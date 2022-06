Euphoria 2, Zendaya racconta come ha girato il crollo emotivo dell’episodio 5

La vincitrice dell’Emmy Award Zendaya racconta come ha girato il crollo emotivo di Rue in Euphoria 2, episodio 5, “Stai fermo come il colibrì”.

Zendaya racconta come hanno girato il crollo emotivo di Rue in Euphoria 2, episodio 5, “Stai fermo come il colibrì”. Oltre a recitare in grandi blockbuster come Dune, epopea fantascientifica di Denis Villeneuve, e Spider-Man: No Way Home, del Marvel Cinematic Universe, negli ultimi anni Zendaya si è dedicata anima e corpo al popolare dramma di Sam Levinson. La serie è incentrata su Rue Bennett, un’adolescente tossicodipendente appena uscita dalla riabilitazione che lotta per trovare il suo posto nel mondo.

Zendaya, vincitrice di un Emmy Award, guida il cast di Euphoria nei panni di Rue, insieme a un nutrito ensemble che comprende Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Colman Domingo, Javon Walton, Austin Abrams e Dominic Fike.

All’inizio di quest’anno Euphoria ha terminato la messa in onda di un’altra stagione di successo, che ha raggiunto la popolarità di Game of Thrones sulla HBO. La serie è stata spesso lodata dalla critica per la sua impressionante fotografia, le sue interpretazioni e la rappresentazione implacabilmente esplicita della tossicodipendenza e di altri disturbi mentali.

Intervenendo alla Actors on Actors di Variety, accanto al suo co-protagonista di Spider-Man: No Way Home Andrew Garfield, Zendaya ha parlato di come hanno girato una delle sequenze più emozionanti di Euphoria: l’intenso esaurimento di Rue nella seconda stagione, episodio 5. L’attrice ha raccontato come il regista Sam Levinson abbia girato la sequenza utilizzando lunghe riprese continue che sono durate fino all’esaurimento.

A Zendaya è stata inoltre concessa molta libertà di improvvisare durante la scena, data la “volatilità e imprevedibilità” del suo personaggio in quel momento.

La stessa racconta, “Non c’era una struttura, perché non poteva esserci. Doveva esserci un livello di volatilità e imprevedibilità del suo stato d’animo e della direzione che avrebbe preso. Siamo partiti dall’inizio e ci hanno detto: “Potete interrompere quando volete. Illumineremo tutta la casa. Potete andare avanti per tutto il tempo”.

Abbiamo continuato fino a quando non ci siamo sentiti in grado di farlo. Poi siamo passati alla parte successiva, ma è stata una giornata lunga. Sono molto protettiva nei confronti di Rue. E poi, a causa di tutte le persone che rappresenta, so che a volte il mondo non sarà gentile con lei come lo sono io. E questo è difficile per me, sapete?”

La scena in questione avviene all’inizio dell’episodio 5 di Euphoria 2, dopo che Jules informa la madre di Rue che la figlia ha avuto una ricaduta, inducendo Leslie a eliminare la sua scorta di droga. Leslie, Jules ed Elliot tentano anche di organizzare un discorso per Rue, il che le provoca un violento esaurimento nervoso, danneggia la casa e taglia con rabbia i ponti con le sue due amiche.

In seguito, la madre di Rue tenta di portarla di nuovo in riabilitazione, ma l’episodio non fa che aumentare l’intensità quando la ragazza fugge dall’auto e inizia a schivare il traffico, dando vita a un emozionante inseguimento attraverso la città mentre Rue inizia a soffrire gli effetti dell’astinenza.

I recenti commenti di Zendaya aiutano a capire come Levinson e la sua compagnia riescano a realizzare una sequenza viscerale come l’intervento di Rue. Tuttavia, molte delle scene emotive di Euphoria, che descrivono la realtà debilitante della tossicodipendenza, sono indubbiamente rese possibili dall’interpretazione di Zendaya, che probabilmente non sarebbe stata possibile senza l’attrice vincitrice di un Emmy Award.

Zendaya tornerà per la terza stagione di Euphoria, quindi sarà interessante vedere dove andrà a finire la storia di Rue.