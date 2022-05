Non ho mai stagione 3: rinnovata! Data di uscita, trama, cast, tutto quello che sappiamo finora

L’adolescente più impulsiva delle serie tv è tornata: Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), nella serie tv Non ho mai, ci ha servito una seconda stagione fatta di tante azioni poco ragionate, proprio come l’abbiamo conosciuta nella prima stagione, e proprio come piace a noi.

Ed è piaciuta così tanto che la serie tv Non ho mai si è conquistata un posto nella top 10 di Netflix Italia, i fan sono già desiderosi di sapere quando e come sarà Non ho mai stagione 3.

Per alleviare il tormento dell’attesa, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni sulla terza stagione della serie tv.

(*Attenzione questo articolo contiene spoiler sulla serie tv Non ho mai*)

Anche questa volta Devi non ha deluso le nostre aspettative e si è data da fare per combinare le sue “Devi-anate”. La seconda stagione della serie tv Non ho mai si è conclusa lasciandoci con una scena agrodolce: Devi che bacia la sua cotta di una vita, il bel(lissimo) Paxton (Darren Barnet), mentre Ben (Jaren Lewison) li osserva da lontano, con lo sguardo di chi realizza che il suo vero amore sta baciando qualcun altro al ballo della scuola.

Cosa combinerà questa volta Devi quando verrà a sapere che Ben vuole recuperare le cose tra di loro? Saprà prendere una decisione ponderata, oppure stravolgerà il suo equilibrio amoroso trovato con tanta difficoltà? Ecco tutto quello che sappiamo sulla terza stagione.

Ci sarà una terza stagione di Non ho mai?

Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie tv Non ho mai stagione 3, il finale aperto e l’innegabile successo che si è guadagnata con entrambe le stagioni hanno dato i loro frutti. La notizia è stata confermata come parte della sessione TCA (Television Critics Association) dello streamer e annunciata da Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix.

La prima stagione della serie tv ha debuttato nello scorso aprile 2020 e non abbiamo avuto notizie sul rinnovo prima di luglio 2020, quando è arrivato in brevissimo tempo, adesso aspettiamo solo la notizia ufficiale sulla data di uscita della terza stagione.

Non ho mai stagione 3 quando uscirà?

Netflix ha annunciato una data di uscita per la terza stagione dello show, abbiamo la conferma ufficiale, Non ho mai… arriverà in streaming il 12 agosto. Prima di questa notizia abbiamo avuto una clip sui social media che diceva “in arrivo”.

Il messaggio è arrivato accompagnato anche dalla notizia che è stata rinnovata già la quarta stagione, ma sarà anche l’ultima. La stagione finale dovrebbe debuttare nel 2023.

Le riprese sono iniziate nel 2021

Il 29 dicembre 2021, Kaling International, la società di produzione ufficiale di Mindy Kaling, ha postato sulla loro pagina ufficiale Instagram una foto delle riprese di Non ho mai 3. Da quella foto, la Kaling International ha postato un paio di foto del dietro le quinte, tra cui Mindy Kaling sul set dello show di Netflix.

Risale a dicembre 2021 la prima foto ufficiale sui social media delle riprese di Non ho mai 3, ma in un articolo di Hollywood Reporter sul cast e gli aumenti di stipendio, si menziona che la lettura dei tavoli è iniziata a novembre 2021.

Questo potrebbe significare che le riprese sono iniziate nel novembre 2021 o prima del 29 dicembre 2021. Alla fine di febbraio 2022, il team di Non ho mai non aveva ancora annunciato ufficialmente la fine delle riprese dello show. Alcuni dei membri del cast, tra cui Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison, hanno postato su Instagram foto sul set nel febbraio 2022. Adesso sappiamo che la produzione ha finito di girare.

C’è un trailer della terza stagione di Non ho mai?

Non è ancora stato rilasciato un trailer per Non ho mai stagione 3 ma sicuramente tra non molto inizieremo ad avere i primi sguardi sull’attesissima terza stagione.

Cosa accadrà dopo il ballo d’inverno?

Devi e Paxton hanno fatto un viaggio sulle montagne russe dei sentimenti, ma il giro si è concluso in modo promettente: entrare insieme al ballo d’inverno della scuola equivale a presentarsi agli occhi di tutti come una coppia ufficiale. Non dimentichiamoci, però, che fino a poco prima Paxton si vergognava di essere il fidanzato di Devi, e solo all’ultimo ha preso la decisione di esserlo.

