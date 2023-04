Gianni Sperti si scaglia contro una dama: studio completamente sotto shock

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne è successo davvero un putiferio tra liti e baci, Gianni Sperto sbotta contro una dama.

Uomini e donne come è noto è uno di quei programmi che tiene sempre alta l’attenzione degli spettatori. Cavalieri o Dame, tronisti o corteggiatori regalano sempre al pubblico a casa una serie di colpi di scena degni di una vera soap opera. Questa volta, però, un particolare comportamento di una dama ha letteralmente fatto infuriare Gianni Sperti e non solo.

La puntata è stata davvero scoppiettante anche perché ha coinvolto nei litigi più persone tra cui i due opinionisti. Intanto, proprio Tina Cipollari ha iniziato la registrazione già molto arrabbiata dopo aver assistito ai fragorosi applausi del pubblico nei confronti di Gemma Galgani.

Come è noto tra le due non scorre per nulla buon sangue e ad ogni occasione scatta immediatamente la lite. Infatti, Tina Cipollari prima di entrare in studio ha richiesto l’assoluto silenzio per non dover prendere parte al teatrino in favore di Gemma.

Ma, in verità, la faida tra la Cipollari e la Galgani non è stata l’unica ad arrivare in puntata: c’è stato un animato screzio tra Riccardo Guarnieri e la sua corteggiatrice Valentina e uno molto forte tra Marko e Silvia Zanin in cui in studio si sono divisi prendendo le parti di uno o dell’altro.

La lite tra Riccardo Guarnieri e Valentina

La conoscenza tra Riccardo e Valentina, scesa solo per il cavaliere, non sta procedendo come dovrebbe e i due non sarebbero assolutamente sullo stesso piano. Secondo Valentina l’uomo non sarebbe per nulla interessato ad andare avanti ad una conoscenza con lei e starebbe con lei solo per passare il tempo. Gli opinionisti si sono scagliati contro Riccardo accusandolo di essere solo alla ricerca della visibilità senza alcuna possibilità di innamorarsi.

Per Guarnieri, invece, durante l’appuntamento con Valentina lui si è dimostrato distratto perché non è scattata la scintilla ma non c’è nessuno scopo utilitaristico nel suo comportamento. Valentina ha poi deciso di lasciare lo studio senza neanche salutare il cavaliere, dopo aver realizzato di essersi sentita presa in giro.

Le polemiche su Silvia Zanin

Nella stessa registrazione c’è stata anche una vera e propria mobilitazione contro Silvia Zanin, dama che ha accettato di uscire con il nuovo corteggiatore Marko. Tra i due non ha funzionato per nulla come comunicato da Silvia alla Redazione poiché a detta sua non c’era assolutamente feeling.

In realtà, però, secondo Marko la donna avrebbe interrotto la conoscenza quando ha scoperto che lui non ha attualmente un lavoro. Gianni Sperti, infatti, è convinto che Silvia sia troppo attaccata ai soldi e che non accetti accanto a sé qualcuno che non li abbia. In studio c’è stata una profonda divisione tra chi appoggiava il pensiero dell’ex ballerino e chi invece credeva all’ingenua versione di Silvia.