Vite al Limite: le gemelle Brandi e Kandi e una storia da brividi | Una fine assurda

Che fine hanno fatto le gemelle Brandi e Kandi di Vite al Limite? Oggi sono irriconoscibili. Ecco cos’è accaduto

Vite al Limite è sicuramente uno dei programmi più conosciuti e seguiti. Nella trasmissione il dottor Nowzaradan, medico di fama mondiale, si occupa di persone gravemente obese, accompagnandole nel loro percorso per riacquistare la salute. Le storie dei pazienti sono spesso molto dolorose, piene di abusi e violenze.

Nel corso delle puntate si viene a conoscenza di molte situazioni, più o meno gravi ma tutte accomunate dal problema del peso causato da una dipendenza dal cibo. I pazienti del medico non riescono infatti a liberarsi dalla schiavitù in cui sono finiti, principalmente perché non sono riusciti a superare i traumi che li hanno segnati.

Il dottor Nowzaradan inizia così un percorso che mette a dura prova la determinazione dei suoi pazienti. Alcuni di loro riescono ad arrivare fino in fondo e ritrovare finalmente la felicità, mentre altri si arrendono a metà del percorso. C’è anche chi, purtroppo, pur essendo riuscito a perdere peso dopo qualche anno ricade nella stessa dipendenza.

Se guardiamo però ai casi di successo, non si può che emozionarsi quando si vedono i pazienti finalmente trovarsi a proprio agio nel corpo che gli appartiene, liberi dai problemi di salute che mettevano a rischio la loro vita. Brandi e Kandi sono un ottimo esempio di chi ce l’ha fatta.

Brandi e Kandi di Vite al limite

La storia di Brandi e Kandi è molto particolare: le due sono sorelle gemelle ed entrambe si erano presentate al programma per cominciare un percorso col dottor Nowzaradan. Cresciute in una situazione famigliare molto difficile, le sorelle avevano trovato la propria valvola di sfogo nel cibo.

Una storia struggente, che però ha avuto un lieto fine. Se vi stavate chiedendo che fine avessero fatto le gemelle, potete stare tranquilli: le due hanno tenuto fede alla promessa di prendersi cura di sé e oggi sono davvero irriconoscibili a giudicare dai profili social di entrambe.

Doppia vittoria

Chi ha seguito le varie edizioni del programma conoscerà benissimo Brandi e Kandi, che sono state un esempio per tutti coloro che soffrono di obesità e dipendenza dal cibo. Oggi le vediamo felici dopo aver perso molto peso ed essersi sottoposte all’operazione di bypass gastrico. Nonostante le difficoltà, le due non si sono mai lasciate abbattere.

Oggi le sorelle di Vite al limite vivono un’esistenza piena e appagata: Brandi si è sposata e ha due figli, mentre Kandi è fidanzata. Le due sono molto legate, e non mancano le foto insieme e con i figli di Brandi. Finalmente possono vivere come avrebbero sempre desiderato.