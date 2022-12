Salta fuori il nome del vincitore di Sanremo 2023! Uno spoiler che potrebbe far tremare

Siamo a dicembre ma l’hype per il festival di Sanremo è iniziato al massimo. Il quattro dicembre Amadeus ha annunciato i big in gara e il Web è impazzito. Adesso arriva la previsione del futuro vincitore. Chi sarà?

Quando il domenica 4 dicembre Amadeus ha annunciato i 28 artisti in gara il Web è completamente andato fuori di testa. Una grande caratteristica del Sanremo di Amadeus è che è stato capace di includere le nuove generazioni come non è mai successo.

Questo grazie alla sua capacità di essere molto social e di creare video virali. In verità, anche per quest’anno Amadeus porterà sul palco un ventaglio di cantanti ed artisti incredibile: non ci sarà spazio per i superospiti perché proprio loro saranno i gara.

Al Tg1 Amadeus ha annunciato i 22 big in gara più sei giovani promesse per un totale di 28 esibizioni che si estenderanno durante le cinque serate in onda sempre nel mese di febbraio. In occasione della settantatreesima esizione del Festival più importante della canzone italiana gli artisti in gara sono:

Giorgia, Anna Oxa, Lazza, Articolo 31, Elodie, Tananai, Paola e Chiara, Colapesce e Dimartino, Ariete, LDA, Madame, Modà, Mara Sattei, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Leo Gassman, I cugini di campagna, Coma_Cose, Mr. Rain, Levante, Ultimo e Marco Mengoni.

Stiamo parlando di una varietà incredibile di musicisti dovuta al grande desiderio di Amadeus di coniugare diverse età e vari generi, dalla trap al classico melodico italiano. Nel 2023 la Kermesse vedrà come co conduttrice delle donne eccezionali e molto versatili.

Chiara Ferragni è stata la prima donna confermata nella 73esima edizione mentre solo di recente Amadeus ha fatto una rivelazione incredibile su chi è un’altra protagonista di una delle cinque serate.

Proprio nella nuovissima trasmissione di Rai 2 condotta da Rosario Fiorello, Viva Radio 2 Amadeus ha rivelato a sorpresa una nuova co-conduttrice del programma. La donna in questione è niente di meno che Francesca Fagnani importante giornalista e conduttrice del programma Le Belve, show diventato sempre più famoso negli ultimi anni.

Grandissima la gioia e la sorpresa dei presenti ma anche tanta è la curiosità di scoprire come sarà la Fagnani al timone della Kermesse, ma soprattutto di conoscere quale canzone ne verrà fuori come la più bella e la vincitrice.

I pronostici del vincitore

Non appena sono stati pubblicati i nome dei cantanti in gara gli esperti della Snai sono stati in grado di creare i loro pronostici e dichiarare il probabile vincitore di questa edizione del festival di Sanremo.

Secondo quindi questi esperti il vincitore sarà Ultimo! Cantante apprezzato dai grandi e dai più giovani dovrebbe essere il più forte in gara e per questo arrivare alla vittoria. Uno spoiler che potrebbe far tremare la concorrenza.

Un Sanremo incredibile sta per arrivare sul nostro piccolo schermo grazie a degli ottimi artisti, una direzione artistica di tutto rispetto e delle conduttrici ironiche e molto competenti.