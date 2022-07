David Harbour parla della possibilità di uno spinoff di Stranger Things con Hopper

L’attore di Stranger Things David Harbour ha parlato della possibilità di uno spinoff su Jim Hopper in seguito alla notizia del piano di Netflix per un maggior numero di contenuti Hawkins.

L’attore di Stranger Things David Harbour parla della possibilità di uno spinoff per il suo personaggio Jim Hopper. La quarta stagione di Stranger Things ha appena pubblicato gli ultimi due episodi il 1° luglio e la quinta stagione dovrebbe uscire a metà del 2024 o addirittura alla fine del 2023.

Con grande sollievo dei fan, il personaggio di Harbour è stato trovato sorprendentemente vivo in un gulag sovietico nella quarta stagione, e il suo ricongiungimento con Joyce, Undici e il gruppo era molto atteso in questa stagione.

Con il ritorno di Hopper a Hawkins per l’ultima stagione, i fan sono entusiasti di vederlo interagire con i personaggi che ha rivisto solo nel finale di stagione. La storia di Hopper, triste ma comprensibile, della perdita di sua figlia, si è sviluppata in modo eccellente con il suo rapporto parentale con Undici.

Sebbene siano stati separati per la maggior parte della stagione, Will, Hopper, Joyce, Jonathan e Undici sembrano finalmente riunirsi come una famiglia, completando l’arco caratteriale del personaggio riguardo alla figlia e alla mancanza di legami familiari.

In un’intervista a GQ, Harbour ha parlato della possibilità di uno spinoff di Stranger Things su Hopper, affermando che il capo della polizia di Hawkins è un personaggio abbastanza forte da poter sorreggere una serie anche senza di lui. Sebbene uno spinoff sarebbe molto probabilmente un prequel, Harbour afferma di pensare che Hopper possa essere utilizzato per andare avanti o indietro nel tempo.

Più avanti nell’intervista, propone anche la star di Euphoria Jacob Elordi come scelta per un giovane Hopper.

Lo stesso dichiara, “A questo punto, penso che Hopper sia un personaggio che può esistere indipendentemente da me. Se vogliono andare indietro nel tempo, avanti nel tempo… mi piacerebbe vedere un altro attore interpretare Hopper, e vedere cosa può portare”.

Affermando che Elordi potrebbe essere bello come lo era a 20 anni, i commenti di Harbour sullo spinoff arrivano dopo l’annuncio di Netflix di una serie spinoff di Stranger Things, che non ha fornito alcun dettaglio su storia e personaggi.

Netflix ha anche annunciato una rappresentazione teatrale di Stranger Things ambientata nello stesso mondo della serie, dato che probabilmente passerà più di un anno prima che i fan ottengano nuovi contenuti di Stranger Things, la prospettiva di uno spinoff fa sì che il pubblico sia ansioso di conoscere le origini dei problemi di Hawkins e, potenzialmente, la storia di Hopper.

Se lo spinoff è in realtà un prequel che coinvolge Hopper, si spera che offra anche maggiori dettagli sugli eventi soprannaturali di Hawkins. Anche se ci si augura che questo aspetto venga affrontato nella stagione finale, lasciare vaghe le origini soprannaturali di Hawkins ed esplorarle ulteriormente in un prequel potrebbe essere un buon approccio.

L’unico problema di esplorare un giovane Hopper è capire come portare un uomo distrutto dal momento della morte della figlia fino alla prima stagione di Stranger Things, quindi sarà interessante vedere come i creatori gestiranno il suo arco caratteriale che è già stato approfondito nelle stagioni attuali.