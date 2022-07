The Boys 3, la recensione del finale di stagione, troviamo davvero tutto e ci sono sempre più problemi

Il finale della terza stagione di The Boys si concentra sui temi della paternità e della satira politica, preparando al contempo il terreno per la quarta stagione.

Il finale della terza stagione di The Boys riprende in gran parte i due temi centrali della stagione, preparando la quarta stagione a un’altra serie di storie incentrate su terribili figure paterne e sulla satira politica. Ma chiude anche diversi filoni della storia, dando all’episodio finale un buon senso di chiusura di questo capitolo, e inietta un po’ di necessaria allegria nel cupo universo dello show.

Lo show televisivo The Boys (a differenza dei fumetti originali) ha sempre avuto come obiettivo quello di fare della satura sulla cultura delle celebrità più di ogni altra cosa. Ma in questa stagione si è sempre più spostata sulla satira politica.

Si tratta di un passo del tutto logico, poiché la cultura politica che viene rappresentata è proprio quella in cui le celebrità non solo diventano politici, ma usano la loro celebrità come base per la loro carriera politica. La satira è anche legata all’uso dei social media per le campagne politiche, non solo per le campagne elettorali, ma anche per l’attivismo politico e i movimenti sociali di entrambi gli schieramenti, ed entrambi sono stati utilizzati frequentemente nel corso della terza stagione in vari modi.

Nel corso di questa stagione, Patriota ha scoperto il potere di mostrare alle persone chi è veramente. Lo show è passato dalla satira sulle celebrità che nascondono la loro vera identità dietro le bugie alla satira sulla popolarità dei politici famosi che si comportano apertamente in modi non considerati generalmente accettabili, ma che sono comunque amati dai loro sostenitori.

Nel corso della stagione, lo show ha anche ripetutamente chiesto al pubblico di riflettere su una domanda centrale: chi è peggiore, il soldato o il cittadino?

Soldier Boy vs. Patriota

È questa domanda chiave che ha generato molti dei conflitti tra i nostri protagonisti in questa stagione. Alcuni considerano Patriota la più grande minaccia che devono affrontare e sono disposti a fare squadra con Soldier Boy per sconfiggerlo.

Alcuni pensano che Soldier Boy sia una minaccia ancora più grande di Patriota. Questo si ricollega ai temi politici della stagione. In un sistema bipartitico come in America, le elezioni possono sembrare una scelta tra il male minore. Ovviamente, nessun politico della vita reale è così cattivo come Patriota o Soldier Boy (anche se le somiglianze tra Patriota e l’ex Presidente Trump sono state messe in risalto per tutta la stagione), ma la scelta tra loro può sembrare una versione esagerata di questa realtà politica.

Per quanto riguarda la risposta a questa domanda, la questione è ancora aperta, questo episodio finale tende a far pensare che Patriota sia il male minore. Il suo potere tende a essere più mirato e sicuramente lo controlla meglio di Soldier Boy, che provoca esplosioni radioattive senza nemmeno volerlo.

Patriota ha anche un occasionale momento in cui mostra una reale attenzione ed empatia per un altro essere umano, anche se solo per Ryan, il cui tentativo di convincere il padre a lavorare con lui è un divertente rovesciamento di Darth Vader che cerca di convincere il figlio Luke a passare al Lato Oscuro ne L’Impero colpisce ancora.

La maggior parte dei nostri protagonisti, però, non sta valutando spassionatamente i pro e i contro di ciascun leader supereroe. Proprio come gli elettori nella vita reale, si preoccupano principalmente dei propri interessi.

Maeve e Butcher pensano che Patriota sia la minaccia peggiore perché li ha feriti di più, personalmente. MM e Noir pensano che Soldier Boy sia la minaccia maggiore perché li ha feriti di più, personalmente. Fino al momento in cui Patriota uccide Noir, comunque.

Questa è stata l’unica piccola delusione dell’episodio, in quanto è stato un finale un po’ troppo debole per la storia di Noir, ma il momento in cui Patriota ha sottolineato di poter vedere il volto di Noir è stato piacevolmente agghiacciante.

Mentre il finale suggeriva che Soldier Boy fosse la minaccia più grande nell’immediato, Patriota potrebbe rappresentare il male peggiore a lungo termine. Dopo tutto, Soldier Boy non sembra avere le ambizioni politiche del primo. Sembra abbastanza felice di mangiare, bere e fare molto sesso, quando non rintraccia e uccide tutti i suoi ex compagni di squadra.

Ma Patriota ha già elaborato un piano per conquistare gli Stati Uniti, se necessario, e per il momento sta usando Victoria Newman come procuratore politico e, cosa ancora più pericolosa, ha portato i suoi seguaci a un punto tale da poter assassinare apertamente qualcuno proprio davanti a loro ed essere acclamato per questo.

