Vite al Limite: Laura ha perso più di 200 Kg, oggi è un’altra persona | FOTO

Laura, ex paziente del dottor Nowzaradan ha fatto un percorso incredibile: è dimagrita tantissimo, nella foto sembra un’altra persona!

Una delle pazienti del dottor Nowzaradan è cambiata tantissimo, il suo dimagrimento è un monito per tutte le altre persone che stanno seguendo il percorso di dimagrimento.

Nelle foto è quasi irriconoscibile, gli appassionati dei programmi di Real Time sono rimasti sotto choc davanti alle foto. Il reality show statunitense ha come protagonisti persone affette da obesità patologica, che decidono di intraprendere il percorso con il dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita e tornare autonomi.

Molti di loro, infatti, a causa del peso non riescono più a svolgere attività quotidiane senza l’assistenza di qualcuno. Proprio per questo, decidono di affidarsi alle cure del dottore di Real Time, conosciuto per essere tavolta severo.

Laura pesava quasi 300 Kg: ecco com’è diventata oggi

Younan Nowzaradan è un chirurgo iraniano specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica: i suoi pazienti arrivano nella clinica che pesano tra i 250 e i 300 Kg. Il percorso non è facile, è pieno di ostacoli e difficoltà: alcuni non riescono a completarlo, altri ancora, invece, ottengono enormi risultati.

Tra questi rientra Laura Perez, 43 anni, che ha seguito alla lettera la dieta del dottore e dopo un percorso difficile si è sottoposta all’operazione di bypass gastrico, un’enorme tappa per perdere tanti kili e tornare a vivere una vita normale e dignitosa.

I telespettatori si affezionano ai protagonisti del programma, che spesso hanno dietro le spalle una storia di vita difficile, macchiata da enormi sofferenze personale che hanno causato l’obesità.

Vite al Limite: l’incredibile cambiamento di Laura Perez

Laura Perez pesava ben 270 chili quando è arrivata in clinica. Grazie a Vite al Limite e all’aiuto del dottore ha perso addirittura 200 kili, tornano al suo peso forma e quindi a riprendere in mano la sua vita. La sua storia è un esempio incredibile di rinascita: dopo essersi sottoposta all’intervento bariatrico, con tanta forza di volontà ha continuato a seguire la dieta ferrea che le era stata prescritta, abbinandola all’esercizio fisico. Oggi è riuscita ad arrivare ad un peso normale, come si può vedere anche dalle foto che pubblica su Instagram che hanno lasciato i telespettatori sotto choc.

“Non ho mai detto niente ai miei genitori, quindi le molestie sono andate avanti per anni. La mia intera vita è cambiata, quindi mi sono buttata sul cibo. Questo è stato il mio conforto”. Queste le parole di Laura Perez che tempo addietro aveva ripercorso la sua storia di vita colma di sofferenze. Fortunatamente, con tanta forza di volontà è riuscita a riprendersi e oggi è un’altra persona.