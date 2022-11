Amadeus ha scelto lei: non si vedeva da anni in televisione

Anche se siamo appena al mese di novembre già si parla della prossima edizione del Festival di Sanremo, quella del 2023 si prospetta piena di sorprese e Amadeus ha sicuramente selezionato canzoni che svetteranno nelle classifiche italiane e già si parla delle co-conduttrici del direttore artistico.

Dalla prima edizione da lui diretta, quella del 2020, Amadeus ha dimostrato di essere tra i direttori artistici migliori del Festival di Sanremo negli ultimi anni, tra spettacolo e musica di qualità, il Festival ha avuto una ventata d’aria fresca e sicuramente gli ascolti sono aumentati.

Dopo l’annuncio della rosa di cantanti in gara e quello sulla presenza di Chiara Ferragni, si parla delle altre possibili candidate alla conduzione.

L’ultima edizione del Festival ha visto la vittoria, annunciata fin dalla prima sera di Blanco e Mahmood con la canzone Brividi. Anche l’ultima è stata un’edizione di successo e accanto al conduttore sono state diverse le conduttrici che lo hanno affiancato, da Sabrina Ferilli a Maria Chiara Giannetta. Una conduzione femminile diversa ogni sera, questa la formula vincente che si ripeterà per l’edizione 2023.

Ma c’è una donna in particolare che Amadeus vorrebbe accanto, ecco di chi si tratta.

Chi affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo?

La donna di cui si parla non compare in televisione dal 2004 ed è una showgirl di origine ispanica, si tratta di Natalia Estrada, ve la ricordate? Sono ormai alcuni anni che non compare in televisione e ora potrebbe tornare proprio per il Festival di Sanremo.

Natalia Estrada è una ballerina e showigirl, tra le protagoniste della televisione degli anni Novanta, la ricordiamo per esempio nella pubblicità del Cynar, nella sitcom Il Mammo con Enzo Iacchetti e anche al cinema con Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, film tra quelli di maggior successo di Pieraccioni. Per quanto riguarda la televisione la ricordiamo in programmi come Paperissima, La sai l’ultima, Beato tra le donne e molti altri.

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo potrebbe quindi riportare Natalia Estrada in televisione dopo molto tempo e questo per volere del direttore artistico del Festival.

Negli ultimi anni Natalia Estrada si è occupata soprattutto di equitazione attraverso corsi, seminari e collaborando alla gestione di un maneggio. Nel 2006 ha poi fondato l‘Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana. Nello stesso anno ha iniziato una relazione con Andrea Mischianti con il quale oggi gestisce il Ranch Academy, in Piemonte, che si occupa prevalentemente della formazione tecnica dei cavalieri e della doma e l’addestramento di cavalli e puledri.

Come si prospetterà la prossima edizione del Festival di Sanremo? Al momento, una news alla volta la nuova edizione si sta costruendo, ma nel frattempo la rosa delle coconduzioni non è conclusa, fin ora i nomi tirati fuori dal cappello a cilindro, Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Natalia Estrada, ci sono ancora un po’ di settimane prima di arrivare alla prossima edizione del Festival, vedremo che sorprese ci riserverà il direttore artistico.