Problemi di paternità

Il fatto che sia Todd, il patrigno di Janine, a dare il via al tifo, collega queste scene finali all’altro grande tema della stagione, quello dei problemi con i padri e delle terribili figure paterne. Gran parte di questo tema è stato trattato frequentemente in relazione ai cicli di abuso e abbandono.

Infatti, una delle scene più belle di questo episodio è la descrizione che Hughie fa del proprio padre, fornendo un esempio di buona paternità che si rispecchia nella conversazione di MM con la figlia alla fine dell’episodio. E Butcher cambia schieramento quando Soldier Boy minaccia Ryan, perché sebbene sia disposto a sacrificare migliaia di persone innocenti per uccidere Patriota, non è disposto a sacrificare il suo figliastro, la sua paternità lo fa tornare indietro dal baratro.

Inoltre, questi aspetti si rispecchiano anche nel fatto che Patriota è un buon padre, il che è un po’ più agghiacciante, è chiaramente una persona terribile e malvagia, ma non si può negare che in questo episodio sia stato una figura paterna migliore per Ryan rispetto a Butcher, offrendogli amore e sostegno incondizionati invece di un tentativo terribilmente sbagliato di “amore severo per la sua stessa protezione” che si è prevedibilmente ritorto contro di lui.

Ed è per questo che Ryan sembra ora destinato a seguire il suo padre biologico lungo una strada molto oscura nella quarta stagione.

Se questo episodio non fosse altro che un’anticipazione della quarta stagione, rischierebbe di risultare insoddisfacente, ma fortunatamente fornisce una chiusura sufficiente su diversi filoni della storia per essere un’efficace chiusura di stagione.

I Sette sono rimasti in tre, forse due, a giudicare dal disagio di A-Train e dal ritratto di Patriota e Abisso da soli nella camera da letto dello stesso. Maeve e Starlight sono entrambe fuori, il che significa che anche se non sono riuscite a uccidere Patriota, hanno ottenuto ciò che volevano veramente, cioè la libertà da lui.

Frenchie e Kimiko, che per gran parte della stagione hanno fatto di testa loro, sono molto più sicure di sé e delle loro capacità. Soldier Boy è ancora una volta rinchiuso, anche se dalla CIA e non dai russi: senza dubbio si rifarà vivo, ma per il momento è sparito.

Lieto fine?

Anche il fatto che molti di questi episodi siano a lieto fine – o forse delle pause felici nel bel mezzo dell’azione – è molto importante. The Boys è un universo cupo e gli spettatori ne sono ben consapevoli.

La serie è iniziata con la brutale morte della fidanzata di Hughie e quasi tutti i suoi supereroi (con l’eccezione di Starlight) sono profondamente imperfetti o completamente malvagi. Ma se il pubblico riceve solo morte e distruzione, senza momenti di speranza e senza nessuno per cui fare il tifo, alla fine perderà interesse e si spegnerà.

Se tutti i personaggi sono troppo orribili per interessarsi a loro, o se diventa probabile che vengano uccisi nei prossimi cinque minuti, perché disturbarsi a guardarli?

Lo showrunner Eric Kripke lo sa bene, ed è per questo che nel finale otteniamo piccole vittorie. La scena in cui Hughie aumenta la potenza in modo che Starlight possa davvero guadagnarsi il suo nome in una splendida esibizione delle sue capacità è adeguatamente commovente ed emozionante.

Maeve, che dopo Starlight è di gran lunga la più simpatica tra i supereroi, ottiene un vero e proprio lieto fine, guadagnato grazie alla tradizionale impresa dei supereroi di sacrificarsi (potenzialmente) per il bene comune. (Non ci sorprenderebbe se Patriota la trovasse e la uccidesse orribilmente a un certo punto di una stagione futura, ma per ora ha un lieto fine).

Anche Ashleigh mostra un po’ di umanità quando cancella il file che potrebbe portare Patriota a Maeve. Le due coppie che sono il cuore della serie, con MM tra le persone più simpatiche – Hughie e Starlight, Frenchie e Kimiko – sembrano essere di nuovo su un terreno relativamente solido.

In questo episodio ci sono stati anche alcuni piccoli tocchi deliziosi da apprezzare. La maglietta rossa, bianca e blu di Ryan nella scena d’apertura è un’ottima prefigurazione del fatto che sta per unirsi a Patriota, poiché si abbina al costume e alla bandiera del padre.

Per i fan di Supernatural, Kripke ha inserito il fatto che la campagna elettorale di Dakota Bob ha sede nella città natale di Bobby Singer, Sioux Falls e il segno inventato da Kimiko per la parola “stronzo” è una cosa bellissima.

Quindi, ci avviamo verso la quarta stagione di The Boys con una sensazione di soddisfazione mista ad anticipazione su ciò che ci riserverà la prossima, il che lo rende un finale di stagione dannatamente buono.