Confermato lo spin off di Stranger things: nulla sarà come prima | Le anticipazioni dell’attesissima serie

La bella notizia della conferma dello spin-off di Stranger Things potrebbe essere accompagnata da una meno piacevole che riguarda Eleven.

Lo spin-off di Stranger Things si farà per la gioia di tantissimi fan della celebre serie americana targata Netflix ed ideata dai Duffer Brothers. Stranger Things è senza dubbio uno dei prodotti meglio riusciti degli ultimi anni sia in termini di critica che di pubblico.

Per tanti anni milioni di persone in tutto il mondo hanno atteso e assistito alle incredibili avventure dei piccoli protagonisti della serie. Divenuti quasi adulti, il gruppo di ragazzi in Stranger Things affronta con coraggio il Sottosopra ed un temibile nemico, Vecna dando vita ad una storyline vincente.

In questo senso tutti si aspettano che lo spin-off della serie madre possa non solo essere all’altezza ma chiarire tanti dubbi seminati durante le stagioni di Stranger Things. A quanto pare, però, alcuni fan rimarranno delusi dalla notizia che questo nuovo capitolo dell’universo di Stranger Things non sarà dedicato ad Eleven.

Milly Bobby Brown, attrice che interpreta il personaggio principale di Stranger Things ha rifiutato una cifra pari a 12 milioni di dollari pur di non dover ricoprire nuovamente il ruolo di Eleven.

La scelta di Milly Bobby Brown e la risposta degli ideatori di Stranger Things

Se questi rumors fossero veri allora ci sarebbe da chiedere il perché Milly Bobby Brown abbia rifiutato una cifra così esorbitante per prendere parte allo spin-off di Stranger Things. Con molta probabilità l’attrice cresciuta in questi anni grazie ed insieme ad Eleven ha voglia di mettersi in gioco con altri impegni e ovviamente non vorrà essere ricordata esclusivamente per questa fortunata parte. D’altronde la Brown, siamo certi non avrà problemi ad essere protagonista in altri importanti progetti dato il suo innegabile talento.

In risposta, però, ad un articolo pubblicato dal Daily Mail dove vengono indicati particolari sullo spin-off di Stranger Things compreso la voce secondo la quale Milly Bobby Brown avesse rifiutato 12 milioni, ecco che giungono i Duffer Brothers i quali hanno smentito tutte le illazioni. A detta dei creatori “niente in quell’articolo è vero” a testimonianza del fatto che forse non c’era neanche la minima intenzione di incentrare uno spin off su Eleven e che quindi l’attrice, di conseguenza, non abbia detto di no proprio a un bel nulla.

L’universo di Stranger Things

Se molti appassionati di Stranger Things possono rimanere scontenti da questa notizia, altri la ritengono assolutamente positiva. In effetti, creare una serie ad hoc per Eleven porterebbe ben poco materiale in più per costruire un perfetto e compiuto mondo per Stanger Things. Su questa ragazza speciale, infatti, i fruitori conoscono già un bel po’ della sua storia, del suo background dal rapporto con il padre adottivo Jim Hopper fino alla relazione d’amore con Mike.

In questo modo lo spin-off può dare spazio a tantissime altre storie altrettanto interessanti da raccontare ma che allo stesso tempo seppur mantenendo l’impronta della serie originale, vanno a distaccarsi completamente dalla loro fonte per essere un prodotto a sé. Così è una vittoria proprio per tutti: da un lato a malincuore lasciamo andare una serie, quella di Stanger Things, che ha tutte le potenzialità di aver un finale coerente. Dall’altro ci si arrichisce di nuove ed entusiasmanti spinte narrative che non possono che far felici i numerosi fan della serie sparsi davvero per il mondo.