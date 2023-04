Maria Venier irriconoscibile: capelli rosso fuoco, cambio di look improvviso | FOTO

Mara Venier si mostra sui social completamente cambiata. Ecco cosa è successo alla conduttrice. È diversissima!

Tutti abbiamo imparato a conoscere Mara Venier e la sua bellissima personalità. Grande professionista della televisione, ha alle spalle una carriera davvero sensazionale. La Venier è al timone da diversi anni dello storico programma della rete ammiraglia della Rai, Domenica In. In trasmissione la donna si presenta sempre con la sua notevole verve ed il suo unico senso dell’umorismo grazie al quale ha conquistato nel tempo il suo pubblico.

In effetti, la Venier è soprannominata in maniera giocosa Zia Mara proprio per la familiarità con cui presenta i suoi programmi e anche grazie alle sue interviste ai personaggi famosi davvero molto personali e profonde.

Mara Venier pare quindi sia totalmente appagata sia dal punto di vista professionale che sentimentale. E’, infatti, sposata da oltre diciasette anni con Nicola Carraro del quale è ancora innamorata come il primo giorno. Non è insolito vederli insieme sui social della conduttrice dove la donna condivide spesso parti della sua vita privata e lavorativa.

Proprio sul suo Instagram ecco che è stata postata una foto molto particolare di Mara Venier che ritrae la donna in una veste a dir poco fuori dal comune. I commenti sul web non tardano ad arrivare ed alcuni sono rimasti letteralmente sotto shock.

Mara Venier e i suoi amori passati

Prima di spassarsela con il suo attuale marito Mara Venier ha avuto grandissimo amore che hanno fatto molto scalpore. In primis, stiamo parlando del suo primo matrimonio con Jerry Calà, attore e comico con il quale ha confessato di recente l’unione non è sempre filata liscia. Anzi, il rapporto sarebbe finito proprio a causa delle scappatelle di lui che hanno incrinato definitivamente l’amore.

Adesso, però i due sono amici di lunga data e come dichiarato dalla stessa Venier sono l’uno il supporto dell’altro. Dopo Calà un altro importante amore per Mara è stato Renzo Arbore con cui però non è mai convolata a nozze. Stessa cosa per l’attore Armand Assante a conferma che la grande storia di amore sarebbe poi arrivato anni più avanti, dopo l’incontro con il produttore Nicola Carraro.

La foto social di Mara Venier

Il suo incredibile entusiasmo per la vita è reso evidente anche dal modo in cui Mara si mette in mostra sui social. Spontanea e genuina, la Venier ha pubblicato un post qualche settimana fa in cui appariva completamente diversa. Con la parrucca rossa e le corna e con un trucco ben marcato, Zia Mara ha salutato gli abitanti di Putignano, luogo in cui era stata invitata per festeggiare il carnevale.

Che serataaaaa….bello lasciarsi andare e ridere con gente bella meravigliosa affettuosa come voi gente di Putignano…grazie per l’amore che mi avete dato non lo dimenticherò” ha scritto nella didascalia dimostrando una onesta umiltà.