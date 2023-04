Vi ricordate Lara Zorzetto di Temptations Island? È cambiata completamente

Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptations Island, a distanza di anni dalla fine dello show è totalmente diversa. Vediamo cosa le è successo.

Lara Zorzetto è stata una grande protagonista di una passata edizione di uno dei programmi più seguiti dell’estate: Temptations Island. La donna grazie alla partecipazione allo show prodotto da Maria De Filippi ha avviato una carriera nel mondo dei social e della moda.

Lara, in effetti, già nella trasmissione Mediaset aveva dimostrato un carisma non indifferente che l’aveva portata a diventare un fenomeno molto popolare sul web e sui social. La Zorzetto si era messa particolarmente in gioco dando prova di una grande forza d’animo.

Per partecipare a Temptations Island, intanto, ci vuole un bel coraggio. Nel programma, infatti, diverse coppie vogliono mettersi in gioco per capire quanto sono compatibili e quanto ancora si amano. Sono, quindi, costretti a separarsi per 21 giorni mentre soggiornano in Sardegna con tentatori e tentatrici che metteranno a repentaglio il rapporto di coppia.

Proprio in seguito alla sua presenza a Temptations che Lara è riuscita a liberarsi di una relazione assolutamente tossica. Per la Zorzetto non è stato semplice ma alla fine della fiera ne è uscita pienamente vincente.

L’esperienza Temptations Island

Lara Zorzetto si è presentata a Temptations Island con il suo fidanzato dell’epoca Michele De Giorgio. I due avevano intrapreso questa avventura televisiva sperando di venire fuori dal programma più forti di prima. Questo non è assolutamente successo anzi le cose da quel momento in poi sono cambiate.

Michele e Lara infatti durante l’ultimo falò di confronto decidono di prendere due vie separate soprattutto per volontà della ragazza. Lara, infatti, ha sofferto molto per i comportamenti di Michele con una corteggiatrice giudicati effettivamente troppo spinti e confidenziali.

La nuova vita di Lara Zorzetto

Infatti, una volta appreso che Michele non sarebbe diventato l’uomo della sua vita, la Zorzetto ha salutato Temptations con la consapevolezza di aver capito che chi c’era al suo fianco non poteva in alcun modo stare con lei per sempre. La Zorzetto dopo il programma si è cimentata nel mondo della moda e dei social dove conta oltre seicento mila followers.

Ma il lavoro non è l’unico ambito che va a gonfie vele per Lara. Infatti, l’influencer è felicemente fidanzata con Mattia Monaci con il quale ha anche costruito una famiglia. La Zorzetto, infatti, ha partorito nel 2020 ed è oltre che una grande lavoratrice, una felice ed appagata mamma. I tempi delle tentazioni sono ormai lontani.