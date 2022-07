Better Call Saul 6: quando arriveranno Walt e Jesse nella stagione?

Quando vedremo i camei di Breaking Bad, come Gus sconfiggerà Lalo, cosa succederà a Kim e Gene e altre domande sugli episodi finali di Better Call Saul.

Better Call Saul sta finalmente per concludersi quest’estate, con la première di metà stagione in arrivo dal 12 luglio per proseguire settimanalmente fino al 9 agosto. Con questa conclusione arriva l’onere di concludere l’intera storia di due serie, con la rilevanza di Breaking Bad nella trama che diventa chiarissima.

Ci sono molte domande che devono trovare risposta in dirittura d’arrivo, quindi discutiamo di quelle che hanno bisogno di più tempo sullo schermo rispetto ad altre per essere risolte.

Quando appariranno Walt e Jesse?

I fan di questo universo hanno discusso per anni se Walt e Jesse (Bryan Cranston e Aaron Paul) sarebbero mai apparsi in Better Call Saul, e questa domanda è passata da un “se” a un “quando” e “come” dopo che gli stessi showrunner hanno confermato l’arrivo della coppia in questa stagione finale. Con soli sei episodi rimasti, è solo questione di settimane prima di ottenere le tanto attese risposte a queste domande.

Il co-creatore Peter Gould ha dichiarato che nessuna delle varie teorie dei fan espresse su Reddit e altre piattaforme di social media si è avvicinata a prevedere i drammatici camei dei cuochi di metanfetamina, il che potrebbe essere o meno solo un altro modo per aumentare l’attesa.

Ciò su cui possiamo contare è che, qualunque sia il motivo della loro apparizione, Walt e Jesse avranno un impatto memorabile e duraturo su questa serie spinoff. Il loro ruolo in questa storia darà credito alla trama più ampia di entrambi gli show, collegando i punti e smussando gli spigoli che ci martellano il cervello da anni.

Sappiamo che Walt non ha mai incontrato nessuno in questo mondo di spacciatori prima di Breaking Bad, quindi probabilmente verrà utilizzato in una scena flashforward che si svolge durante o dopo gli eventi della serie madre.

Ricordiamo che Better Call Saul ha già avuto una scena di questo tipo quando ha mostrato Saul che ripuliva il suo ufficio prima di partire per il Nebraska. Questo ci dà un modello di come i due programmi potrebbero ancora una volta combinarsi.

In teoria sarebbe molto più facile inserire Jesse nella linea temporale attuale di questo show, ma come potrebbe servire alla trama in modo significativo? Siamo più interessati alla battaglia tra Gus e Lalo, a sapere se Kim uscirà viva da questo pasticcio e a capire come verrà risolto il tragico omicidio di Howard.

Ciò significa che Jesse dovrebbe probabilmente apparire al fianco di Walt nella suddetta scena di flashforward. Sarebbe opportuno, perché Walt e Jesse sono sempre stati più potenti insieme che separati, nel bene e nel male.

Come può Gus sconfiggere Lalo?

Gus Fring (Giancarlo Esposito) è uno dei cattivi più spaventosi della storia della televisione per una miriade di motivi, uno dei quali è che si sente invincibile. Essendo l’uomo più intelligente e calcolato nella stanza, Gus usa il cervello più che i muscoli per distruggere i suoi avversari. Per questo motivo, la sconfitta di Walt rimane una delle più emozionanti vittorie in una partita a scacchi mai trasmesse sullo schermo.

Il problema di Gus in Better Call Saul è che non lo abbiamo visto così tanto in modalità d’attacco come in Breaking Bad, ciò ha senso, poiché questa serie prequel ha realizzato alla perfezione tutte le backstory dei suoi personaggi, in modo da renderli credibili prima delle loro apparizioni nella serie originale. Ciò significa anche che Gus non ha ancora il fascino o la caratura che i fan hanno imparato ad amare. È un cattivo, ma non sembra ancora lo psicopatico definitivo.

Tutto questo può cambiare a seconda di come Gus sconfiggerà la sua più grande minaccia pre-Walter White: Lalo Salamanca (Tony Dalton). Presunti morti per la prima metà della sesta stagione, Gus e Mike sono ben consapevoli dell’imminente presenza di Lalo alla fine di metà stagione.

