Alberto di Monaco revoca il titolo: lui non salirà più al trono | trema la monarchia monegasca

Alberto di Monaco compie un gesto inaspettato che cambierà per sempre la dinastia: il principe ha intenzione di revocare un titolo. Ecco chi non farà più parte della famiglia reale monegasca.

Alberto di Monaco ha fatto un passo che nessuno poteva prevedere: per via della sua decisione, cambierà per sempre la dinastia di cui fa parte. I motivi del gesto sono ancora sconosciuti, ma ormai quel che fatto è fatto.

Per capire i motivi del gesto dobbiamo guardare alla sua tormentata vita sentimentale e fare un salto nel passato. L’uomo ha avuto alcune relazioni importanti nel corso della sua vita, nonostante nei primi anni ’90 uscì un’indiscrezione sulla sua presunta omosessualità, poi smentita da lui stesso.

É fondamentale specificare che Alberto di Monaco ha due figli concepiti all’infuori del matrimonio: Jazmine Grace e Alexandre Coste

Nonostante abbia riconosciuto la paternità di entrambi i figli, l’unica donna che ha sposato è stata la nuotatrice Sudafricana Charlene Wittstock, ora volto della monarchia. I due hanno avuto due gemelli, Gabriella Therese Marie e Jaques Honorè Rainier.

Il riconoscimento dei suoi due figli avuto fuori dal matrimonio ha scosso la monarchia e ha portato sul tavolo il problema della successione al trono, che ora sembra prendere tutta un’altra piega.

Infatti, prima del 2002, la rigida Costituzione monegasca riconosceva l’eredità della Corona solo ai figli legittimi. Una legge piuttosto restrittiva per lo stile di vita avuto negli anni dal principe.

Dopo la modifica della Costituzione, non ci si è posti più il problema, ma ora sorge un’altra questione che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola.

Infatti, negli anni è stata aggiunta una severa legge, secondo la quale i figli legittimati fuori dal matrimonio, come quelli di Alberto II, non possono avere alcuna pretesa come eredi al trono.

La successione, quindi, può avvenire solo se il Principe ereditiero decida di unirsi in matrimonio con la donna con cui sono stati concepiti.

Qui insorge il problema che sta facendo tremare la monarchia monegasca: insomma, Raphaël – figlio di Charlotte Casiraghi e Albero di Monaco – potrebbe non avere un posto nella linea di successione del trono.

Questo vuol dire che il suo titolo attuale potrebbe essergli revocato per sempre. Si tratta di una situazione davvero drammatica che scombossulerebbe l’intero regno.

A questo impasse si aggiunge il fatto che il figlio di Charlotte è ebreo e sembra che ci sia una legge che vieterebbe il trono a coloro che non praticano la religione cattolica.