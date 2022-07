Riverdale 6, data di uscita su Netflix, trama, cast, trailer e tutto quello che sappiamo finora

Abbiamo avuto la nostra dove di Riverdale con la quinta stagione finalmente arrivata anche in Italia ma adesso abbiamo già voglia di vedere Riverdale 6.

Fortunatamente abbiamo già molti dettagli incluso il trailer e i promo degli episodi. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla sesta stagione di Riverdale.

Quando uscirà Riverdale 6?

Dopo l’uscita della quinta stagione su Netflix la sesta stagione di Riverdale ha già debuttato per il pubblico americano a partire dallo scorso 16 novembre 2021, data in cui è stato rilasciato il primo dei cinque episodi programmati.

La prima metà della stagione è andata in onda settimanalmente il martedì sera fino al termine dell’anno. Per la seconda parte, invece, anche gli spettatori statunitensi hanno dovuto aspettare l’arrivo del nuovo anno, precisamente il 6 marzo 2022.

Ma in Italia quando arriva? La data di uscita di Riverdale 6 su Netflix Italia non è ancora stata resa nota, ogni anno ce la fanno sudare sempre di più, però ormai non mancherà molto.

Inoltre, Roberto Aguirre-Sacasa, il creatore dello spettacolo, sta “pensando a lungo termine a come continuare la situazione di Riverdale“ secondo le parole di Mark Pedowitz. Questa dichiarazione potrebbe alludere a uno spin-off dello show che ci porti nel futuro di Archie, Bettie, Veronica e Judhead.

Di cosa parlerà Riverdale 6?

La sesta stagione seguirà i passi del salto temporale avvenuto nella stagione 5, questo significa che i protagonisti non saranno più teenager ma li vedremo muoversi nella loro nuova vita da adulti.

Per avere altre informazioni dalle sinossi continuate a leggere l’articolo, anche se, stando alle stagioni precedenti, una cosa è sicuramente certa: la città di Riverdale non è mai a corto di misteri da risolvere.

Chi tornerà nella sesta stagione di Riverdale?

Nella sesta stagione di Riverdale non potrà mancare il quartetto formato da Archie Andrews (KJ Apa), Jughead Jones (Cole Sprouse), Betty Cooper (Lili Reinhart) e Veronica Lodge (Camila Mendes).

Insieme a loro ci saranno Cheryl Blossom (Madelaine Petsch), Alice Cooper (Mädchen Amick), Kevin Keller (Casey Cott), Reggie Mantle, Tom Keller, Toni Topaz (Vanessa Morgan), Fangs Fogarty, ma anche i nuovi arrivati della quinta stagione, tra cui Tabitha Tate (Erinn Westbrook) e Chad Gekko (Chris Mason), il marito di Veronica. L’unico a non tornare sarà Mark Consuelos nei panni di Hiram Lodge.

Il crossover di Riverdale con Le Terrificanti Avventure di Sabrina

In Riverdale 6 vedremo il primo crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina. La comparsa di Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) avverrà durante l’episodio 6×04, intitolato The Witching Hour(s), in cui Sabrina arriverà in città per aiutare Cheryl.

L’attesissimo crossover era già stato annunciato ad inizio ottobre da Roberto Aguirre-Sacasa attraverso un’ inattesa foto su Instagram, che lo ritraeva in compagnia delle due attrici Madelaine Petsch e Kiernan Shipka.

“Ci è voluto un po’, ma ne varrà la pena! Il crossover #Rivervale/#CAOS dei tuoi sogni oscuri sta finalmente accadendo! Inoltre, amo queste due donne streghe più di quanto le parole possono dire!! Restate sintonizzati per maggiori dettagli…”

Il trailer ufficiale di Riverdale 6

Ecco il trailer rilasciato per la sesta stagione di Riverdale.

6×01: “Chapter Ninety-Six: Welcome To Rivervale”

Il 16 novembre è andata in onda la prima puntata della sesta stagione di Riverdale, di seguito la sinossi ufficiale:

“Dopo l’esplosione che ha concluso la quinta stagione, un nuovo giorno sorge nella città di RiverVALE, dove tutto è come dovrebbe essere. Veronica e Reggie sono ora la coppia potente della città, mentre Jugheade Tabitha vanno a vivere insieme. Ma con Cheryl che chiede un ritorno ai “vecchi modi”, questa serenità non durerà sicuramente. E come avrebbero potuto sopravvivere Archie e Betty?”

6×02: “Chapter Ninety-Seven: Ghost Stories”

Nel secondo episodio di Riverdale -scritto da Janine Salinas Schoenberg e diretto da Gabriel Correa- parteciperanno anche Drew Ray Tanner e Casey Cott.

“Lo spirito vendicativo del folklore, la Llorona arriva a Rivervale per terrorizzare la città piovosa. Betty e Toni si trovano sulla strada dello spettro e devono cercare l’aiuto di Cheryl per proteggere i bambini di Rivervale, incluso Baby Anthony. Nel frattempo, Jughead e Tabitha, insieme a Veronica e Reggie, sperimentano le proprie ossessioni che iniziano a mettere a dura prova le rispettive relazioni.”

6×03: “Chapter Ninety-Eight: Mr. Cyphe”

“Dopo essere stati visitati da una figura misteriosa che arriva a Rivervale, la banda si ritrova di fronte a degli ultimatum inaspettati.”

6×04: “Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s)”

Il quarto episodio è uno dei più attesi della sesta stagione di Riverdale, perché in questi 40 minuti ci sarà un crossover con la seri tv Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ecco la sinossi ufficiale

“Mentre la cometa Bailey passa sopra Rivervale, Cheryl (Madelaine Petsch) e Nana Rose (guest star Barbara Wallace) rivisitano le tragiche storie delle donne Blossom attraverso gli anni. Nel frattempo, l’evento celeste che accade una volta nella vita spinge Cheryl a evocare un volto familiare a Rivervale – Sabrina Spellman (guest star Kiernan Shipka).”

Aggiorneremo questo articolo non appena avremo altre informazioni sulla sesta stagione, quindi se volete essere sempre al passo con le novità riguardo Riverdale, salvate questo articolo e ricordatevi di attivare le notifiche.