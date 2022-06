10 personaggi bisessuali nelle serie TV da guardare durante il Pride

Siamo nel mese del Pride, quindi quale migliore occasione per avvicinarci al mondo della bisessualità attraverso alcuni dei personaggi più amati delle serie tv.

La bisessualità in TV esiste da decenni, ma non è sempre stata riconosciuta apertamente. Sebbene nei programmi televisivi ci siano state rappresentazioni ad ampio spettro di sessualità differente, era ancora difficile individuare un personaggio apertamente bisessuale.

Con l’arrivo di giugno sembra opportuno guardarsi indietro e rivedere i contenuti LGBTQA2+ preferiti, questa è l’occasione perfetta per vedere quanto la rappresentazione bisessuale sia diventata più diversificata sul piccolo schermo. Mostriamo un po’ di amore per la B e facciamo luce sulle rappresentazioni bisessuali in TV del passato e del presente.

Nick Nelson – Heartstopper

Il recente successo di Netflix, Heartstopper, presenta al pubblico la storia d’amore di Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor). Charlie è un adolescente apertamente gay e l’oggetto del suo desiderio è Nick, un giocatore di rugby che mette in discussione la sua sessualità quando sviluppa un sentimento per Charlie. Lo show crea una bellissima storia d’amore queer e di passaggio all’età adulta che irradia la gioia e la possibilità di essere giovani.

Nel corso di otto episodi, gli spettatori assistono al momento in cui Nick inizia a scoprire la sua bisessualità e a superare i suoi pregiudizi interiorizzati. Il personaggio di Nick è un momento importante per la rappresentazione della bisessualità, perché è un giovane alle prese con l’incertezza e la paura. Vederlo proclamare con orgoglio e certezza la propria bisessualità alla madre è una scena adorabile e appagante, un tempo rara.

Rosa Diaz – Brooklyn Nine-Nine

Nella quinta stagione di Brooklyn Nine-Nine, la dura detective Rosa Diaz (Stephanie Beatriz) si dichiara bisessuale alla sua squadra, che la accetta completamente. Per i suoi colleghi si tratta di una sorpresa, visto che lei è sempre stata incredibilmente silenziosa sulla sua vita privata al lavoro. Il coming out di Rosa nella serie è la dimostrazione che è orgogliosa di ogni parte della sua identità.

Rosa è diventata un’icona bisessuale a tutti gli effetti. Non ha più paura di essere aperta su chi è e tiene persino la bandiera bisessuale sulla sua scrivania al distretto. Dopo il coming out, Rosa è pienamente se stessa per i suoi cari e questo la rende uno dei più potenti esempi di rappresentazione bisessuale in TV.

Jay Bilzerian – Big Mouth

Jay (Jason Mantzoukas) è uno dei personaggi più sessualizzati di Big Mouth (e questo la dice lunga). Avendo una relazione con due dei suoi cuscini (uno raffigurato come un uomo e l’altro come una donna), Jay si rende conto di essere in realtà bisessuale.

Jay fornisce una visione originale di una persona che si accetta come bisessuale. Lo show accompagna i fan nel suo tumulto interiore e nella sua confusione, mentre lotta con i sentimenti che prova per entrambi i cuscini (e non solo). È un sollievo vedere finalmente Jay che scopre la propria identità, allontanandosi dalla sua difficile famiglia, per essere apertamente ciò che è.

Angela Montenegro – Bones

Angela (Michaela Conlin) fa parte dell’affiatata squadra forense che risolve i crimini al Jeffersonian Institute. Una parte importante del personaggio di Angela è rappresentata dalle relazioni che intrattiene nel corso della serie. Sebbene si innamori e alla fine sposi un collega, Jack (T.J. Thyne), Angela è apertamente bisessuale.

L’essere bisessuale è parte integrante del carattere della nonna. Non c’è nessun coming out per lei, perché avere relazioni intime sia con uomini che con donne è semplicemente inteso come ciò che lei stessa è. Angela non ha turbamenti e non si interroga sulla sua sessualità e su cosa significhi per lei essere bisessuale, è semplicemente Angela.

Nancy Bartlett – Pappa e ciccia

Una delle amiche di lunga data di Roseanne (Roseanne Barr) e co-proprietaria del loro ristorante, The Lanford Lunchbox, è il personaggio ricorrente di Nancy (Sandra Bernhard). Nancy era precedentemente sposata con un uomo di nome Arnie (Tom Arnold) fino alla sua scomparsa e successivamente ha iniziato a frequentare delle donne. In seguito Nancy si sarebbe dichiarata bisessuale, diventando così uno dei primi personaggi apertamente bisessuali della televisione.

