Scandalo Gina Lollobrigida: “In ospedale è arrivata…” | Accuse pesantissime

Gina Lollobrigida è scomparsa lo scorso 16 gennaio 2023 e da questo evento che ha sconvolto il mondo del cinema sono sorte una serie di indiscrezioni sulla vita privata dell’attrice e questioni in sospeso relative ai suoi rapporti con il figlio. L’ultimo retroscena riguarda il testamento e il suo assistente Andrea Piazzolla.

Sulla diva del cinema è stato detto molto, soprattutto sulla sua carriera e sui molti artisti con i quali ha collaborato. Il grande pubblico la ricorda per alcuni ruoli iconici come quello della Bersagliera nella serie di film del neorealismo rosa Pane, amore e… e come Fata turchina dello sceneggiato di Comencini Le avventure di Pinocchio. Ma è stata anche “La donna più bella del mondo” nell’omonimo film e, in effetti, per un periodo tale era considerata da pubblico e critica.

Storicamente si ricorda, durante un suo soggiorno a Hollywood, l’incontro con un’altra “donna più bella del mondo”, Marilyn Monroe e di quell’incontro vi sono fotografie famose, passate alla storia.

Della Lollobrigida in questi giorni non si è parlato solo della sua sfavillante carriera ma anche di tutte le questioni in sospeso che riguardano la sua vita privata e l’ultima è arrivata dal suo ex marito Javier Rigau, intervenuto nel programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Mattino Cinque. Il tema era il matrimonio per procura e il conseguente annullamento ma dalla sua dichiarazione sono sorti ulteriori dettagli. Ecco cosa è successo.

Le accuse di Rigau a Piazzolla

Javier Rigau, l’ex marito spagnolo ha rivelato alcune cose relative a Gina Lollobrigida facendo riferimento anche al di lei assistente Andrea Piazzolla e arrivando al tanto discusso testamento:

“Non ne posso parlare, l’aspetto patrimoniale non mi ha mai riguardato. Io e Gina ci siamo sposati in separazione dei beni. Dicono che Gina Lollobrigida avesse un alto tenore di vita, con tutto il rispetto e l’amore per lei non ho mai conosciuto una donna più tirchia. Questo lo ha detto anche il figlio, era la realtà, dove sono finiti i soldi? Lo vedrà tutto il mondo con la sentenza”.

Quest’ultima frase fa un preciso riferimento all’assistente dell’attrice che ha seguito la donna negli ultimi anni fino alla fine, Andrea Piazzolla. L’insinuazione sembra chiara e sembra voler dire che Piazzolla avrebbe preso tutto il patrimonio e in merito a ciò ha detto:

“Quando è entrato in quella casa era il domestico, anche se mi hanno detto che non si dice. Non era il manager, il rappresentante e il segretario; niente di simile perché è una persona che non ha mai studiato niente. Gina aveva i suoi gioielli, tre appartamenti e quello a Monaco…”

“…Il patrimonio era intatto, poi tutto è sparito e chi è il responsabile? Ha preso una persona con una debolezza mentale, l’ha isolata dalla sua famiglia. Ha depredato il suo patrimonio. Piazzolla ha lasciato Gina venerdì e non è più tornato fino ai funerali. Gina non era assolutamente sola e Piazzolla non l’ha salvata, viveva col figlio e il nipote a casa sua”.

Poi Rigau ha ricordato il matrimonio per procura:

“Abbiamo organizzato un matrimonio per procura ed è stato complicato. Gina è venuta a Barcellona e ha fatto tutte le firme davanti ad un notaio. Lei ha fatto così per evitare che un certo settore della stampa scandalistica ci massacrasse un’altra volta. C’è poi stata una dispensa al matrimonio, non è stato annullato”.

Infine Rigau, dopo aver chiaramente detto che Piazzolla l’avrebbe depredata, cosa che per altro è stata detta più volte anche dal figlio, ha parlato delle condizioni di salute dell’attrice accusando il medico di Gina Lollobrigida:

“C’è un dottore che si occupa della cartella clinica di come è arrivata Gina. Era denutrita, disidratata, col rene che non funzionava e con lo stomaco pieno di sangue. Se questo signore, Francesco Ruggiero, dice che si occupava di lei doveva farla ricoverare prima. Questo era dal 2017 un testimone presentato da Piazzolla, ma che credibilità ha? Una vergogna avere un dottore così in una clinica”.