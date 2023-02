“Devono stare attenti”: Cugini di Campagna sul piede di guerra | Sanremo nel caos

Il settantatreesimo Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo, sta per avere inizio e non mancano di certo le prime indiscrezioni e le prime frecciatine tra i partecipanti della gara. Sono tutti pronti, infatti, a farsi le scarpe a vicenda.

Il 7 febbraio, finalmente, inizierà la 73eisma edizione del Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo. Tra i numerosi cantanti in gara ci saranno, per la primissima volta in assoluto, I Cugini di Campagna. In una recente intervista rilasciata alla rivista Diva e Donna, lo storico gruppo italiano ha parlato di diversi argomenti inerenti l’imminente Festival.

Incontri piacevoli…

Alla domanda posta loro riguardo al fatto se conoscessero o meno alcuni tra i più giovani artisti in gara, Ivano Michetti ha affermato di avere avuto la possibilità di conoscerne due, ovvero Ultimo e Leo Gassman, che si è fatto avanti lui stesso per presentarsi a questa storica band.

…ed altri spiacevoli

Inoltre, Michetti ha anche dichiarato di aver avuto un altro incontro, meno piacevole dei precedenti, con LDA, ovvero il figlio di Gigi D’Alessio, che si è mostrato un po’ maleducato: “Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato…Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa…”

Grazie ad Amadeus avremo I Cugini di Campagna

Di seguito, sempre durante quest’intervista, Michetti ha spiegato il motivo per il quale solamente adesso lui e la sua mitica band partecipano al Festival di Sanremo. Sembra proprio che dietro alla loro presenza sul palco del teatro dell’Ariston ci sia il conduttore, ovvero Amadeus.

Ivano ha affermato in proposito: “Ha proposto a noi questa canzone de La Rappresentante di Lista…Io mi sono detto: ‘E’ giusto che andiamo al Festival con qualcosa di giovane’…” Inoltre, lo stesso Michetti ha anche dichiarato che nemmeno il suo stesso nipotino avrebbe avuto voglia di ascoltare musiche troppo antiche, di latri tempi, commentando: “Poi se vai a Sanremo devi metterti in gara…”

I Cugini di Campagna mettono in guardia perfino i Maneskin

Infine, la giornalista di Diva e Donna ha domandato a Ivano che tipo di look sfavillante sfoggeranno per gareggiare a Sanremo e questo ha risposto, con enorme sicurezza, che il loro abbigliamento è sempre stato copiato da tutti gli artisti, citando anche la rock band italiana del momento, ovvero i Maneskin.

Michetti ha affermato: “Devono stare attenti perché quando poi noi imitiamo loro cantando le loro canzoni vengono pure meglio. Faremo brillare il Teatro.”