Gen V: ecco svelata la collocazione temporale dello spinf off di The Boys

Gen V è il tanto discusso spin off della serie di successo The Boys in arrivo entro la fine di questo 2023. Intanto, ecco nuove rivelazioni sulla timeline della promettente serie.

The Boys è una delle serie più apprezzate di Prime Video. Irriverente, cinica e politicamente scorretta la serie Amazon creata da Eric Kripke basata sull’omonimo fumetto segue le vicende surreali di agenti speciali che combattono in maniera paradossale proprio i supereroi, rei di abusare del loro potere. La serie ha avuto subito un importante successo di pubblico e critica diventando un prodotto di punta per la piattaforma streaming americana.

L’uscita del tanto atteso spin off di The Boys sta per finire con grandissima gioia di chi è fan della serie originale. Anche Gen V si preannuncia essere particolarmente d’impatto come dimostrato trailer, le cui immagini sono apparse da subito grottesche e feroci in linea con la fonte originale. Esplorerà le vite di alcuni Supereroi prima di essere tali e sarà ambientato in un collage degli Stati Uniti e gestito dalla Vought International.

Il cast è ricco di giovani talenti ma si presume che alcuni dei personaggi di The Boys possano emigrare nello spin off trovando maggiore spazio per il racconto della loro storia. Stiamo parlando ad esempio di Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley Barrett), e P.J. Byrne (il regista Adam Bourke). Nel cast di Gen V troviamo: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Shelley Conn già vista in Bridgerton, il figlio d’arte Patrick Schwarzenegger e Marie Moreau nel ruolo della protagonista.

La timeline di Gen V rispetto a The Boys

Il trailer di Gen V dimostra essere tanto insolente e sanguinoso quanto The Boys anche se non accenna a riferimenti temporali circa la sua collocazione cronologica rispetto alla serie madre. Con molta probabilità, però, la timeline di Gen V potrebbe collocarsi tra la terza e quarta stagione di The Boys in uscita nel 2024. Quindi, il suo spin off andrebbe a colmare un po’ di mancanze narrative durante questa lunga assenza dal piccolo schermo dello show principale.

In particolare, però, come confermato dallo stesso creatore Eric Kripke la prima stagione di Gen V potrebbe essere molto più collegata alle trame della terza stagione ma allo stesso tempo servire da base solida per quelle della quarta parte di The Boys. Alcune questioni irrisolte nella serie principale troverebbero una strada spianata in Gen V, non in quanto ruote di scorta ma con l’unico scopo di costruire universi paralleli che si congiungono in un grande mondo diegetico.

Gen V e The Boys: due mondi diversi ma uniti

In merito alla questione temporale Gen V, come già detto potrebbe dar spazio ad alcuni importanti cameo degli attori principali oltre che sviluppare linee narrative della terza stagione di The Boys. Per far ciò Gen V deve superare questo capitolo della serie madre, che ha sicuramente dato il meglio di sé nelle battute finali della sua programmazione.

Supposizioni per ora che, tuttavia, se trovassero responso dimostrerebbero l’incredibile capacità da parte dei creatori di mettere in piedi una storia intrecciata e coerente mentre rende The Boys e Gen V due prodotti distinti ma coordinati perfettamente l’un con l’altro. D’altronde, il trailer di Gen V mette in luce una continuità stilista ed una cifra immaginaria tipica anche di The Boys in segno di un’interessante continuità tra le parti.