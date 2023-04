Loredana Lecciso confessa: “Non è figlia di Albano” | Reazione inaspettata di lui

Loredana Lecciso si lascia andare a delle confessioni molto private che hanno spiazzato tutti. Ma la reazione più assurda è quella di Albano.

Loredana Lecciso è una showgirl italiana celebre soprattutto per essere la compagna da oltre vent’anni del grande cantante italiano Al Bano. La loro storia ha avuto in passato diverse problematiche e i due si sarebbero lasciati per un po’ di tempo.

A quanto pare, però, ora le cose tra loro procedono a gonfie vele complice un periodo di grande sintonia sviluppato a seguito del lockdown. Non deve essere semplice per Loredana Lecciso, infatti, convivere con l’ombra della nota ex moglie di Albano Romina Power con la quale l’artista è stato sposato per trent’anni e da cui ha avuto quattro figli.

Non solo, Al bano e Romina costituiscono ancora dopo così tanti anni una coppia artistica estremamente in sintonia mentre viaggiano per tutto il mondo portando i loro più grandi successi musicali come “Felicità” o “Nostalgia Canaglia.”

Tuttavia, la storia con Al bano va avanti tra alti e bassi e vivono insieme ai loro due figli nella bellissima tenuta in campagna a Cellino San Marco in Puglia. Su di loro, però, c’è l’ombra di un’altra persona che sarebbe molto vicina a Loredana ma distante da Albano. Vediamo di chi si tratta.

L’altra figlia di Loredana Lecciso

Non tutti sanno che oltre a Jasmine e Albano Junior la Lecciso ha un’altra figlia avuta da una relazione precedente. La ragazza si chiama Brigitta Cazzato e ora è una giovane donna. Brigitta è nata dalla storia con Stefano Cazzato con cui Loredana è convolata a notte nel 1993.

Il matrimonio ha raggiunto l’apice con la nascita di Brigida ma è finito appena tre anni dopo nel 1996. Brigida, quindi, è dovuta entrare a piccoli passi nelle grazie dell’allora nuovo compagno di sua madre Al Bano. Come saranno, quindi, i rapporti con il cantante pugliese?

Albano e la figlia di Loredana Lecciso

Secondo quanto dichiarato da Loredana, Brigida avrebbe un ottimo rapporto con il suo patrigno ma anche con i suoi fratellastri Jasmine e Albano junior con i quali condivide spesso sui social scatti felici insieme.

“Anche se non è sua figlia, Albano si è comportato da vero papà con Brigitta”, queste sono state le dolci parole della Lecciso nei confronti del suo compagno che, quindi, non avrebbe fatto nessuna differenza ma avrebbe amato allo stesso modo tutti i suoi figli anche quelli non biologicamente suoi.