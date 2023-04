Vite al Limite: Shantel pesava 300 Kg, purtroppo si è arresa dopo un dolore straziante

Shantel di Vite al Limite era quasi arrivata al punto di non ritorno, poi è accaduto qualcosa che ha cambiato tutto.

Un’altra storia dolorosa quella di Shantel di Vite al limite. In questa situazione, per di più, non era sola: anche suo fratello Carlton si era lasciato andare al cibo, arrivando a pesare quasi 300 kg, come la sorella. Pensate che il ragazzo pesava 150kg a soli 11 anni: la sua vita era sull’orlo del baratro.

I due fratelli venivano da una storia molto difficile: erano cresciuti con un padre violento che gli aveva fatto del male quando erano ancora dei bambini. Alla fine la madre dei due fratelli si era risposata e la famiglia si era finalmente liberata dell’uomo, ma questo non ha comunque impedito ai due di rifugiarsi nel cibo.

Purtroppo alcuni traumi importanti, come questo vissuto nell’età infantile, sono difficili da superare e in qualche modo i due hanno dovuto sfogare il dolore. Entrambi hanno scelto il cibo come valvola di sfogo, mettendo in pericolo la propria salute. Quando si sono rivolti al dottor Nowzaradan, i due erano talmente obesi che, non potendosi spostare, non si vedevano più anche se vivevano nella stessa casa.

Alla fine hanno scelto di rivolgersi al medico e iniziare il loro percorso nella trasmissione. I due nel corso della loro vita hanno anche subito bullismo da parte dei compagni, soprattutto Shantel, quindi è stato molto difficile riuscire a rimettersi in carreggiata.

Vite al Limite: Shantel e Carlton

I due fratelli hanno vissuto un periodo molto buio dal quale era difficile riprendersi. I due, quando si sono resi conto che erano arrivati a toccare il fondo, hanno deciso di chiedere aiuto a un esperto e cominciare il loro percorso di riabilitazione. Il dottor Nowzaradan li ha così accolti nella sua trasmissione e ha creato per loro un programma da seguire.

Nonostante le difficoltà iniziali, i due si sono messi d’impegno e alla fine sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi; tutto questo grazie alla loro forza di volontà e determinazione che li ha portati a non arrendersi mai e a farsi forza a vicenda.

Un epilogo felice

Oggi i due finalmente stanno bene e possono dire di essere finalmente fuori pericolo. Il percorso col medico è stato efficace: Carlton ha perso 110kg e Shantel 97. La donna è tuttora sposata con l’uomo che l’ha amata dal primo istante e col quale ha avuto tre figli. Proprio i tre bambini sono stati il motivo che hanno spinto Shantel a curarsi.

“Ero in un momento oscuro e mi ero arresa” ha scritto la donna su Instagram, ricordando il suo percorso. “Il cibo comandava la mia vita. Non credevo di farcela, avevo paura ogni giorno che avrei dovuto lasciare l’amore della mia vita e i nostri bellissimi tre bambini“.