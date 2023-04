Allarme rosso Gianni Sperti, è in terapia: “Nel buio più profondo” | Non sta bene

Gianni Sperti, noto e amato opinionista di Uomini e Donne, ha fatto una rivelazione sconvolgente che ha scosso i telespettatori.

Gianni Sperti ha deciso di non nascondersi più e ha rivelato di star attraversando un periodo molto difficile. Lo ha fatto sui social, condividendo la sua situazione e spiegando a fan e colleghi di essere in un momento molto doloroso della sua vita, tanto da essere andato in terapia.

Nato a Manduria, in provincia di Taranto, Sperti ha studiato danza a livello professionale: prima rock acrobatico, poi danza classica e moderna. Sin dagli anni ’90 ha lavorato come ballerino in diverse trasmissioni televisive, a cominciare da La sai l’ultima? VIP del 1995.

Dal settembre 1996 è stato primo ballerino di Buona Domenica fino al 2000, poi nel 1997 ha ricoperto lo stesso ruolo nella trasmissione estiva Ballo amore e fantasia. Nel 1999 è stato primo ballerino in L’ultimo valzer condotto da Fabio Fazio e Claudio Baglioni.

È nei primi anni 2000 che è diventato opinionista di Uomini e Donne e ha cominciato a farsi conoscere anche da un pubblico più generalista. Sono ormai 23 anni che ricopre quel ruolo affiancato da Tina Cipollari. Nel corso degli anni è riuscito a conquistare l’affetto incondizionato del pubblico di Mediaset.

Un momento drammatico

Chi segue Uomini e Donne conosce bene Gianni Sperti e i suoi interventi da opinionista. Nessuno avrebbe mai immaginato che dietro il suo modo di fare ci fosse un dolore tenuto nascosto da molto tempo, come ha fatto capire lui stesso in un messaggio sui social. L’opinionista infatti si è sfogato rendendo noto quel segreto terribile che teneva nascosto.

“So di non piacere a tutti ed è giusto così, anche a me non piacciono tutti” aveva detto parlando di chi lo attaccava. Ma l’uomo si è detto anche pronto a riprendere in mano la sua vita: “Con la massima libertà, ma soprattutto voglio vivere questa mia seconda giovinezza alla ricerca della luce“.

Gianni Sperti rivela tutto

L’ex ballerino ha deciso di essere sincero con chi gli vuole bene e ha spiegato di essere in un momento molto difficile: “In questo periodo sto attraversando un momento difficile e non vi nascondo che sono in terapia per le mie insicurezze che mi accompagnano da sempre” ha scritto. Immediata la risposta del pubblico e dei suoi amici e colleghi che lo hanno sommerso di affetto.

“Amore mio grande, tu sei la luce per me, per la tua famiglia e per tutti coloro che ti vogliono bene. Per sempre” ha risposto sua sorella Cinzia dimostrandogli tutto il suo amore. Ignoti i motivi del suo dolore: “Sono stato nel buio più profondo che mi ha segnato e da cui ne ho tratto insegnamento” ha detto soltanto, senza entrare in dettagli.