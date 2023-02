“È un programma di m***a!” accuse pesantissime | Signorini non ci sta e lo umilia in diretta

L’attuale concorrente del Grande Fratello Daniele Dal Moro fa un duro sfogo contro il programma definendolo con un appellativo davvero forte. Ma Signorini non ci sta e lo sgrida davanti a tutti.

Il Grande Fratello è uno dei reality più seguiti e amati della televisione italiana. L’attuale edizione è cominciata a settembre 2022 ed è ancora attualmente in corso. Si presume che la finale si svolgerà ad aprile poco prima dell’inizio dell’isola dei Famosi.

Un’edizione, quindi, da record tra le più lunghe e complicate di sempre. Sul web e sui social impazzano i commenti a favore o contro alcuni concorrenti mentre continuano a creare vere e proprie fazioni. Uno dei protagonisti del reality è certamente Daniele Dal Moro, imprenditore e modello alla sua seconda partecipazione al programma.

L’uomo sta facendo discutere per il suo tira e molla con Oriana Marzoli, altra grande concorrente del Grande Fratello. I due dopo un inizio altalenante sembravano aver trovato la giusta via ma gli ostacoli erano dietro l’angolo e ancora una volta ecco che è arrivata la rottura.

A commentare il comportamento di Dal Moro alcuni suoi compagni di avventura che giudicano il ragazzo un po’ incoerente. Durante una delle ultime puntate del Grande Fratello, il presentatore Alfonso Signorini ha fatto vedere al pubblico a casa e ai Vipponi una clip che mostrava i litigi di Daniele prima con Edoardo Donnamaria e poi proprio con Oriana.

Durante questi video il modello ha utilizzato più volte un’espressione davvero brutta nei confronti della trasmissione ma Signorini non ci sta e lo rimprovera in diretta. Tuttavia, qualcuno in studio è corso in sua difesa.

Le parole di Daniele Dal Moro e la replica di Alfonso Signorini

Durante la clip mandata in onda durante una delle ultime puntate di lunedì Dal Moro si è lasciato andare ad un sfogo durissimo contro il reality appellandolo più volte come “Programma di m***a”.

A questo punto ecco che il conduttore ha risposto stizzito e deluso dall’espressione di Dal Moro.

“A me ha offeso, visto che io ci metto la faccia e tanta passione a costruire e fare questo programma di mer**… E insieme a tutte le persone che lo facciamo… Non è stata una cosa bella…” ha detto Signorini.

Alfonso non ha nascosto la sua estrema delusione ma Daniele ci ha tenuto a scusarsi facendo mea culpa così: “Mi sono scappate della parole brutte in un momento di nervosismo… Spero che il fatto che stia facendo questo programma per la seconda volta faccia capire chiaramente di non pensare quelle cose…“.

A queste parole Signorini ha replicato così: “Noi, come voi, ce la mettiamo tutta… Poi a volte sbagliamo, ma la nostra buona fede è sotto gli occhi di tutti…”.

In difesa, però, della posizione di Daniele ecco che è arrivata Sonia che analizzando il suo percorso ha dichiarato: “Credo gli siano scappate quelle parole perché forse è uno dei pochi lì dentro a vivere intensamente questo ‘giochetto’…Mostra emozioni vere e quando vede dall’altra parte che le emozioni potrebbero non esserlo gli fa male…”.

Signorini, così, ha poi replicato sostenendo il suo punto di discussione: “Non metto in dubbio questo, però anche noi ci mettiamo il cuore… Dire che il nostro è un programma di mer** no…”

La delusione è tanta ma Alfonso è pronto a sorvolare consapevole della difficoltà dei vipponi di essere lucidi dopo così tanti mesi reclusi.