Camilla Parker Bowles devastata dal bisturi: vittima dei ritocchini | A Palazzo non si parla d’altro

La Regina Consorte è al centro di alcune voci di corridoio che la vorrebbero vittima delle mani certosine del chirurgo. Sembra che qualcosa del suo aspetto sia davvero cambiato ma le polemiche sul suo look non si arrestano qui.

La monarchia inglese è di fatto la più chiacchierata del momento. I Reali non trovano pace specialmente dopo che il libro bomba di Harry, The Spare, ampiamente annunciato dalla stampa è uscito definitivamente il dieci di gennaio scatenando un clamore mediatico le cui conseguenze si percepiscono anche a distanza di diversi giorni.

Le accuse fatte alla Royal Family da parte di Harry sono davvero molto gravi e sembrano indicare un vero e proprio punto di non ritorno tra la coppia ribelle e i Windsor. Da quando nel gennaio 2020 Harry e Meghan hanno abbandonato il Regno Unito e i doveri reali le cose non sono più tornate come prima tanto che anche durante il funerale della Regina Elisabetta la famiglia si è mostrata più lontana che mai.

Nell’autobiografia Harry non risparmia critiche neanche alla sua matrigna, rea di essere la causa della fine del controverso matrimonio di Carlo e sua madre Diana.

La donna avrebbe, passo dopo passo, acquisito il favore dell’opinione pubblica con piccole mosse, complice un atteggiamento accomodante e un grande impegno durante le occasioni ufficiali. Questo, però, non è bastato ad Harry per farsi piacere la nuova moglie di suo padre Carlo, sposata in seconde nozze nel 2005 dopo anni di relazione clandestina.

Forse proprio il secondogenito è quello che ha subito maggiormente la scomparsa di sua madre e la pressione di non essere l’erede al trono del Regno Unito. Tuttavia, per Harry non è comunque un periodo semplice anche perché non tutti hanno apprezzato questo modo eccessivamente mediatico di mettere in luce le contraddizioni della monarchia e della sua famiglia.

A detta del duca, però, l’unica motivazione che lo ha spinto così in là contro la sua famiglia è il forte dolore provato dal loro allontanamento e risentimento. Camilla, a quanto pare, non avrebbe fatto nulla per mettere pace tra padre e figlio rientrando ancora meno nelle grazie di Harry. Proprio su Camilla circolano alcune voci che la vorrebbero “vittima” per così dire dell mani del chirurgo.

I ritocchini di Camilla

La Regina Consorte stando a quanto circola sul web e sui giornali sarebbe ricorsa a degli interventi chirurgici per migliorare il suo aspetto, dal sorriso fino alla diminuizione delle rughe.

In effetti, proprio la donna durante gli ultimi impegni reali è sembrata particolarmente raggiante e luminosa in segno che con molta probabilità dietro non ci sia altro che l’aiuto di qualche esperto.

Anche il suo look generale pare essere molto più alla moda. Forse, ora che è diventata regina consorte è costretta a pensare maggiormente a ciò che indossa e a come lo porta oltre che essere sempre in ottima forma. D’altronde, la pressione costante di farsi vedere al pubblico sempre al top è il rovescio della medaglia di una vita agiata da reale inglese.