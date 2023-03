Nicole e Edoardo si sentono: avvistamento dopo il GF | Legame segreto

Dopo l’esperienza al GF Vip, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria si sentono ancora; ecco che cosa si sono detti.

Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono una delle “coppie” che ha fatto più discutere di questo GF Vip. I due infatti erano molto legati nel programma, tanto che Nicole è stata accusata di aver provato a rovinare la relazione tra Edoardo e Antonella. Uno scandalo che è andato avanti per diversi mesi e del quale ancora qualcuno è convinto.

Nicole ha sempre affermato che tra lei ed Edoardo non ci fosse nulla più di una bellissima amicizia: i due avevano stretto un bel rapporto d’affetto durante la trasmissione, ma da parte di lei o di lui non c’era interesse in altri sensi. Eppure tanti telespettatori sono convinti che i suoi comportamenti avevano un solo scopo: far ingelosire Antonella.

Nonostante queste dichiarazioni, sembra che effettivamente ci sia ancora qualcosa tra i due: lo dimostrerebbe il fatto, come ha raccontato la stessa Nicole, che i due si sarebbero scambiati dei messaggi dopo la squalifica di Edoardo. Qualcuno ha avanzato anche l’ipotesi che i due si sarebbero persino visti. Ma cosa è accaduto davvero? C’è ancora qualcosa che i due stanno nascondendo?

La squalifica di Edoardo dal GF Vip

Come chi segue il GF Vip sa bene, Edoardo Donnamaria è stato squalificato durante una delle scorse puntate della trasmissione. Nella stessa puntata il coinquilino Edoardo Tavassi è stato ammonito dalla produzione, mentre a Donnamaria è toccata la squalifica vera e propria. Ma cosa è accaduto?

La scelta della produzione deriva dalle frasi e dal tono aggressivo di Edoardo nei confronti proprio di Antonella Fiordelisi. Con un fare molto arrogante ha risposto ad Antonella che si era lamentata di un panino che Edoardo aveva preparato, e per di più poi lo ha strappato dalle mani della donna sempre usando un linguaggio scurrile. Di fronte alle lamentele degli altri coinquilini, la produzione ha deciso di squalificarlo definitivamente.

Il messaggio di Nicole Murgia

Durante un’intervista radiofonica, Nicole Murgia ha avuto modo di parlare di quel che era accaduto a Edoardo e ha affermato di essere molto dispiaciuta per la sua eliminazione. La donna ha anche rivelato di aver scritto un messaggio al ragazzo per dirgli che le dispiaceva e che secondo lei meritava di arrivare in finale.

Nicole però ha rivelato che Edoardo non le ha ancora risposto, probabilmente sempre per non far ingelosire Antonella. La donna voleva solo supportarlo e dimostrargli che tifava per lui, ma Edoardo è rimasto in silenzio, forse per non peggiorare i rapporti con la sua ragazza e non dare adito ad altre voci sul loro conto.