Pappa e ciccia ha aperto molte strade per quanto riguarda le sitcom e il personaggio di Nancy era decisamente degno di nota. Nancy era un personaggio che non prendeva troppo sul serio se stessa o la sua sessualità. Voleva solo divertirsi e godersi la sua sessualità, a prescindere dal suo partner.

Samantha Jones – Sex And The City

Samantha (Kim Cattrall), l’iconica mangiatrice di uomini che non si è mai fatta frenare da sciocchezze come l’amore, a differenza delle sue amiche. Era ferocemente indipendente e non si lasciava condizionare da come gli altri la percepivano. Così, nella quarta stagione di Sex and the City, quando Samantha iniziò una storia d’amore a lungo termine con Maria (Sonia Braga), non si preoccupò di ciò che gli altri avevano da dire sulla sua sessualità.

Anche se Samantha non si è mai dichiarata ufficialmente bisessuale, la sua relazione con Maria è stata una delle più intense della serie. Samantha notoriamente non si apriva con gli amanti e raramente li vedeva due volte, ma il suo legame con Maria era potente. È stato uno dei pochi casi in cui i fan hanno potuto vederla crescere e diventare più vulnerabile.

LEGGI ANCHE-> Che fine ha fatto Kim Cattrall? Era Samantha di Sex and the city

Loki – Loki

La prima stagione dello show ha permesso ai fan della Marvel di incontrare a tu per tu il dispettoso Loki (Tom Hiddleson). I fan hanno potuto vedere il personaggio saltare nel tempo, scoprire la verità più grande del multiverso e innamorarsi di se stesso sotto forma di una donna, Sylvie (Sophia Di Martino). Tuttavia, uno dei punti salienti della serie è il coming out di Loki come bisessuale.

Con questo casuale accenno, Loki è diventato uno dei primi personaggi canonicamente queer del MCU. Loki comunica l’informazione come un dato di fatto e come la cosa più naturale del mondo per lui, dato che ha assunto così tante forme. Per quanto riguarda la rappresentazione, un supereroe bisessuale è davvero meraviglioso.

LEGGI ANCHE-> Loki stabilisce il record del MCU come serie Marvel più vista su Disney+

Tara Thornton – True Blood

True Blood ha mostrato al pubblico il mondo selvaggio dei vampiri della Louisiana che sembravano tutti innamorati di una sola ragazza, Sookie (Anna Paquin). La pragmatica migliore amica di Sookie era Tara (Rutina Wesley), che costantemente avvertiva Sookie di non farsi coinvolgere nella politica dei vampiri. Alla fine Tara diventa lei stessa un vampiro, contro la sua volontà, mentre sta per morire.

La serie racconta il percorso di Tara, che si immerge nel suo vampirismo e inizia ad aprirsi al mondo invece di rifiutarlo. Una parte del viaggio di Tara include la rivalutazione della sua sessualità e l’avvio di relazioni con donne. Tara è un esempio di personaggio bisessuale che ha iniziato a guardarsi dentro e a non avere più paura della vita e di ciò che è.

Villanelle – Killing Eve

Villanelle (Jodie Comer) è stata la spietata assassina di Killing Eve che ha iniziato un intenso gioco al gatto con il topo con l’investigatrice Eve (Sandra Oh). Villanelle ed Eve hanno una relazione psico-sessuale ossessiva nel corso delle indagini. Villanelle è senza dubbio una psicopatica violenta che sfrutta la sua sessualità con tutti i sensi per i suoi scopi.

La bisessualità di Villanelle è resa evidente fin dall’inizio della serie. Una delle sue prime scene la ritrae mentre esce dal letto con una coppia. Sebbene Villanelle non sia una rappresentazione positiva di un personaggio bisessuale, esiste come parte dell’ampliamento della bisessualità in TV.

Adam Groff – Sex Education

La storia di Adam (Connor Swindells) in Sex Education inizia con lui che è un bullo e molesta Eric (Ncuti Gatwa), uno studente apertamente gay di Moordale. Diventa subito evidente che Adam nutre sentimenti romantici per Eric e lotta con la propria omofobia interna.

Adam ha uno sviluppo del personaggio incredibilmente affascinante e accattivante, man mano che diventa più aperto con se stesso. Un grande motivo per la sua auto-accettazione deriva dalla relazione con Eric e dall’osservare come vive comodamente la sua sessualità e la sua espressione di genere. La storia di crescita di Adam è facilmente identificabile per il pubblico e sottolinea la forza di raccontare storie bisessuali.

LEGGI ANCHE-> Sex Education 4 sta preparando un futuro senza la Moordale, cosa succederà?