Hanno intenzione di rintanarsi e aspettare l’arrivo di Lalo, ma il Salamanca più spaventoso di tutti ha piani diversi e si dirige invece verso la residenza di Jimmy e Kim. Sembra che Lalo sia più avanti di Gus, il che offre a Fring la squisita opportunità di fare a Lalo qualcosa di simile a quello che Walt farà a lui. Un attacco a sorpresa che sorprenderà sia il pubblico che i personaggi.

Tutto si riduce al famigerato laboratorio di metanfetamine. Lalo vuole saperne di più, Gus deve tenerlo nascosto, qualunque cosa accada, sappiamo quale personaggio apparirà nella serie madre. Gus vincerà questa guerra con Lalo e il modo in cui lo farà potrà aggiungere un ultimo capitolo alla sua leggenda e consolidarlo come l’uomo che ricordiamo in Breaking Bad.

Cosa succede a Gene?

Gene Takovic è l’entità più misteriosa di questa serie, è la terza identità di Jimmy/Saul ed è l’unica parte della storia completamente svincolata dalla trama di Breaking Bad.

I creatori possono fare quello che vogliono con Gene, è un vagabondo iper-paranoico in un Cinnabon del Nebraska e l’ultima volta che lo abbiamo visto ha riattaccato il numero di riparazione del vuoto che ha mandato tanti dei nostri precedenti personaggi preferiti nelle loro nuove location.

Si potrebbe obiettare che tutti vorremmo che Gene avesse un lieto fine, ma considerando tutte le decisioni sbagliate che ha preso nel corso della sua vita, che di solito distruggono gli altri, sarebbe logico che qualsiasi cosa faccia porterà ancora più scompiglio a se stesso e a coloro che lo circondano.

Better Call Saul è un dramma inquietante, che mostra una visione cupa della vita. Come ha detto Mike nella quinta stagione, Jimmy/Saul/Gene si è messo sulla strada delle scelte sbagliate. La fine di un percorso del genere non sarà un arcobaleno con un bel sole. È più probabile che si tratti di terrore, disperazione e riparazione per anni di atti immorali.

Il destino di Kim ha davvero importanza?

Kim Wexler (Rhea Seehorn) è diventata uno dei personaggi più amati della storia recente della televisione. È una donna determinata, appassionata e creativa che non ha bisogno dell’aiuto di nessuno per realizzare ciò che vuole.

Queste qualità sono state avvelenate in questa stagione dal suo desiderio di manipolare la carriera di Howard Hamlin, una scelta che ha portato alla sua morte. Ciò che accade a Kim non ha molta importanza, perché la sua sfortunata ricerca di vendetta contro ciò che ritiene le sia stato fatto da Howard ha alterato per sempre la sua identità.

La sua destinazione finale è irrilevante perché la sua esistenza contraddice l’intero universo di Breaking Bad. Non fa parte della serie madre in nessun modo, forma o dimensione.

Probabilmente il team di sceneggiatori non aveva la minima idea di quanto fosse potente il personaggio che stavano creando quando hanno portato Kim sui nostri schermi. Non essendoci aspettative, si sono aperte milioni di possibilità per il suo viaggio.

Può finire ovunque, ma il modo in cui il personaggio arriva a quel punto non è così importante come alcuni pensano. La sua destinazione è quella di non essere più presente nella vita di nessuno dopo la fine di questo show. Che muoia, scompaia o si ritrovi con Jimmy in Nebraska, sono tutte facce diverse della stessa medaglia.

È tutto ciò che è accaduto prima di questo finale che ha reso Kim un’icona. È un requiem per le persone che hanno così tanta grinta, così tanti mezzi, ma non sanno come usarli. È una persona che avrebbe potuto sovrastare i suoi colleghi e invece si è rotolata nel fango con loro.

Kim dice a Jimmy nella seconda stagione, quando viene messa da Howard nella stanza della posta: “Non sei tu a salvarmi. Sono io che mi salvo”. Quello che non ha capito è che la sua forza rivelatrice è stata sufficiente anche portarla alla sua fine.