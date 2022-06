Better Call Saul, un dettaglio geniale ha rivelato il destino di Howard prima di rendercene conto

L’oscuro destino di Howard è un grande cliffhanger per il finale di metà stagione di Better Call Saul, ma in realtà è stato rivelato in un sogno diversi episodi prima.

(*Attenzione: questo articolo contiene spoiler sulla sesta stagione di Better Call Saul*)

La sesta stagione di Better Call Saul, come previsto, sta regalando agli spettatori colpi di scena a ogni episodio, ma a sorpresa potrebbe aver svelato il suo più grande colpo di scena riguardante Howard con diversi episodi di anticipo.

L’ultima stagione di Better Call Saul si sta dedicando ai personaggi assenti durante Breaking Bad, uccidendo persino Nacho Varga dopo tre episodi della sesta stagione. Dato che lo show sta mantenendo le sue brutali promesse, i destini di Kim Wexler e Lalo Salamanca sembrano più precari che mai. Soprattutto perché il finale di metà stagione vede la morte scioccante di Howard Hamlin.

Howard è stato in qualche modo reinventato nella sesta stagione di Better Call Saul, inizialmente introdotto nello show come pseudo-villain e nemico di Jimmy McGill, sulla scia del piano di Jimmy e Kim contro di lui, Howard viene ritratto come un personaggio più gradevole. Il pubblico viene a conoscenza del fallimento del suo matrimonio, della sua depressione e delle sue sedute di terapia, mentre assiste al diabolico piano di Jimmy e Kim.

Il loro piano riesce, dipingendo Howard come un tossicodipendente agli occhi dei suoi colleghi, come Cliff Main e Rich Schweikart, rovinando la sua reputazione e la sua dignità, che probabilmente erano tutto ciò che gli rimaneva.

Nonostante ciò, Howard sembra deciso a rimettersi in carreggiata quando affronta i due, dichiarando che alla fine la verità verrà svelata. Naturalmente non sarà così, perché Lalo Salamanca entra nell’appartamento di Jimmy e Kim e spara un proiettile in testa a Howard. La morte è un momento scioccante per la sua brutalità e per l’imprevedibilità di Lalo, ma alcuni spettatori attenti potrebbero averla vista arrivare da lontano.

In Better Call Saul, stagione 6, episodio 4, Howard racconta un sogno recente al suo terapeuta e questo sogno è probabilmente un sottile accenno da parte degli sceneggiatori al fatto che il tempo di Howard Hamlin sta per scadere.

Cosa significa il sogno di Howard?

Nel sogno, Howard si trova presumibilmente in un aeroporto e cerca di aiutare un anziano con il suo biglietto aereo. Quando Howard cerca di dedurre la destinazione del volo, dice che si tratta “chiaramente di un volo internazionale, quindi cerchiamo il numero del gate”. Ma tutti i cartelli sono in una lingua che non riesco a leggere. In apparenza, il sogno non sembra essere rivelatore; tuttavia, nulla in Better Call Saul o in Breaking Bad è mai privo di intenzioni. Il sogno di Howard significava chiaramente di più.

Uno degli aspetti più intriganti del sogno è rappresentato dai cartelli presenti nell’aeroporto, tutti in una lingua che Howard non sa leggere. La sua formulazione implica che si tratta di una lingua che Howard, un uomo istruito, non conosce affatto, il che significa che non sono in spagnolo o nelle comuni lingue europee.

La lingua vera e propria non è troppo importante, ma lo è l’incapacità di Howard di leggerla. Quando racconta il sogno al terapeuta, Jimmy si traveste da Howard e gli ruba l’auto per mettere in atto un piano che lo screditi agli occhi di Cliff Main. Jimmy riesce a portare a termine il piano, fuggendo pochi secondi prima che Howard lo veda.

L’uomo è completamente all’oscuro della truffa di Jimmy e Kim e del fatto che Jimmy abbia posteggiato la sua auto in un nuovo posto e spostato un cartello per confonderlo. Come nel sogno, Howard non è in grado di leggere i segnali reali che ha davanti agli occhi e la sua inconsapevolezza sarà la causa del suo fallimento.

Chi è Howard nel sogno?

Nel sogno Howard si descrive come se stesse aiutando il vecchio, ma in realtà il vecchio potrebbe essere lui stesso. Howard non descrive né identifica l’uomo nel sogno, la sua attenzione sembra essere rivolta esclusivamente al biglietto aereo e alle tabelle di volo. Inoltre, è possibile che si stia avvicinando a un’età in cui le fatiche del matrimonio e del lavoro lo facciano sentire stanco e più vecchio, motivo per cui potrebbe percepirsi inconsciamente in questo modo.

Questi stress sono solo esacerbati dai tentativi di Jimmy e Kim di rovinare la sua vita professionale, quando il loro piano giunge a compimento alla riunione di Sandpiper Crossing in Better Call Saul, Howard è accidentalmente sotto l’effetto di droghe e incapace di spiegare perché non può testimoniare per la sua accusa di corruzione contro il giudice Casimiro.

Per questo motivo, Jimmy e Kim riducono Howard a un frammento di se stesso, a un vecchio balbettante incapace di dire qualcosa di sensato ai suoi partner. Il sogno potrebbe profetizzare questo aspetto della caduta di Howard, e l’indicazione dell’età avanzata che potrebbe anche essere una provocazione della sua morte dietro l’angolo.

In che modo il sogno di Howard prefigura il suo destino?

Se Howard è davvero il vecchio del sogno, allora il suo volo internazionale sembra presagire il suo destino finale. La frase indica che Howard avrebbe sempre vissuto uno sconvolgimento nella sesta stagione di Better Call Saul, ma invece di avere un finale diverso in cui doveva fuggire in un altro Paese, la sua destinazione finale è l’aldilà.

Naturalmente, Howard non aveva previsto questa svolta degli eventi, quindi non poteva capire che i tabelloni di volo nel suo sogno gli stavano dicendo che la morte sarebbe stata la sua destinazione finale.

L’incapacità di Howard di leggere i segnali del sogno è in linea con il suo destino in Better Call Saul, anche quando finalmente si rende conto del piano di Jimmy, i suoi sforzi per sventarlo falliscono. L’assunzione da parte di Howard di un investigatore personale per rintracciare Jimmy è simile al modo in cui guarda i tabelloni di volo per trovare una risposta.

Sia i tabelloni che l’investigatore personale dovrebbero normalmente fornire a Howard le risposte che cerca, ma in entrambi i casi lo confondono ancora di più: l’investigatore personale ha sempre fatto parte del piano di Jimmy e Kim. Il senso di non conoscenza che Howard mostra nel sogno continua a manifestarsi nella vita reale.

Anche dopo aver scoperto il piano e aver affrontato Jimmy e Kim, è ignaro di ciò che sta accadendo. Quando Lalo entra in casa della coppia, Howard non capisce le intenzioni di Lalo. Nonostante l’evidente terrore dei padroni di casa, l’uomo chiede con nonchalance chi sia Lalo e gli suggerisce di procurarsi degli avvocati migliori.

Anche in questo caso, nonostante i segnali siano evidenti, Howard capisce la situazione solo quando Lalo estrae una pistola dalla tasca. In questo modo, l’ironia della morte di Howard si intensifica solo quando sembra che per lui le scritte fossero sempre state sul muro e che uno dei più brillanti avvocati di Better Call Saul non fosse in grado di leggere le clausole.