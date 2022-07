In arrivo un romanzo prequel sulla Regina Charlotte dall’autrice di “Bridgerton” Julia Quinn e Shonda Rhimes

Il romanzo prequel sulla Regina Charlotte uscirà in contemporanea con la serie e non vediamo l’ora di sapere tutto!

Una incredibile coppia di scrittrici sta espandendo l’universo letterario di Bridgerton con una nuova serie di libri. L’autrice della serie Julia Quinn è pronta a scrivere un nuovo prequel ambientato nel mondo di Bridgerton insieme a Shonda Rhimes, produttrice esecutiva del popolare adattamento di Netflix.

La nuova serie di libri, attualmente senza titolo, si baserà sull’universo della serie televisiva, come riporta Variety. Sarà anche un adattamento dell’imminente spinoff di Netflix Bridgerton su una giovane Regina Charlotte.

Il libro racconterà la storia di come Charlotte incontrò e sposò Re Giorgio

La serie di libri si concentrerà su come il loro amore abbia portato a un cambiamento sociale che ha creato il mondo inclusivo dal punto di vista razziale visto nella serie originale di Netflix. Il romanzo sarà pubblicato da Avon Books, l’editore di lunga data dei romanzi di Bridgerton.

La pubblicazione dei romanzi avverrà in concomitanza con l’uscita della serie spinoff su Netflix, che non ha ancora comunicato la data della première. India Ria Amarteifio (Sex Education) interpreta una versione giovane della Regina Charlotte – che nella serie di successo dei Bridgerton è interpretata da Golda Rosheuval (Lady Macbeth) – durante la sua ascesa alla ribalta come nota monarca inglese nella serie televisiva prequel di Netflix.

Corey Mylchreest interpreta suo marito, Re Giorgio, sebbene il punto focale della serie sia la giovane regina, le trame riguarderanno anche una giovane Violet Ledger e una giovane Lady Danbury.

Il cast della serie prequel di Netflix comprende anche Katie Brayben e Kier Charles in ruoli ricorrenti, rispettivamente nei panni di Vivian Ledger e Lord Ledger. Si uniscono al cast della serie anche Michelle Fairley (Game of Thrones), Sam Clemmett, Hugh Sachs, Richard Cunningham (Rogue One: A Star Wars Story), Tunji Kasim, Rob Maloney e Cyril Nri.

Sebbene la portata del loro coinvolgimento rimanga al momento sconosciuta, attori della serie originale come Rosheuval riprenderanno i loro personaggi per il prequel, come Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury e Ruth Gemmell nel ruolo di Violet Bridgerton.

Oltre a tornare come scrittrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie spinoff, la Rhimes psarà anche produttrice insieme a Betsy Beers e al regista Tom Verica. Il libro spinoff di Bridgerton uscirà in contemporanea con la serie Netflix, il cui debutto è previsto per il 2023.