Minacce e odio: Rudy Zerbi nel mirino | “Devi morire…”, si è davvero superato il limite

Rudy Zerbi professore di amici e discografico non ha passato delle settimane semplici soprattutto a causa di alcuni avvenimenti avvenuti ad Amici. L’uomo è stato vittime di minacce e odio su Web tanto da scatenare anche la reazione di Maria De Filippi.

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti dai giovani che puntualmente commentano e seguono gli alunni della scuola anche fuori dallo show. Quest’ultimi, quindi, diventando dei veri e propri idoli per il pubblico a casa e per le ragazze e i ragazzi che commentando ogni avvenimento sul web.

Amici dà la possibilità ai talenti del ballo e del canto di mettersi alla prova nelle loro passioni e studiare per far sì che ciò che amano diventi un lavoro.

A guidarli ci sono i loro professori, aiutanti ma anche giudici che decretano la fine e l’inizio del loro percorso. Con il serale alle porte, proprio i professori sono costretti a fare delle scelte anche abbastanza complesse e queste decisioni potrebbero non essere apprezzate dagli spettatori a casa.

E’ questo il caso di Rudy Zerby il quale non aveva una simpatia per Cricca, molto amato comunque da diversi ragazzi a casa. Il cantante è stato messo in sfida da Zerbi contro un altro artista di nome Jore e proprio in virtù di questa sfida Cricca è uscito dalla scuola scatenando l’ira funesta del web che ha incolpato Rudy Zerbi, ritenuto per certi versi responsabile indiretto dell’addio dell’artista ad Amici.

Gli insulti a Rudy Zerbi e la solidarietà dei colleghi

In seguito all’eliminazione di Cricca dopo la sfida, Rudy Zerbi è stato vittima di una un’ondata di odio sul web e ha ricevuto anche delle bruttissime minacce di morte. Zerbi ha così pubblicato una serie di chat che dimostrano le fortissime parole ricevute dal Web.

”Ti odio, devi morire!” e Rudy Zerbi, sei il solito co******zzo! sono solo alcune delle orribile espressioni scritte sui social nei confronti di Zerbi. L’ira è incontrollabile ma ecco che arriva subito la solidarietà e l’appoggio della conduttrice del programma Maria De Filippi che in puntata ha detto: “Voglio che tu sia egoista, sei sempre troppo educato”.

Anche Lorella Cuccarini ha parlato dell’eliminazione di CRicca affermando: ” ”Non nascondo che per me la puntata di oggi é stata davvero difficile…” E ancora: “Mi dispiace moltissimo per Cricca. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte”.

Anche Cricca stesso ha rotto il silenzio spiegando il suo punto di vista sulla vicenda con queste parole: “Sono andato storto a Rudy; mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L’inedito é andato male, sono successe un po’di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire…”

quando incomincio a leggere le peggio cattiverie verso di lui nessuno mi fa stare zitta! @RudyZerbi potrà non piacervi,ma è un uomo,una persona con un cuore e dei sentimenti e merita rispetto!Lo giudicate in continuazione ma vorrei vedervi a voi al suo posto! continuo.. — Rudy Nel Cuore (@Rudy_for_life) January 9, 2023

Fortunamente Rudy non ha solo ricevuto insulti ma anche delle sentite difese da parte di qualche utente sul web: “Quando incomincio a leggere ‘le peggio cattiverie’ verso di lui, nessuno mi fa stare zitta! Rudy Zerbi potrà non piacervi, ma é un uomo, una persona con un cuore e dei sentimenti e merita rispetto! Lo giudicate in continuazione, ma vorrei vedere voi al suo posto!”.