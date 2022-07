La star di Stranger Things 4 Eddie si commuove agli elogi dei fan. VIDEO

Joseph Quinn, l’attore della quarta stagione di Stranger Things che interpreta Eddie Munson, ha reagito con dolcezza agli apprezzamenti dei fan della serie.

(*ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER sulla quarta stagione di Stranger Things.*)

Joseph Quinn non riesce a fare a meno di commuoversi agli elogi ricevuti per il suo personaggio di Eddie Munson nella stagione 4 di Stranger Things. L’attore ha debuttato già nell’episodio 1 di questo capitolo e l’ultima puntata di Stranger Things è stata accolta da un clamoroso successo di pubblico e critica.

Questa stagione ha mostrato il nuovo cattivo del Sottosopra, Vecna, che da allora è stato rivelato come il “Grande Cattivo” di Stranger Things. Lo spaventoso individuo, una volta conosciuto come il primo “esperimento” del Dr. Martin Brenner, Uno, ha vinto questo round della sua guerra con Hawkins, mentre la città si trova ora ad affrontare una completa acquisizione da parte del Sottosopra.

Una delle interpretazioni più importanti della quarta stagione di Stranger Things è quella di Quinn nel ruolo di Eddie, che è diventato un personaggio molto amato dai fan. È all’ultimo anno della Hawkins High, gioca a Dungeons & Dragons e suona la chitarra, ha affascinato il pubblico fin dalla sua prima scena nella mensa con il resto della sua banda dell’Hellfire Club.

Dai suoi riccioli lussureggianti degli anni ’80, ai suoi numerosi anelli e al suo amore per l’heavy metal, Eddie è stato adorato dal pubblico ed già stato ricreato da diversi cosplay accurati. Il destino di Eddie nel finale della quarta stagione di Stranger Things ha persino spinto alcuni spettatori a creare e firmare petizioni per chiedere ai creatori della serie, i fratelli Duffer, di riportare in qualche modo il personaggio nella quinta stagione.

Non è mancato l’amore per l’adolescente di Hawkins che ha osato suonare “Master of Puppets” dei Metallica nel Sottosopra a poche settimane dalla sua uscita nel 1986.

Ora, lo stesso Quinn ha avuto la possibilità di reagire all’amore che Eddie si è guadagnato dopo la quarta stagione, un video condiviso da teenylino su Twitter mostra Quinn allo Showmasters Comic Con, lo scorso fine settimana, mentre ascolta un fan parlare della gratitudine che il pubblico di Stranger Things nutre nei confronti dell’attore e di Eddie.

Il fan ha condiviso le esperienze di coloro che hanno viaggiato a lungo e lontano per vederlo e li ha descritti come “grati” per il modo in cui lui è andato oltre per farli sentire apprezzati. Sentendo ciò, Quinn si è immediatamente commosso.

joseph got emotional when a fan thanked him for this weekend >:((( pic.twitter.com/9twXNdIWJ4 — fairy misses joseph 🤍 (@teenylino) July 10, 2022

Gli elogi per Quinn sono meritati, poiché l’attore ha offerto una performance che ha lasciato molti spettatori in lacrime dopo il destino di Eddie. Quinn è ora noto per essere altrettanto gentile e disponibile nei confronti dei fan di Stranger Things, come il suo personaggio lo è nei confronti di Chrissy Cunningham (Grace Van Dien).

Anche se il tempo di Eddie in Stranger Things sembra essere finito per ora, gli spettatori hanno certamente sentito l’impatto del suo carattere sia sulla storia che sui personaggi. L’epica performance di Eddie in “Master of Puppets” ha già dato alla canzone una spinta simile a quella di “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush, il che dimostra quanto Eddie e Quinn siano significativi per il pubblico della serie.

È iniziata l’attesa per la quinta stagione di Stranger Things e gli spettatori hanno già iniziato a sviluppare nuove teorie, molte delle quali riportano Eddie in vita in qualche modo. Una teoria popolare prevede che Eddie diventi come il personaggio di Dungeons & Dragon, Kas, un umano trasformato in vampiro che diventa il braccio destro di Vecna e alla fine lo tradisce e lo uccide.

Dato che lo stesso Eddie ha parlato di Kas nella quarta stagione, questo sviluppo potrebbe essere possibile, ma le altre teorie sulla prossima stagione dello show di successo sono numerose.

Indipendentemente dal fatto che Eddie Munson ritorni o meno nella quinta stagione di Stranger Things, comunque, Quinn ha consolidato il suo posto come uno dei personaggi più amati dello show e la sua reazione genuina a questi apprezzamenti rende l’attore ancora più accattivante.