nuovo decennio della loro vita. Tuttavia, nel reboot mancava sensibilmente la Samantha Jones della Cattrall, poiché l’attrice si è allontanata dal franchise di Sex and the City negli ultimi anni.

Con le sue rivelazioni che cambiano la vita, il divorzio, l’alcolismo e l’ageismo, And Just Like That… spiega che Samantha si è trasferita a Londra e si è allontanata da Carrie. Tuttavia, la prima stagione ha integrato il suo personaggio attraverso brevi messaggi di testo con Carrie, soprattutto nel finale, quando le due amiche sembravano avvicinarsi alla riconciliazione.

Ora lo showrunner Michael Patrick King ha parlato della storyline di Samantha nella seconda stagione. Secondo Variety, King rivela che Carrie e Samantha stanno ancora parlando quando inizia la stagione. Raccontando del finale della prima stagione di And Just Like That…, che ha visto Carrie fare progetti con Samantha via messaggio, King ha detto che le due amiche si sarebbero riconciliate di persona dopo che Carrie aveva sparso le ceneri di Mr. Big.

Lo stesso ha dichiarato, “Penso che ci sia stato dello champagne. Credo che ci sia stato un botta e risposta tra adulti e una storia d’amore in cui hanno capito che c’è qualcosa di più importante che avere paura di guarire. Sono sicuro che hanno passato una bella serata e le cose si sono risolte. Una volta che Carrie ha lasciato andare un vecchio amore, uno dei suoi amori attuali è tornato”.

Sfortunatamente per i fan di Samantha, la Cattrall non apparirà in And Just Like That… seconda stagione. La Cattrall ha rivelato che non le è stato chiesto di tornare per il reboot e ha dichiarato di non essere interessata a tornare.

Gli spettatori di lunga data della serie si sono riversati sui social media per esprimere le loro critiche al reboot della HBO Max, queste lamentele sostengono che And Just Like That… non è riuscito a mantenere i tempi comici di Sex and the City, le voci fuori campo pertinenti di Carrie e l’atteggiamento impenitente di Samantha. Forse i messaggi di Samantha a Carrie nella seconda stagione possono aiutare in questo senso.

Sex and the City è stata considerata rivoluzionaria per aver aperto conversazioni sulla sessualità, l’amicizia e l’indipendenza femminile. Samantha, con la sua schiettezza, la sua auto-emancipazione e la sua lealtà, è stata una componente fondamentale per il successo della serie.

Tuttavia, i pensieri e le battute spiritose del suo personaggio dovranno continuare attraverso i messaggi con i suoi amici. Nel complesso, la serie ha sviluppato un’affezionata fan base che ha continuato a interessarsi agli esiti dei personaggi di And Just Like That….

La seconda stagione di And Just Like That… ha la possibilità di ritornare alle origini di Sex and the City e di offrire il prossimo capitolo a Carrie e Samantha, anche se a distanza.