Ma la vergogna è un sentimento che mette le radici: sarà svanito davvero in così poco? Nella terza stagione potremmo vedere nuovi risvolti nella storia tra di loro, ed esplorare i sentimenti di disagio, che non riguardano solo la relazione tra Devi e Paxton, ma soprattutto Ben. Fidanzato con Aneesa (Megan Suri), vedendo Devi con il belloccio della scuola ha riscoperto un forte sentimento per lei: come affronterà la situazione?

Ma non dimentichiamoci dei piccoli grandi drammi dei personaggi che ruotano intorno a Devi, come per esempio Nalini (Poorna Jagannathan), la mamma di Devi, troverà il coraggio di ricominciare la sua vita sentimentale nonostante Devi non sia ancora pronta ad accettarlo?

E Kamala (Richa Moorjani), che è scappata dalla sua imminente proposta di matrimonio per incontrare il prof. Kulkarni (Utkarsh Ambudkar), chissà come riuscirà a sfilare il suo piede attualmente in due scarpe.

Inoltre, Devi porta ancora il peso della morte del suo amato papà Mohan (Sendhil Ramamurthy), che è stata e continua ad essere causa del suo dolore: nella terza stagione potremmo continuare a vedere Devi che lentamente scava nel suo cuore per riuscire a liberarsi dalla sofferenza della perdita.

La stagione 3 esplorerà di più la storia d’amore tra Devi e Paxton

La stagione 2 di Non ho mai si è conclusa con Devi e Paxton che ravvivano la loro storia d’amore. Lo show ha chiuso il primo capitolo del Team Ben contro il Team Paxton con Devi che diventa la ragazza ufficiale di Paxton. Tuttavia, non bisogna ancora escludere Ben. Eleanor (Ramona Young) ha fatto sapere senza mezzi termini a Ben che Devi originariamente voleva scegliere lui.

Dopo il finale della seconda stagione, Mindy Kaling ha detto a Entertainment Weekly che il triangolo amoroso continuerà. Kaling ha anche accennato che la terza stagione 3 mostrerà come Devi si comporta come fidanzata ufficiale di Paxton. Jaren Lawson ha anche detto che Ben avrà un “conflitto interiore”, se continuare la sua relazione con Aneesa (Megan Suri) o seguire il suo cuore e tornare da Devi.

Lo showrunner Lang Fisher ha anche detto che il triangolo amoroso potrebbe essere un appuntamento fisso di Non ho mai.

Molti dei film e degli show televisivi di Mindy Kaling hanno un tono romantico, quindi ha senso che il triangolo amoroso possa essere una parte enorme di questa serie e rimarrà fino alla fine.

Chi resterà del cast di Non ho mai stagione 3?

Netflix ha anche confermato il ritorno dei membri del cast per la prossima terza stagione: sicuramente ci sarà l’indomabile Devi, il suo nuovo fidanzato Paxton, il suo non troppo nuovo ammiratore Ben con la sua fidanzata Aneesa. Probabilmente non mancheranno all’appello le migliori amiche di Devi, Eleanor Wong (Ramona Young), Fabiola (Lee Rodriguez) e non saranno da meno la mamma Nalini, e la cugina Kamala.

Naturalmente, non ci dimentichiamo di John McEnroe, che ha abbandonato per un attimo la racchetta da tennis per calarsi nel ruolo di narratore delle serie tv diventando la voce delle imprevedibili avventure di Devi.

I co-creatori Mindy Kaling e Lang Fisher hanno detto questo in una dichiarazione ufficiale: “Siamo così grati a Netflix e Universal Television per averci permesso di continuare a raccontare questa storia e ai fan di tutto il mondo che hanno chiesto a gran voce di vedere di più su questa adolescente indiana che si comporta in modo assurdo”.

Cosa hanno detto il cast e la troupe a proposito della terza stagione?

Maitreyi Ramakrishnan, ha confessato di non avere informazioni riguardo quello che succederà in Non ho mai stagione 3: “Non ne ho idea perché Devi è felice con Paxton ed è qualcosa che sta accadendo ufficialmente. Nello stesso momento, ovviamente Ben resterà ancora in gioco”.

Ha espresso la sua massima speranza per il ritorno di una terza stagione: “Mi piacerebbe vedere Devi difendersi un po’ di più e dire quello che pensa. Non nel modo in cui lo sta già facendo a scapito di altre persone, ma semplicemente dire come si sente quando non sta bene”.

