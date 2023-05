Il Paradiso delle Signore: ecco quando andrà in onda l’attesissimo finale | Imperdibile

Quando verrà trasmessa l’ultima puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore.

Una delle soap opere più seguite e amate di Rai Uno è di certo Il Paradiso delle Signore che si prepara a giungere al termine, con un finale da urlo e assolutamente imperdibile: ma quando sarà trasmessa l’ultima puntata?

Il Paradiso delle Signore è una soap opera trasmessa sulla Rai che ha conquistato sin dall’inizio moltissimi spettatori, che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, attendono entusiasti, davanti al proprio televisore, gli episodi della soap, pieni di svolte narrative interessanti e sempre originali. L’alto indice di ascolti è così alto da aver consentito alla soap opera di arrivare a contare sette stagioni.

La storia principale si snoda nel grande magazzino di Milano di Vittorio Conti, il protagonista della soap. Dalla storia principale si stagliano poi tutte le altre, con altri personaggi, intrighi e antagonisti, come Umberto Guarnieri che per ottenere ciò che vuole utilizza ogni mezzo possibile.

La soap opera tanto amata dal pubblico italiano sta, dunque, per arrivare alla sua conclusione e sembra che il finale sarà sconvolgente, lasciando tutti senza parole. L’ultima puntata dovrebbe essere trasmessa tra circa un mese.

Arriva la fine del Paradiso delle Signore

Gli episodi della soap opera Il Paradiso delle Signore, seguono un arco temporale che va da settembre fino a maggio, per cui l’ultima attesissima puntata sarà trasmessa proprio a maggio ma, inaspettatamente a inizio mese, e cioè venerdì cinque.

Durante la stessa fascia oraria in cui viene trasmesso Il Paradiso delle Signore, a partire dallo stesso mese in cui giungerà a termine la soap opera, sarà invece trasmessa la soap opera spagna Sei sorelle.

Ci sarà una nuova stagione de Il Paradiso delle Signore?

La soap spagnola Sei Sorelle verrà trasmessa su Rai Uno fino a quando, nel mese di settembre di questo anno, andrà in onda la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. È stata, infatti, confermata l’ottava stagione della soap opera con nuove e travolgenti avventure.

A confermare questa ipotesi è stato Roberto Farnesi, il nostro perfido Umberto Guarnieri che, ovviamente, avrà lo stesso ruolo di imprenditore spietato. Tra le storie che stanno per concludersi, alcune sembra che resteranno in sospeso, per cui toccherà attendere la prossima stagione per scoprire come andranno a finire. Quello che si sa già è che la contessa farà in modo di scomparire nell’ultima puntata, per poi riapparire nella nuova stagione.