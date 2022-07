Better Call Saul 6 Parte 2, un nuovo trailer torna al flashforward dell’episodio 1

AMC rilascia un trailer per gli ultimi sei episodi dello spinoff di Breaking Bad Better Call Saul, che inizierà ad andare in onda lunedì 11 luglio 2022.

È arrivato il teaser ufficiale per gli episodi finali di Better Call Saul, che chiude il cerchio di un flashforward annunciato. La serie, che ha iniziato ad andare in onda su AMC nel 2015, è uno spinoff della longeva serie Breaking Bad, che seguiva l’insegnante di chimica del New Mexico Walter White mentre diventava un boss della metanfetamina dopo aver scoperto di avere una malattia mortale.

Better Call Saul segue gli eventi che hanno portato al momento in cui il personaggio di Bob Odenkirk, Saul Goodman, è entrato a far parte della serie nella seconda stagione di Breaking Bad, diventando un personaggio regolare che sarebbe apparso in 43 episodi totali.

In particolare, lo segue nel periodo precedente il diventare Saul Goodman, quando era solo l’avvocato Jimmy McGill, fino a essere sempre più disonesto.

Better Call Saul ha avuto una durata superiore a quella di Breaking Bad ed è attualmente in onda con la sesta stagione. Tuttavia, questa sarà l’ultima uscita del personaggio, poiché la linea temporale inizia a convergere concretamente con quella della serie originale.

La seconda parte della sesta stagione, che debutterà lunedì 11 luglio sarà l’ultima serie di sei episodi che porteranno al finale della serie.

La AMC ha pubblicato il trailer ufficiale di Better Call Saul, stagione 6, parte 2

Mentre una musica nostalgica ricorda agli spettatori di “cercare di ricordare i bei tempi”, il promo attraversa una serie di luoghi più famosi dello show – tra cui il ristorante Los Pollos Hermanos – svuotati da tutte le persone e resi in bianco e nero. La scena esplode brevemente a colori con l’entrata in scena di Saul, che sembra prepararsi per una grande lotta all’ultimo sangue.

Questo teaser promette che l’ultima serie di episodi seguirà il momento annunciato nell’episodio 1 della sesta stagione. Better Call Saul è noto per l’apertura con flashforward in bianco e nero, di solito seguendo Jimmy sotto lo pseudonimo di Gene Takovic negli eventi successivi a Breaking Bad.

Tuttavia, questo flashforward ha un tono e un tenore diversi, portando i fan a credere che potesse invece anticipare gli eventi dell’episodio finale della linea temporale attuale.

In ogni caso, è certo che i fan riceveranno presto delle risposte. Questa stagione di Better Call Saul promette di scaldare e sfidare le aspettative dei fan, combinando il tono cupo della stagione con camei fan service, tra cui il ritorno di Walter White e del suo partner Jesse Pinkman (Aaron Paul).

Speriamo che le risposte siano soddisfacenti quando questo capitolo dell’universo di Breaking Bad – e forse dell’intero franchise – si avvia alla conclusione.