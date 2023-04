Il paradiso delle signore: matrimonio a sorpresa tra i due protagonisti | FOTO bellissimi

Giorni di festa per il cast de Il paradiso delle signore: una bellissima occasione ha riunito gli attori per festeggiare i neo-sposi.

Il paradiso delle signore è indubbiamente una delle serie più di successo della Rai degli ultimi anni. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, la serie è ambientata nella Milano degli anni cinquanta e sessanta e racconta gli amori, gli affetti e gli scandali dei personaggi che ruotano attorno al grande magazzino.

La fiction è arrivata alla sua settima stagione, ormai prossima alla conclusione. La serie va in onda dal 2015 e a oggi conta ben 845 puntate. Il pubblico non è mai stanco di seguire le vicende dei protagonisti ed è sempre curioso di scoprire che cosa gli riserveranno le nuove puntate.

C’è grande aspettativa per il finale di stagione: le indiscrezioni sui personaggi hanno attirato l’attenzione dei fedeli spettatori che ora non stanno più nella pelle e devono assolutamente capire cosa potrebbe accadere nelle ultime puntate. Vista la fortuna della serie è stata già confermata la presenza di un’ottava stagione: le riprese dovrebbero iniziare a breve.

Quest’estate, a differenza degli anni scorsi, la Rai non trasmetterà le repliche dell’ultima stagione: ci si rivedrà direttamente a settembre. Ora non resta che aspettare inizio maggio per scoprire che cosa la produzione ha in serbo per i telespettatori.

Lacrime e sorrisi al matrimonio

L’anno scorso il cast de Il paradiso delle signore ha festeggiamento un bellissimo evento: il matrimonio tra Claudio Colica e Neva Leoni, l’attrice che interpreta Concetta “Tina” Amato. La giovane ha condiviso la sua felicità sui social postando una foto in abito bianco.

“Il giorno più bello della mia vita. Grazie alle mie splendide testimoni @claude.n.a.n.n.i @mariannacaiazza @margheritaperla che mi hanno impedito di essere mangiata viva dal nervosismo […]. Grazie a mio marito. Mio marito. Mio MARITO. @claudio_colica ti amo in modo immenso ci vediamo nel resto della nostra vita” ha scritto, senza nascondere la commozione palpabile anche da dietro uno schermo.

Presente il cast de Il paradiso delle signore

Al lieto evento era presente anche il cast de Il paradiso delle signore. Emanuel Caserio, il volto di Salvatore Amato, di solito piuttosto riservato, aveva pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per complimentarsi coi due neo-sposi. “Festeggiando l’amore. Auguri @nevaleoni e @claudio_colica oggi sposiiiiiiii” ha scritto a corredo dell’immagine.

Subito i fan della serie sono accorsi sul suo profilo per commentare la notizia e augurare il meglio Claudio Colica e Neva Leoni. Nella foto vediamo l’attore insieme a Chiara Russo, vestito con una semplice camicia a righe rosse, pantaloni bianchi e mocassini neri; sorridente, ha celebrato l’amore facendo un brindisi alla coppia.