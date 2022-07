The Boys 4, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

La quarta stagione di The Boys è ufficialmente in programma. Ecco tutto quello che sappiamo sulla data di uscita della quarta stagione, sul cast e sui dettagli della storia dopo la terza stagione.

Dopo un’altra grande stagione, la quarta stagione di The Boys è già in arrivo, ed ecco cosa si sa al riguardo. L’attesa per la stagione 3 di The Boys è stata più lunga di quella a cui erano abituati i fan della satira sui supereroi di Prime Video, a causa di COVID-19.

Ma il continuo successo dello show ha fatto sì che ci fosse una forte convinzione che la terza stagione non sarebbe stata l’ultima. Prime Video lo ha confermato annunciando ufficialmente la quarta stagione di The Boys poco dopo il debutto della terza.

La storia principale della terza stagione di The Boys ruotava attorno ad alcune importanti sottotrame: Billy Butcher (Karl Urban) e Hughie Campbell (Jack Quaid) che ottengono i superpoteri dal composto V temporaneo, Patriota (Antony Starr) che diventa sempre più scostante come leader dei Sette, il risveglio di Soldier Boy (Jensen Ackles) e Starlight (Erin Moriarty) che diventa sempre più frustrata dal suo ruolo nel mondo dei Super.

Nel tipico stile di The Boys, la stagione ha riservato molte sorprese, morti raccapriccianti e altri contenuti per adulti. Tra questi, l’atteso adattamento di Herogasm.

Con il rinnovo anticipato della quarta stagione di The Boys, gli spettatori hanno potuto vivere la terza stagione con la certezza che la storia non sarebbe finita lì. Il finale della terza stagione di The Boys definisce direttamente il paesaggio del mondo dei Supereroi in cui si svolgerà la quarta stagione.

Potrebbe anche cambiare ancora di più, a seconda del peso che gli spinoff di The Boys avranno nel piano generale del franchise, ma ora che la terza stagione è terminata, ecco tutto quello che sappiamo sulla data di uscita della quarta stagione, sul cast, sulla storia e molto altro.

Quando uscirà The Boys 4?

Prime Video non ha annunciato ufficialmente la data di uscita della quarta stagione di The Boys. La serie è tradizionalmente un’uscita estiva per Prime Video, con la prima stagione arrivata a luglio e la terza stagione a giugno. La data di uscita della quarta stagione di The Boys potrebbe essere fissata per l’estate del 2023.

Le persone coinvolte nello show hanno dichiarato che le riprese dovrebbero iniziare nell’autunno del 2022, il che potrebbe significare che un’uscita nell’autunno del 2023 è più probabile. A meno che non si verifichino grossi imprevisti, però, la data di uscita di The Boys 4 stagione dovrebbe essere nella seconda metà del 2023.

Il cast della quarta stagione di The Boys (per quanto ne sappiamo)

Per quanto riguarda il cast della quarta stagione di The Boys, gli spettatori possono aspettarsi che la maggior parte dei personaggi principali sia ancora una volta coinvolta.

Lo show è costruito attorno al quartetto di Butcher, Hughie, Starlight e Patriota, quindi Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty e Antony Starr torneranno sicuramente. Jensen Ackles ha già annunciato il suo potenziale ritorno come Soldier Boy nella quarta stagione.

Si prevede inoltre la presenza di Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), Kimiko (Karen Fukuhara), Abisso (Chace Crawford), A-Train (Jessie T. Usher), Queen Maeve (Dominique McElligott), Ashley Barrett (Colby Minifie) e Victoria Neuman (Claudia Doumit).

Spinoff di The Boys in sviluppo

Oltre alla quarta stagione, sono in sviluppo anche due spinoff di The Boys. Uno è uno spinoff live-action, ancora senza titolo, ambientato nel college Super di Vought e basato sulla parodia degli X-Men dei fumetti nota come G-Men. Il cast dello spinoff comprende Jaz Sinclair, Maddie Phillips e il Golden Boy di Patrick Schwarzenegger.

L’altro spinoff di The Boys è una seconda stagione dello show animato The Boys Presents: Diabolical. La seconda stagione racconterà un’altra serie di storie antologiche che non sono necessariamente canoniche rispetto alla serie principale.

Abbiamo il trailer di The Boys 4

Non avendo ancora una data di uscita ufficiale, ma soprattutto considerando che le riprese per la quarta stagione inizieranno nell’autunno del 2022, per ora non abbiamo nessuna scena o nuova clip da vedere. Però non è da escludere che seguendo la scia della scorsa stagione, mensilmente avremo nuovi aggiornamenti da Cameron Coleman con lo speciale Seven on 7.

In attesa dei trailer, che verranno rilasciati poco prima della data di uscita di The Boys 4.