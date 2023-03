Vite al limite: Paula ha perso 200 Kg, è irriconoscibile | Un’altra persona – FOTO

Paula è stata una delle pazienti più conosciute del dottor Nowzaradan a Vite al limite. Avete visto com’è diventata oggi?

A Vite al limite passano tante storie diverse: storie di difficoltà, dolore, abusi, che difficilmente vengono superate. I pazienti del dottor Nowzaradan sono persone che hanno trovato nel cibo la loro valvola di sfogo per fuggire al dolore, arrivando a esserne schiavi e non riuscire più a liberarsi di quelle catene, fino a mettere i pericolo la loro salute.

L’obesità è un problema molto sentito soprattutto in America. Sempre più persone sottovalutano gli effetti negativi di una cattiva alimentazione e arrivano a livelli estremi, a un punto di non ritorno dove ormai rischiano la vita. Il dottor Nowzaradan si occupa proprio di ridare una nuova vita a queste persone, sia tramite una dieta adeguata sia, se necessario, con interventi chirurgici per facilitare il processo.

Purtroppo non sempre i pazienti riescono a raggiungere il risultato sperato: qualcuno, dopo la trasmissione, ricade nelle sue vecchie abitudini. In casi più gravi ci sono conseguenze fatali per gli ex pazienti del medico, che smettono di prendersi cura di se stessi fino a che non è davvero troppo tardi. Ma ci sono anche storie di chi ce l’ha fatta, come nel caso di Paula: oggi è irriconoscibile.

La storia di Paula a Vite al limite

Una delle storie che colpito di più gli spettatori è stata quella di Paula, una giovane donna che quando è entrata nel programma pesava ben 250kg. La donna era in serio pericolo di vita e l’obesità la invalidava in ogni aspetto della sua vita: Paula non è era autosufficiente e doveva essere monitorata per controllare le sue condizioni precarie.

La sua prospettiva di vita era molto bassa, e di fronte al pericolo che correva aveva deciso di rivolgersi alle cure di Nowzaradan per riprendere in mano la sua vita e liberarsi di quella malattia che la faceva tanto soffrire. Dopo un lungo percorso e grazie alla sua determinazione, Paula è riuscita a guarire.

Oggi è irriconoscibile

Oggi Paula è davvero una persona nuova: pesa 65kg ed è in perfetta salute. Merito del dottor Nowzaradan ma anche della sua forza di volontà che l’ha spinta a proseguire. Il percorso non è stato facile, ma la ragazza ha sempre avuto degli obiettivi chiari e alla fine ha raggiunto il suo scopo.

Oggi vive una vita molto diversa da quella che faceva prima: è autonoma e può godersi finalmente le giornate come vuole. Finalmente è fuori pericolo e di questo non potrebbe essere più felice. Nelle foto condivise sul web la vediamo sorridente e molto grata al medico che le ha salvato la vita.