Aggiunge: “Ne abbiamo avuto un assaggio nella seconda stagione, quando si è opposta a Paxton e ha detto, ‘Ok, allora non funzionerà. Scusami.’ È stato un bell’inizio di qualcosa che potrebbe essere davvero fantastico, dire quello che pensa veramente”.

E non si è tirata indietro nemmeno dal parlare del potenziale di Devi e Paxton come coppia: “Sarà davvero bello vedere Devi in ​​una relazione equilibrata perché tecnicamente non è mai successo prima. C’è stata una situazione da doppiogiochista, ma come dicono la dottoressa Ryan (Niecy Nash) ed Eleanor, quella non conta. Non è reale.

Devi ha avuto zero fidanzati. Quindi sarà bello vederla nei panni di fidanzata, in un rapporto che non ha mai avuto prima d’ora nella vita”. Ha continuato: “Penso che sia molto bello che Paxton abbia realizzato cosa significa Devi per lui, si è reso conto che ‘É una persona che crede in me e che non pensa io sia stupido. Ho davvero raggiunto un obiettivo, e lei era lì per me.’ Penso anche che vedere Paxton mettere da parte l’ego e l’orgoglio, offrire il perdono e dire: ‘La verità è questa.’ sia davvero commovente”.

Anche Darren Barnet ha rivelato le sue speranze per la nuova e ormai pubblica relazione tra i due. “Mi piacerebbe solo vedere come va a finire ora che stanno insieme come una coppia. Questo porterà con sé una nuova serie di sfide, e penso che ci sarà molto altro da scoprire”.

Ha aggiunto: “Devi ha tanto da imparare su Paxton ed entrambi devono ancora conoscere se stessi. Quando tutto si concretizzerà, chi lo sa? Potrebbero innamorarsi, rendersi conto di essere meglio come coppia di amici oppure scopriranno di odiarsi totalmente, quindi nulla è ancora detto”.

La showrunner della serie tv Non ho mai, Lang Fisher, ha suggerito che la terza stagione potrebbe basarsi su come Devi vivrà la sua prima relazione:

“Questo è stato il suo sogno per l’intera serie. Il primo giorno ha esordito con ‘Dobbiamo trovare dei fidanzati.’ Essere fidanzata è tutto ciò che voleva, e ora ne ha uno che è il ragazzo più popolare della scuola. Come sarà? Sarà il sogno che aveva sempre immaginato o si rivelerà essere più complicato?”

E a proposito di provare nuove esperienze, ha detto che nel futuro dello show verrà esplorato “Il sesso e cosa fare se sei una nerd che ha fatto molto poco e stai uscendo con un ragazzo molto più esperto di te“. Inoltre, ha promesso di farci vedere di più della famiglia di Devi: “Abbiamo presentato sua nonna (Nirmala, interpretata da Ranjita Chakravarty) in questa stagione, che è un’attrice straordinaria e ha appena portato quest’altra dimensione riempiendo un po’ il vuoto lasciato da Mohan. Ora mi piacerebbe vedere delle nuove dinamiche della sua famiglia”.

Lang Fisher ha anche confessato che tra gli sceneggiatori dello show non esiste uno schieramento tra team Paxton e team Ben, e che non si sa chi finirà davvero in coppia con Devi. Le sue parole: “Sarà una corsa divertente e disordinata fino alla fine dello spettacolo e ancora una volta, forse, non sceglierà nessuno dei due. Sono dei liceali, non devono per forza finire insieme. Probabilmente dovrebbero uscire con molte più persone prima di stabilirsi davvero”.

L’attore Jaren Lewison, riguardo lo stato d’animo del suo personaggio Ben ha detto: “Penso che gli facesse male vedere Paxton e Devi insieme. E sinceramente, non so come se la caverà. Non so se cercherà di sopportarlo e continuare la sua relazione con Aneesa, o se è semplicemente troppo per lui e non sarà in grado di dare il 110% nella sua relazione.

Non so se cercherà di capire come può navigare in questa nuova relazione con Devi, o quello che succederà tra lei e Paxton”. Ci sono molte domande a cui si deve rispondere, si spera, in una possibile stagione 3. Quindi, dovremo aspettare e scoprirlo”, ha aggiunto.

E anche noi siamo impazienti di scoprire come Devi affronterà la sua prima relazione con il ragazzo dei suoi sogni, mentre attorno a loro ruota la gelosia di Ben. Nel frattempo, potete trovare le prime due stagioni di Non ho mai su Netflix e se volete restare aggiornati su tutte le prossime novità salvate questo articolo tra i preferiti.