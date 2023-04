Il Paradiso delle Signore: non potete immaginare com’è Armando nella vita privata | FOTO

Ecco come si presenta Armando de Il paradiso delle signore nella vita reale: attore e personaggio sono gli antipodi.

Molti fan si stanno già disperando per la fine della settima stagione de Il paradiso delle signore. Pur con la promessa del ritorno in autunno con nuovi episodi, i telespettatori vorrebbero non lasciare mai i loro adorati personaggi e continuare a seguirli anche per tutta l’estate. Quest’anno, per di più, non saranno previste le repliche estive.

L’ottava stagione dovrebbe riprendere a settembre, probabilmente verso la fine del mese, e le riprese dovrebbero iniziare a fine maggio o inizio giugno. La fine della settima stagione è invece prevista per venerdì 5 maggio quando andranno in onda le ultime puntate nel pomeridiano.

La fiction ha conquistato tantissimi telespettatori sia per la storia, sempre avvincente e piena di colpi di scena, sia ovviamente per i personaggi. ogni dettaglio viene curato a dovere nella serie, i dialoghi non sono mai noiosi e vengono trattati anche temi molto importanti in maniera mai banale.

Nel grande magazzino prendono forma sogni, speranze e amori dei protagonisti, ma anche invidie e vendette. Ambientata nella Milano degli anni ’50 e ’60, Il paradiso delle signore racconta l’alternarsi delle generazioni e le storie di coloro che, in un modo o nell’altro, hanno a che fare col magazzino.

Armando de Il paradiso delle signore

Uno dei personaggi più amati della fiction di Rai 1 è senza dubbio Armando Ferraris. Presente dalla quarta stagione, arriva come capo magazziniere del Paradiso dopo la fuga di Ugo Tagliabue. L’uomo lega molto con Agnese Amato e tra i due, col passare del tempo, nasce l’amore.

Semplice ma colto, è un comunista convinto. Amico di Rocco Amato e Pietro Conti, fonda una squadra di ciclismo insieme ai due magazzinieri. Il suo lavoro lo obbliga a vestirsi sempre in modo molto casual, ma avete mai visto come si veste in realtà l’attore che lo interpreta? Sono due persone molto diverse.

Il look di Pietro Genuardi

Pietro Genuardi, l’attore che interpreta Armando, nella vita di tutti i giorni opta per un look ben diverso da quello casual del magazziniere: in alcuni scatti rubati lo si vede vestito in maniera elegante ma comunque sobria, e sempre molto curata. Una persona molto diversa dal suo personaggio!

Giacche, maglioncini, blazer sono tra i capi preferiti dell’uomo che sembra molto attento alla moda. La bravura di un attore sta proprio in questo: mettere da parte la propria personalità per accogliere e rappresentare al meglio quella del personaggio. Che sia nelle vesti di Armando o di Pietro, però, una cosa è certa: i fan lo amano alla follia.